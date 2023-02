Giấc mơ sở hữu nhà của nhiều người Mỹ ngày càng xa vời

Áp lực lãi suất và hạn chế nguồn cung khiến thị trường nhà đất tại Mỹ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2023.

Tại Mỹ, chủ nhân nhiều ngôi nhà đã buộc phải hạ giá bán, nhưng người mua vẫn khá thờ ơ. Lý do bởi giá nhà còn quá cao so với thu nhập của nhiều người. Giá nhà tại Mỹ đã tăng 8,1% trong tháng 1 so với 1 năm trước. Trong khi lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao, 6,1%.

"Sự kết hợp giữa lãi suất cao và vẫn còn nhiều bất ổn về lạm phát có nghĩa là mọi người đang trì hoãn việc mua nhà. Tôi nghĩ xu hướng này còn tiếp tục trong thời gian tới", ông Denial Mclillen, Giáo sư Đại học Illinois, Chicago, Mỹ, cho biết.

Giá niêm yết trung bình một ngôi nhà của Mỹ, sau khi chạm mức kỷ lục 449.000 USD vào tháng 6/2022, hiện giảm xuống còn 400.000 USD. Người Mỹ mua nhà thường chỉ trả 20%, 80% còn lại là đi vay. Lãi suất cao buộc người mua phải tính toán, cân nhắc nhiều hơn.

Giấc mơ sở hữu nhà đối với nhiều người Mỹ hiện vẫn còn xa vời. (Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images)

"Bạn có thể phải chờ đợi lâu hơn một chút so với trước đây để mua nhà và bạn có thể không có nhiều lựa chọn như trước. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không có cơ hội mua được", ông Denial Mclillen, Giáo sư Đại học Illinois, Chicago, Mỹ, cho biết thêm.



Để mua nhà, nhiều người đã phải tiết kiệm lâu hơn, số khác chọn mua ngôi nhà rẻ hơn.

"Tôi nghĩ thời điểm này chúng ta đang tìm kiếm sự điều chỉnh của thị trường và nó đang diễn ra", bà Sabrina Glover, tập đoàn Bất động sản Glover, Mỹ, đánh giá.

Theo Zillow, việc giảm giá bán sẽ tạo sự điều chỉnh, có lợi cho người mua trong năm nay. Kết hợp với lãi suất thế chấp đang giảm, nguồn cung nhà tăng, sẽ mang lại tín hiệu mới, khởi sắc hơn cho thị trường nhà đất tại Mỹ.

Khảo sát tại 50 khu vực đô thị lớn nhất ở Mỹ, thời gian bán được 1 ngôi nhà phải kéo dài hơn, hiện là 68 ngày, nhiều hơn 15 ngày so với 1 tháng trước. Đối với người mua nhà, tốc độ bán nhà chậm lại, nhiều hàng tồn kho hơn sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn để họ tìm kiếm ngôi nhà lý tưởng.