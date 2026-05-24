Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 24/5

Ghi nhận lúc mở cửa sáng 24/5, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng thấp sau chuỗi điều chỉnh mạnh trong tuần

Cụ thể, vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua – bán ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giao dịch tại vùng giá 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng đang ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1/2026.



Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 158 161 158,5 161,5 PNJ 158,5 161,5 158,5 161,5 DOJI 158,5 161,5 158,5 161,5 Bảo Tín Minh Châu 158,5 161,5 158,5 161,5 Bảo Tín Mạnh Hải 158,5 161,5 158,5 161,5

Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn đã giảm khoảng 1,9 – 2,3 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu, trong khi vàng miếng giảm 2 triệu đồng/lượng. Với biên độ mua - bán duy trì ở mức khá cao khoảng 3 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp, những nhà đầu tư mua đuổi trong các nhịp tăng ngắn có thể đối mặt với khoản lỗ đáng kể nếu bán ra ngay trong tuần.

Tuần giao dịch 18/5 - 24/5 chứng kiến diễn biến đầy biến động của thị trường vàng trong nước khi giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục đảo chiều với biên độ lớn. Sau nhịp bật tăng đầu tuần, giá vàng nhanh chóng bước vào chuỗi điều chỉnh mạnh, có thời điểm mất tới vài triệu đồng mỗi lượng trước khi hồi phục ngắn rồi lại suy yếu vào cuối tuần

Khởi đầu tuần, giá vàng bật tăng trở lại sau giai đoạn suy yếu trước đó, tạo tâm lý kỳ vọng thị trường có thể bước vào nhịp hồi phục mới. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài. Ngay sáng 19/5, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã quay đầu điều chỉnh giảm khoảng 300.000 đồng/lượng. Vàng miếng SJC giảm xuống quanh 161 - 163,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn phổ biến quanh 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán tăng mạnh hơn trong phiên 20/5. Đây được xem là phiên giảm sâu nhất tuần khi nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/lượng, kéo mặt bằng giá về vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 1/2026. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu mạnh, khiến tâm lý thị trường trong nước trở nên thận trọng hơn. Dù cuối phiên xuất hiện nhịp hồi nhẹ, thị trường vẫn chưa thể lấy lại đà tăng.

Sang ngày 21/5, thị trường bất ngờ đảo chiều mạnh. Giá vàng miếng SJC tăng lên 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng; nhiều thương hiệu như PNJ hay DOJI ghi nhận mức tăng tới 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Vàng nhẫn cũng đồng loạt bật tăng mạnh trở lại, cho thấy dòng tiền bắt đáy xuất hiện sau nhịp giảm sâu trước đó

Tuy nhiên, đà hồi phục tiếp tục thiếu bền vững. Từ ngày 22/5, thị trường quay đầu giảm. Các doanh nghiệp đồng loạt hạ thêm khoảng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa vàng miếng phổ biến về mức 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Đến phiên cuối tuần ngày 23/5, xu hướng điều chỉnh tiếp diễn. Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm thêm 500.000 đồng/lượng, đưa vàng miếng SJC xuống còn 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn phổ biến quanh 158 - 161,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu tuần.

Trên thị trường quốc tế, vàng cũng trải qua tuần giảm thứ hai liên tiếp. Áp lực đến từ đà tăng của giá dầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý suy yếu. Giá vàng giao ngay lùi về vùng quanh 4.500 USD/ounce và trở thành yếu tố kéo giá vàng trong nước đi xuống.