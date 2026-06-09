Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 9/6

Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang trong phiên chiều 9/6 khi các doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên bảng giá so với cuối phiên trước.

Cụ thể, vàng nhẫn tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn ở mức 138,8 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

So với cuối phiên hôm trước, giá vàng nhẫn và vàng miếng tại các thương hiệu khảo sát đều không ghi nhận biến động, đánh dấu phiên giao dịch khá trầm lắng sau cú giảm mạnh 7-9 triệu đồng/lượng trong ngày 8/6.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên chiều giao dịch quanh 4.342 USD/ounce, tăng 0,3% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng nhẹ 0,05% trong phiên đầu tuần nhưng vẫn duy trì ở vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Giá vàng nhìn chung tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi giới đầu tư đánh giá tác động từ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran, đồng thời theo dõi những diễn biến mới của căng thẳng tại Trung Đông. Trong khi đó, triển vọng lạm phát và chính sách lãi suất của Mỹ tiếp tục là những yếu tố chi phối tâm lý thị trường.

Trước đó, Iran và Israel ngày 23/6 tuyên bố ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo có thể nối lại các hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Trong một báo cáo mới công bố, Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2026 và chỉ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ năm 2027. Ngân hàng này cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực cùng thị trường lao động vững chắc.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 12 đã vượt 70%.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý tới báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 5, dự kiến công bố vào ngày thứ Tư. Đây được xem là dữ liệu quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Ông Kyle Rodda Waterer nhận định giá vàng vẫn có khả năng quay trở lại mốc 5.500 USD/ounce vào cuối năm nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, kịch bản này nhiều khả năng sẽ cần sự hỗ trợ từ việc giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD cùng suy giảm.

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Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 9/6, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau cú lao dốc mạnh hôm qua. Các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết với mặt bằng giá vàng phổ biến chỉ còn quanh 144 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC mua - bán tại 138,6 – 143,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với mặt bằng chung. PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 138,8 – 143,6 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm tới hơn 7 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua, mặt bằng giá vàng hiện đã lùi về mức thấp nhất kể từ tháng 10/2026.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,6 143,6 138,8 143,8 PNJ 138,8 143,8 138,8 143,8 DOJI 138,8 143,8 138,8 143,8 Bảo Tín Minh Châu 138,8 143,8 138,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 143,6 138,8 143,8

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng giao dịch quanh 4.317 USD/ounce, giảm 0,3% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng nhẹ 0,05% trong phiên đầu tuần nhưng vẫn duy trì ở vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Giá vàng ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần khi thị trường cân bằng giữa hai yếu tố trái chiều. Kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran giúp vàng phục hồi từ vùng đáy trong phiên, nhưng đà tăng bị hạn chế bởi triển vọng lãi suất cao tại Mỹ sau báo cáo việc làm tích cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Iran đều đang hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời các cuộc đàm phán cuối cùng nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình vẫn đang được tiến hành.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định giá vàng đã phục hồi từ mức thấp nhất trong phiên nhờ thông tin về khả năng xuất hiện một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Iran và Israel. Theo ông, yếu tố này đã giúp giảm bớt áp lực bán trên thị trường.

Thông thường, vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong các giai đoạn bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, nếu xung đột hạ nhiệt, rủi ro lạm phát từ giá năng lượng cũng có thể giảm bớt, qua đó làm giảm áp lực đối với các ngân hàng trung ương trong việc duy trì lãi suất cao.

Dù vậy, đà phục hồi của vàng vẫn bị kìm hãm bởi đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong gần hai tháng. Đồng bạc xanh tăng giá sau khi báo cáo việc làm Mỹ công bố tuần trước cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững chắc, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đồng USD mạnh lên khiến vàng và các hàng hóa được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu trên thị trường.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện dự báo khoảng 43% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp tháng 12, cao hơn nhiều so với mức khoảng 14% của một tháng trước.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào thứ Tư và Chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố vào thứ Năm. Đây được xem là những căn cứ quan trọng để đánh giá lộ trình lãi suất tiếp theo của Fed.

Trong một diễn biến liên quan, ngân hàng Citi đã hạ mục tiêu giá vàng ngắn hạn từ 4.300 USD/ounce xuống còn 4.000 USD/ounce. Ngân hàng này cho rằng triển vọng lãi suất cao hơn tại Mỹ, cùng với tình trạng căng thẳng kéo dài tại eo biển Hormuz và giá năng lượng neo cao, sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường vàng trong thời gian tới.