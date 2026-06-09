Giá vàng nhẫn, vàng miếng có diễn biến lạ sau khi bất ngờ giảm rất mạnh

Sau cú lao dốc mạnh trong phiên trước, thị trường vàng trong nước bất ngờ bước vào trạng thái trầm lắng khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ nguyên biểu giá niêm yết trong cả phiên giao dịch 9/6. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng vừa trải qua phiên giảm sâu nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Theo khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với cuối phiên trước.

Tương tự, vàng miếng tại PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng được giao dịch mua - bán ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào 138,6 triệu đồng/lượng và bán ra 143,6 triệu đồng/lượng. PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 138,8 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Việc các doanh nghiệp đồng loạt "án binh bất động" diễn ra ngay sau phiên 8/6, thời điểm giá vàng trong nước giảm tới 7-9 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Đây là mức giảm rất mạnh nếu so với diễn biến của giá vàng thế giới, qua đó kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế thu hẹp chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng nhìn chung đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi giới đầu tư đánh giá tác động từ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran, đồng thời theo dõi những diễn biến mới của căng thẳng tại Trung Đông. Trong khi đó, triển vọng lạm phát và chính sách lãi suất của Mỹ tiếp tục là những yếu tố chi phối tâm lý thị trường.

Trước đó, Iran và Israel ngày 23/6 tuyên bố ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo có thể nối lại các hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Trong một báo cáo mới công bố, Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2026 và chỉ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất từ năm 2027. Ngân hàng này cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực cùng thị trường lao động vững chắc.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 12 đã vượt 70%.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý tới báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 5, dự kiến công bố vào ngày thứ Tư. Đây được xem là dữ liệu quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Tính từ đầu năm 2026, thị trường vàng đã trải qua những biến động chưa từng có. Giá vàng thế giới từng tăng vọt lên gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1 nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng liên tục lập đỉnh mới, có thời điểm tiến sát mốc 190 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, từ cuối quý I đến nay, xu hướng đã đảo chiều mạnh khi đồng USD liên tục tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và thị trường nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Chỉ trong chưa đầy 4 tháng, giá vàng thế giới đã giảm hơn 20% so với đỉnh, kéo giá vàng trong nước lùi về vùng 143-144 triệu đồng/lượng.

Nhiều chuyên gia cho rằng sau nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua, thị trường vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy và chờ đợi các thông tin mới liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed, diễn biến lạm phát tại Mỹ cũng như tình hình địa chính trị tại Trung Đông trước khi hình thành xu hướng tiếp theo.