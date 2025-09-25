Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xăng giảm hơn 400 đồng/lít

25-09-2025 - 15:33 PM | Thị trường

Cơ quan điều hành đã giảm giá bán lẻ tất cả các mặt hàng xăng, giá dầu tăng giảm tuỳ loại, áp dụng từ 15h hôm nay 18/9.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít, không cao hơn 19.618 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 443 đồng/lít, không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, không cao hơn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, không cao hơn 18.628 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, không cao hơn 15.209 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng giảm hơn 400 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng được điều chỉnh giảm từ 15h chiều nay 25/9. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/9/2025 - 24/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/9/2025 và kỳ điều hành ngày 25/9/2025 là: 78,604 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,950 USD/thùng, tương đương giảm 2,42%); 80,474 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,202 USD/thùng, tương đương giảm 2,66%); 87,274 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,562 USD/thùng, tương đương tăng 0,65%); 87,902 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,176 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 404,720 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,134 USD/tấn, tương đương tăng 0,78%).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 38 phiên điều chỉnh, trong đó 15 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá xăng RON 95 tăng lên 20.608 đồng/lít

Theo Phạm Duy

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu top 5 toàn cầu nhưng vẫn đang chi tỷ USD nhập nguyên liệu

Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu top 5 toàn cầu nhưng vẫn đang chi tỷ USD nhập nguyên liệu Nổi bật

Không phải Thái Lan, làn sóng sầu riêng đang bùng nổ tại quốc gia Đông Nam Á: Công ty bất động sản, dầu cọ đổ xô đi trồng sầu riêng, giá bán tăng gần gấp 4 lần

Không phải Thái Lan, làn sóng sầu riêng đang bùng nổ tại quốc gia Đông Nam Á: Công ty bất động sản, dầu cọ đổ xô đi trồng sầu riêng, giá bán tăng gần gấp 4 lần Nổi bật

V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đặt trạm sạc xe điện tại cửa hàng, văn phòng và nhà máy của PNJ

V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đặt trạm sạc xe điện tại cửa hàng, văn phòng và nhà máy của PNJ

15:15 , 25/09/2025
realme tung bộ 3 smartphone 15 series tại Việt Nam với hàng loạt tính năng AI, giá từ 9 triệu đồng

realme tung bộ 3 smartphone 15 series tại Việt Nam với hàng loạt tính năng AI, giá từ 9 triệu đồng

14:14 , 25/09/2025
Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ muối giả quy mô khủng, tịch thu hàng nghìn kg sản phẩm kém chất lượng

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ muối giả quy mô khủng, tịch thu hàng nghìn kg sản phẩm kém chất lượng

14:06 , 25/09/2025
Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam cao chưa từng có

Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam cao chưa từng có

11:16 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên