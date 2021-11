Giá vàng trong nước nhảy vọt, vượt mốc 60 triệu đồng/lượng

Cập nhật đến cuối chiều nay (11/11), lúc 17h00, giá vàng trong nước đã đồng loạt lên mốc 60 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng miếng ở mức 59,3-60 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với sáng nay.

Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng tiếp tục tăng giá vàng SJC lên 59,3-60,03 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 59,3-59,95 triệu đồng/lượng.

Như vậy, từ đầu tháng 11 đến nay, giá vàng đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng và hiện ở mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức rất lớn, khoảng 9 triệu đồng/lượng.



-----------------------------

Lúc 16h00 Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng SJC ở mức 59,1-59,75 triệu đồng/lượng, tăng 250 nghìn đồng/lượng so với sáng nay.



Tương tự, Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết 59,0-59,73 triệu đồng/lượng, và tại DOJI là 59,1-59,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đầu giờ sáng nay cũng tăng vọt lên mức cao nhất 5 tháng và tiếp tục duy trì đà tăng. Hiện giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.857 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá VND/USD tại Vietcombank tương đương với 50,8 triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng trong nước vẫn đang đắt hơn vàng thế giới khoảng 9 triệu đồng/lượng.



Vàng trên thị trường quốc tế bật tăng khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh. Cụ thể, chỉ số CPI tháng 10 tại Mỹ đã tăng vọt 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 5,9% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones và là mức tăng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 1990. So với tháng 9, CPI tăng 0,9% và cũng cao hơn so với dự báo với mức tăng 0,6%.

Và không chỉ ở Mỹ, lạm phát tại khắp các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đang nóng lên. Trong đó, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới – Trung Quốc ghi nhận chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tăng 13,5% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức tăng 10,7% trong tháng 9. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ giữa thập niên 1990. CPI tháng 10 của nước này cũng tăng 1,5% so với cùng kỳ, cao gấp đôi mức tăng tháng trước.