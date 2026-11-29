Mở đầu phiên giao dịch sáng 29/11, giá vàng trong nước giữ nguyên so với mức khảo sát cuối phiên hôm qua. Giá bán vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát duy trì ở mức 136 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 133,7-135,8 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu đồng loạt tăng 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn ghi nhận mức tăng từ 1,2-3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,2-2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 127,5-133,7 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,5 triệu đồng và 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-136 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Trong nhóm khảo sát, SJC là thương hiệu ghi nhận mức tăng giá vàng nhẫn mạnh nhất trong tuần, đồng thời niêm yết giá mua và bán cao nhất, lần lượt ở mức 130,8 triệu đồng/lượng và 135,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ có giá mua và bán vàng nhẫn thấp nhất, lần lượt ở mức 127,5 triệu đồng/lượng và 133,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC tương ứng 3,3 triệu đồng/lượng và 2,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 131 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,8 135,8 131 136 PNJ 127,5 133,7 131 136 DOJI 129,5 134,5 131 136 Bảo Tín Minh Châu 129,5 134,5 129,5 136 Bảo Tín Mạnh Hải 129,5 134,5 131 136

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần ở mức 3.653 USD/ounce, tăng 1,3% so với mức đóng cửa tuần trước.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh vào cuối tuần, có thời điểm vượt 3.685 USD/ounce sau khi giảm xuống dưới 3.427 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi lạm phát tại Mỹ chưa hạ nhiệt rõ rệt và Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Trong tuần giao dịch tới (từ 30/11 đến 4/12), thị trường sẽ đón nhận hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ ISM, số lượng việc làm còn trống, báo cáo việc làm ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Tâm điểm là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11 và chỉ số niềm tin tiêu dùng được công bố ngày 4/12.

Nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì sức mạnh, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế có thể tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi.

Khảo sát mới nhất với 15 chuyên gia Phố Wall của Kitco cho thấy 40% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 33% dự báo giảm và 27% nhận định giá sẽ đi ngang. Trong khi đó, trong số 159 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát, 36% kỳ vọng giá tăng, 43% dự báo giảm và 21% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm mạnh, nhà đầu tư có thể phải bán vàng để bổ sung ký quỹ hoặc bù đắp thua lỗ. Ngược lại, nhu cầu vàng vật chất trong mùa cưới tại Ấn Độ và dịp lễ, Tết cuối năm có thể hỗ trợ thị trường.

Về mặt kỹ thuật, vùng 3.700-3.705 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự gần nhất, trong khi vùng 3.200-3.500 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.