Giá vàng tuần qua: Tăng mạnh rồi quay đầu giảm, chốt tuần trên 156 triệu đồng/lượng





Ngày cuối tuần (21/12), giá vàng miếng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 154,7 – 156,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Hiện giá vàng nhẫn phổ biến ở mức 150,0 - 151,0 triệu đồng/lượng chiều mua và 153,5 - 154,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trong tuần qua, giá vàng biến động khá mạnh những phiên giao dịch đầu tuần, tăng vọt trong phiên giao dịch thứ Hai (15/12/2025) rồi lại đảo chiều giảm và đi ngang cho đến cuối tuần.

Chẳng hạn tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng SJC tăng tới 900 nghìn đồng/lượng trong ngày 15/12/2025 rồi lại đảo chiều giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ngày 16/12. Đóng cửa tuần này, giá vàng miếng tại đây được niêm yết ở mức 154,7 – 156,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có diễn biến tương đồng khi tăng 500 nghìn đồng/lượng ngày 15/12 lên 155,8 triệu đồng/lượng rồi quay đầu giảm xuống quanh mức 155 triệu đồng/lượng (chiều bán). Đóng cửa tuần này (ngày 21/12), giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 152,2 – 155,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng chỉ tăng nhẹ khoảng 100-200 nghìn đồng/lượng. So với hồi đầu năm, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 90%.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần này ở mức 4.337 USD/ounce. Kim loại quý màu vàng tuần qua biến động trong biên độ khá hẹp. So với hồi đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 66%.

Theo Kitco News, trong báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026, TD Securities nhận định rằng lãi suất thấp hơn, xu hướng làm suy yếu giá trị tiền tệ, các yếu tố phía cung và nhu cầu đa dạng hóa sẽ đẩy giá vàng lên mức đỉnh mới trên 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Đối với vàng, các nhà phân tích hàng hóa cho rằng không có lý do gì để nghĩ đến một kịch bản sụt giảm mạnh trong năm tới. "Hệ quả của việc giảm chi phí nắm giữ do Fed dẫn dắt, cùng với kỳ vọng đường cong lợi suất dốc lên và những lo ngại tiềm ẩn về tính độc lập của Fed, khiến chúng tôi tin rằng kim loại màu vàng sẽ lập kỷ lục theo quý mới ở mức 4.400 USD/ounce trong sáu tháng đầu năm 2026," các chuyên gia cho biết.

"Những lo ngại ngày càng lớn rằng Fed trong tương lai có thể không theo đuổi quyết liệt mục tiêu lạm phát 2%, cùng với đồn đoán rằng Nhà Trắng có thể gây sức ép mạnh mẽ để hạ lãi suất trong bối cảnh nợ công Mỹ đang ở mức kỷ lục và tiếp tục gia tăng, là những lý do rất quan trọng khiến chúng tôi tin rằng xu hướng tăng giá của vàng sẽ quay trở lại mạnh mẽ", báo cáo của TD Securities cho biết.

TD cho rằng biên độ giá dài hạn mới của vàng sẽ nằm trong khoảng 3.500 – 4.400 USD/ounce. "Để giá duy trì dưới ngưỡng thấp của biên độ này, cần có sự dịch chuyển sự chú ý của nhà đầu tư trở lại các tài sản rủi ro tại Mỹ, hoặc sự thay đổi quan điểm rằng thị trường lao động Mỹ sẽ không suy yếu và Fed sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất," nhóm phân tích nhận định.

Việc thiếu vắng các câu chuyện về làm suy yếu đồng USD, phi đô la hóa và tiền tệ hóa nợ cũng có thể khiến giá vàng hạ nhiệt. Tuy nhiên, dự báo môi trường việc làm sẽ suy yếu, các thị trường rủi ro có thể gặp khó trong việc tăng giá vào năm tới, và Fed sẽ cắt giảm thêm khoảng 100 điểm cơ bản, thậm chí có quan điểm trên thị trường kỳ vọng mức cắt giảm lên tới 150 điểm cơ bản, trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng trên ngưỡng mục tiêu 2%.



