Giá vàng thế giới lao dốc không phanh, chuyện gì đang xảy ra?

Diễn biến giá vàng thế giới. (Nguồn: Kitco News)

Theo Kitco News, ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cao cấp tại City Index nhận định, thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 để đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraina đã khiến nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn suy giảm. "Khi rủi ro địa chính trị tạm lắng, vàng thường mất đi một phần động lực tăng giá," ông nhận định.

Ngoài ra, thị trường đang hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 12/8. Các chuyên gia dự báo CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước, đưa mức tăng hàng năm lên 3%, cao hơn mục tiêu 2% của FED. "Nếu lạm phát cao, USD có thể mạnh lên, gây áp lực lên giá vàng. Tuy vậy, một số nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng cơ hội mua vào khi giá giảm," ông Simpson nói thêm.

Kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất vẫn là yếu tố hỗ trợ tiềm ẩn cho vàng. Dữ liệu việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến đã làm gia tăng khả năng FED cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 90% xác suất nới lỏng vào tháng tới, kèm ít nhất một lần cắt giảm nữa trước khi kết thúc năm. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng, tài sản không sinh lãi thường được hưởng lợi.

Một diễn biến khác cũng tác động mạnh tới tâm lý thị trường là câu chuyện thuế nhập khẩu vàng. Tuần trước, giá vàng lập kỷ lục 3.534,10 USD/ounce sau khi xuất hiện tin Mỹ có thể áp thuế tới 39% với vàng thỏi từ Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin cho biết Nhà Trắng có thể làm rõ hoặc loại trừ vàng khỏi danh sách chịu thuế, khiến lo ngại giảm bớt và thúc đẩy hoạt động bán chốt lời.

Về kỹ thuật, nhà phân tích Wang Tao cho rằng vàng giao ngay có thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 3.364 USD/ounce, mở ra khả năng giảm tiếp về vùng 3.314 – 3.342 USD/ounce.

Nhìn về triển vọng, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực. Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex.com, cho rằng lực mua vàng vẫn mạnh: "Tôi không thấy lý do để thay đổi. Giá từng lên 3.435 USD trong tháng 5, 6 và 7. Các nhịp điều chỉnh sau đó đều nhỏ, đồng nghĩa lực mua lớn có thể tạo ra bứt phá," ông nói, đồng thời chỉ ra ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 3.350 USD/ounce.

Ngược lại, ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cảnh báo không nên quá kỳ vọng vào khả năng tăng vọt của vàng trong ngắn hạn. "Vàng đã mắc kẹt trong vùng giá hiện tại kể từ tháng 4 và cần bứt phá lên trên 3.450 USD mới có thể thay đổi cục diện," ông lý giải.

Tổng hợp Reuters, Kitco News