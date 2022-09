Giấc mơ metaverse xa tầm với của Mark Zuckerberg: 8 năm đốt 10 tỷ nhận về là sự chế nhạo và hoài nghi

Mark Zuckerberg - CEO Meta - công ty mẹ Facebook hiện đang muốn mọi người tập trung hoàn toàn vào lời hứa của mình về metaverse (vũ trụ ảo). Xuất hiện trên podcast của Joe Rogan vào ngày 25/8, Mark không nản lòng trước những lời chế giễu gần đây nhắm vào Horizon Worlds - nền tảng thực tế ảo mà Meta mới ra mắt và quyết tâm quảng cáo lợi ích của nền tảng này.

Ngoài việc cho Rogan thử phiên bản ban đầu của tai nghe sắp ra mắt của công ty, được gọi là Project Cambria, Zuckerberg dường như đang muốn sử dụng cuộc phỏng vấn để lôi kéo sự tập trung chú ý của mọi người vào nỗ lực với mảng thực tế ảo và tăng cường của công ty.

XOAY TRỤC "VÀO VŨ TRỤ ẢO"

Nhận định về mục tiêu của buổi phỏng vấn với Rogan, Bloomberg nhận định rằng Mark đang muốn "tán tỉnh" lượng người hâm mộ chủ yếu là nam giới của Rogan, ước tính khoảng 11 triệu người mỗi tập. Trong cuộc phỏng vấn, nhà sáng lập Facebook lập luận rằng VR và AR sẽ cách mạng hóa công việc, xã hội hóa và tập thể dục, đồng thời sẽ thay thế các hình thức giải trí khác, đặc biệt là truyền hình.

Zuckerberg nói rằng, về mặt cá nhân, anh ấy không xem TV, ngoại trừ các trận đấu ở UFC, vì anh coi phương tiện này quá “thụ động” so với mạng xã hội. Zuckerberg nói các tương tác trên mạng xã hội sẽ xảy ra trên kính thông minh và sẽ được điều khiển bằng sóng não.

“Bạn sẽ có thể có trải nghiệm này trong tương lai: Khi đang ngồi trong một cuộc họp và vợ bạn nhắn tin và nó sẽ hiện lên ở góc kính của bạn. Bạn muốn trả lời, nhưng bạn không muốn rút điện thoại ra vì điều đó thật thô lỗ”. Anh nói tiếp, người dùng các sản phẩm thực tế tăng cường của Meta sẽ có thể gửi tin nhắn bằng “bàn tay ảo” mà họ điều khiển bằng tâm trí để gửi tin nhắn văn bản. “Thậm chí không ai biết bạn đang làm điều đó và bạn chỉ cần gửi một tin nhắn”.

Nếu đúng mục tiêu của buổi phỏng vấn kéo dài 3 giờ kể trên của Zuckerberg là "một buổi tiếp thị" thì việc này cho thấy công ty đã xoay trục vào metaverse tồi tệ như thế nào. Họ đã bắt đầu hơn tám năm trước với việc mua Oculus VR với giá 2 tỷ USD và đã mở rộng khá nhiều mỗi năm kể từ đó mà không có nhiều kết quả.

Meta đã xây dựng một doanh nghiệp bán quảng cáo trực tuyến hiệu quả không ngờ xuất hiện trong các tài sản truyền thông xã hội của mình, mang lại doanh thu 116 tỷ USD và lợi nhuận 57 tỷ USD vào năm 2021. Reality Labs, tên công ty dành cho mảng kinh doanh VR và AR, chỉ tạo ra doanh thu 2 tỷ USD, một con số rất nhỏ nếu so sánh thậm chí còn tệ hơn khi bạn xem xét Meta đã chi bao nhiêu tiền để tạo ra nó.

Meta đã báo cáo khoản lỗ 10 tỷ USD cho Reality Labs vào năm 2021, không bao gồm hàng tỷ USD Facebook đã chi để mua Oculus và phát triển, sản xuất và tiếp thị tai nghe VR liên tiếp từ năm 2014 đến năm 2020. Khoản lỗ lớn của năm ngoái chỉ tăng lên trong năm nay, tăng 15% trong quý gần đây nhất so với cùng kỳ năm 2021.

May mắn cho Zuckerberg, mảng kinh doanh quảng cáo của công ty đủ lớn và đủ vững chắc để có thể mất hàng tỷ USD trên metaverse một cách an toàn trong nhiều năm tới

Zuckerberg thì trình bày những khoản lỗ này như một khoản đầu tư, như thể Meta đang hướng tất cả số tiền đó vào nghiên cứu cơ bản và như thể những ý tưởng này là hoàn toàn mới đối với người tiêu dùng. Nhưng Facebook đã dành phần lớn lịch sử của mình với tư cách là một công ty giao dịch công khai tích cực tiếp thị tai nghe VR, cả trên nền tảng khổng lồ của riêng mình và các nơi khác.

Lần đầu tiên mọi người nghe thấy lời chào hàng về VR của Zuckerberg vào năm 2015, một năm sau thương vụ mua lại Oculus. Nghe podcast của Rogan, thật đáng ngạc nhiên là kể từ đó đã có rất ít thay đổi. Trở lại giữa những năm 2010, Zuckerberg và các cấp phó của anh ấy đã nói về cách sản phẩm VR của công ty, khi đó được gọi là Rift, mang lại cho người dùng cảm giác về sự hiện diện vật lý, mà họ cho rằng sẽ thay đổi trò chơi đối với công việc từ xa . Họ thừa nhận rằng VR sẽ là một vấn đề lớn đối với các trò chơi. Nhưng việc kinh doanh trò chơi điện tử mới chỉ là bước khởi đầu.

Dĩ nhiên đây là một tham vọng không dễ dàng. Nhưng người tiêu dùng đã phản ứng ít nhiệt tình hơn nhiều, và Facebook đã thay qua một loạt giám đốc điều hành khi họ đang tìm kiếm một công thức chiến thắng. Vào năm 2016, để phát hành thương mại cho Rift, công ty đã thiết lập các cửa hàng nhỏ trong 500 cửa hàng Best Buy để quảng cáo thiết bị mới. Một năm sau, họ đóng cửa hàng trăm cửa hàng trong số đó sau khi người tiêu dùng không xuất hiện trong các buổi ra mắt.

Kể từ đó, Zuckerberg đã quảng cáo thiết bị VR, thường rất kém chuyên nghiệp tại vô số bài phát biểu và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Vào tháng 2, trong Super Bowl, anh ấy đã phát sóng một quảng cáo dài một phút được sản xuất công phu nhưng khá "lạ", trong đó một chú chó hoạt hình lớn tuổi đã giành lại vinh quang nhạc rock ’n’ roll của mình bằng cách gây rối với bạn bè trong trò chơi VR Horizon Worlds.

Facebook đã quảng cáo Horizon Worlds trong ba năm. Mảng này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019 với một chiến dịch tiếp thị phức tạp khác. Zuckerberg vẫn khẳng định Horizon Worlds sẽ rất tuyệt vời cho các trò chơi và cuộc họp, ngay cả khi nó tiếp tục thu hút sự chế nhạo, từ những người dân cũng như những người đam mê VR. Vào ngày 26/8, một ngày sau "buổi biểu diễn" Zuckerberg trên Podcast của Rogan, Vivek Sharma, người giám sát mảng trò chơi, đã tuyên bố từ chức khỏi công ty.

Công bằng mà nói, Meta đã có một số thành công khiêm tốn. Theo ước tính của các nhà phân tích, tai nghe VR mới nhất của hãng, Quest 2, đã bán được gần 15 triệu chiếc kể từ khi được bán cách đây hai năm. Nhưng hiệu suất tài chính của Reality Labs và tin tức gần đây rằng công ty sẽ tăng giá cho thấy Meta đã bán thiết bị này với một khoản lỗ đáng kể.

Vào tháng 2, sau quảng cáo Super Bowl, công ty thông báo rằng 300.000 người đã theo dõi chú chó animatronic vào nền tảng VR của họ. Điều đó nghe có vẻ ấn tượng — Meta lưu ý rằng con số này thể hiện mức tăng gấp 10 lần so với mức sử dụng hàng tháng vào tháng 12 — nhưng vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì đối thủ Second Life thu hút được vào thời kỳ đỉnh cao của sự phổ biến.

Trong khi đó, ứng dụng mạng xã hội hàng đầu Facebook của Meta thu hút khoảng 2 tỷ người mỗi ngày; con số đó là gần 3 tỷ khi tính cả Instagram và WhatsApp. Nói cách khác, bất chấp nhiều năm quảng bá, hàng tỷ USD đầu tư và một quảng cáo Super Bowl cực kỳ đắt đỏ, tất cả những gì công ty có thể thu được là lượng khán giả hàng tháng, chiếm 0,01% những gì công ty thu hút được. Nếu Horizon Worlds được thực hiện bởi một số công ty khác, Zuckerberg có lẽ sẽ không bận tâm đến việc sao chép nó.

Sau khi bị mang ra đùa cợt trên mạng vì đăng một bức ảnh “tự sướng” có hình đại diện hoạt hình và mô tả thô sơ về Tháp Eiffel trông như thể bị tách ra từ một trò chơi điện tử thập niên 90, Zuckerberg đã xuất hiện trở lại vài ngày sau đó trên Instagram với một bức ảnh mới và cải thiện hình đại diện cá nhân. Theo một bài đăng trên LinkedIn bị xóa sau đó từ một nhân viên Meta, hình đại diện bị chê không thương tiếc kể trên của Mark là sản phẩm của bốn tuần làm việc với 40 phiên bản khác nhau.

May mắn cho Zuckerberg, mảng kinh doanh quảng cáo của công ty đủ lớn và đủ vững chắc để có thể mất hàng tỷ USD trên metaverse một cách an toàn trong nhiều năm tới, trong khi vẫn duy trì vị thế thống trị trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu người sáng lập và giám đốc điều hành Zuckerberg có còn là người phát ngôn tốt nhất cho những nỗ lực này hay không?

Nguồn: Bloomberg BusinessWeek