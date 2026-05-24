Giá vàng giảm thủng đáy, chuyên gia dự báo bất ngờ

Trong tuần qua, giá vàng trong nước liên tiếp ghi nhận nhiều phiên giảm. Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch, tính đến hơn 10h30’ ngày 24/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn kinh doanh vàng trong nước niêm yết ở mức từ 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp giá kim loại quý trong nước đi xuống.

Nếu như tính từ mức đỉnh của (191 triệu đồng/lượng) được thiết lập vào đầu tháng 3 thì vàng miếng trong nước đã giảm gần 30 triệu đồng/lượng.

Tương tự, với vàng nhẫn, các thương hiệu như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cùng giao dịch quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 10h sáng này.

Mặc dù giảm mạnh nhưng hị trường vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách rất lớn so với giá thế giới. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng thế giới tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng, tức là thấp hơn vàng SJC hơn 16 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch lớn này tiếp tục phản ánh tình trạng nguồn cung hạn chế, cũng như sự mất cân đối kéo dài trên thị trường vàng nội địa.

Bên cạnh yếu tố thị trường, nhà đầu tư còn quan tâm tới thông tin Bộ Tài chính nghiên cứu về cơ chế đánh thuế giao dịch vàng miếng. Cụ thể, theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, mức thuế suất dự kiến có thể áp dụng là 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng từng lần để tăng tính minh bạch cho thị trường vàng.

Giá vàng thế giới giảm tuần thứ hai liên tiếp, chuyên gia dự báo gì?﻿

Vàng trong nước hiện đang cùng chiều giảm với giá vàng thế giới. Kết thúc tuần giao dịch, tính đến sáng 24/5, giá vàng thế giới đứng quanh mốc 4.523,20 USD/ounce, tức là thấp hơn khoảng 16 USD/ounce so với đầu tuần. Đồng thời, mức giá này đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp của vàng.

Theo các chuyên gia, diễn biến giảm liên tiếp của giá vàng phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng lớn trên thị trường tài chính quốc tế.

Đáng chú ý, biên bản cuộc họp FOMC công bố trong tuần cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ lập trường khi chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ khi lạm phát Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao. Đồng thời, Thống đốc Fed Christopher Waller nhấn mạnh về rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu, nhất trong bối cảnh giá năng lượng biến động mạnh do bất ổn địa chính trị.

Ngoài ra, thị trường vàng đi xuống còn do giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Đồng thời, việc các ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất ở mức cao khiến nhu cầu đối với kim loại quý suy yếu. Nhưng vàng vẫn được xem là kênh phòng ngừa rủi ro.

Theo các chuyên gia, diễn biến của giá dầu đang trở thành yếu tố quan trọng dẫn dắt thị trường vàng.

Theo bà Rhona O'Connell, chuyên gia của công ty tài chính StoneX, các nhà đầu tư đang đặc biệt lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan tới eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới. Giá năng lượng tăng mạnh đang làm dấy lên lo ngại lạm phát. Việc này khiến thị trường dự đoán Fed có thể phải nâng lãi suất thêm trong thời gian tới.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng có thể tiếp tục dao động mạnh, tuy nhiên thiên về xu hướng tăng nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn chưa biến mất hoàn toàn.

Trong khi đó, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng vàng chưa thể xác nhận xu hướng tăng mới nếu chưa vượt vùng 4.600 USD/ounce. Vị chuyên gia này cảnh báo rủi ro giảm sâu hơn vẫn hiện hữu, nhất là nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng cao.

Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex nhận định, nếu căng thẳng Trung Đông kéo dài, một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước vùng Vịnh có thể phải bán bớt dự trữ vàng để hỗ trợ nền kinh tế. Việc này qua đó tạo thêm áp lực giảm giá cho thị trường vàng.

Mặt khác, kết quả khảo sát vàng hàng tuần lại cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn duy trì quan điểm bi quan đối với triển vọng ngắn hạn của vàng. Trong khi đó. nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giữ tâm lý lạc quan bất chấp đà giảm của vàng.

Cụ thể, trong tuần này, có 13 chuyên gia tham gia khảo sát. Nhưng chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 15%, dự báo giá vàng sẽ tăng; 8 người khác (chiếm 62%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi xuống. Ba nhà phân tích còn lại (tương đương 23%) lại nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Ngoài ra, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận có 18 nhà đầu tư nhỏ lẻ (tương đương 56%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 7 người khác (chiếm 22%) cho rằng vàng sẽ giảm giá. Bảy nhà đầu tư còn lại (tương đương 22%) lại nhận định giá vàng sẽ đi ngang.