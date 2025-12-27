Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải châu Á: Báo Trung Quốc lo ngại sức mạnh của U23 Việt Nam, chỉ ra bí kíp đằng sau kỳ tích ngược dòng

27-12-2025 - 21:07 PM | Sống

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2026.

Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc dành nhiều sự chú ý đến U23 Việt Nam. Trong năm 2025, U23 Trung Quốc đã 2 lần mời U23 Việt Nam tham dự các giải giao hữu tại Trung Quốc. Kết quả, U23 Việt Nam thắng 1 và hòa 1 ngay trên sân khách. Mới đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại gây ấn tượng với màn ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan để giành HCV SEA Games 33.

Bài viết trên trang Baidu (Trung Quốc) khen ngợi U23 Việt Nam: “Đừng chỉ nhìn vào tỉ số; chi tiết mới là điều quan trọng. Thái Lan đã chơi cực kỳ xuất sắc trong hiệp một, dẫn trước hai bàn. Nhưng trong bóng đá, điều tồi tệ nhất là nghĩ rằng: "Tôi nghĩ rằng hết hi vọng rồi".

Các chàng trai trẻ trong đội tuyển Việt Nam đã không từ bỏ hi vọng. Họ thi đấu như những chiến binh, chạy khắp sân với sức bền đáng kinh ngạc. Từ tỉ số 0-2 biến thành 3-2, đây không chỉ là một chiến thắng về mặt chiến thuật nữa, mà là một thành công về mặt ý chí”.

U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Bài viết cũng chỉ “bí kíp” đằng sau kỳ tích lội ngược dòng của tuyển Việt Nam: “Bóng đá Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều trong những năm gần đây, và chương trình đào tạo cầu thủ trẻ cũng khá thành công. Nhưng khi tham gia các giải đấu lớn, tôi luôn cảm thấy U23 Trung Quốc thiếu sót gì đó. Điều họ thiếu có thể chính là tinh thần kiên cường kiểu "Tôi không chấp nhận bỏ cuộc" mà đội tuyển U23 Việt Nam sở hữu”.

Baidu cho rằng, ở giải U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có thể tạo nên những bất ngờ thú vị:

“Các đội bóng Đông Nam Á không còn là mục tiêu dễ lấy điểm như trước nữa. Họ đã trải qua những thời kỳ khó khăn và phát triển một tinh thần mạnh mẽ, kiên cường.

U23 Thái Lan sẽ mang đến giải châu Á khao khát chứng minh sau thất bại trong trận chung kết SEA Games; còn U23 Việt Nam sẽ có được sự tự tin của nhà vô địch Đông Nam Á.

Kỹ thuật, tư duy chiến thuật và tinh thần chiến đấu đáng nể mà đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện cho thấy một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Họ đang sẵn sàng thách thức các đối thủ mạnh ở tầm cỡ châu lục”.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026

Theo Misa

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa khôi bóng chuyền mang hàm Đại uý gây sốt với ảnh tổng kết 2025: Visual xinh đẹp, thành tích cực "khủng"!

Hoa khôi bóng chuyền mang hàm Đại uý gây sốt với ảnh tổng kết 2025: Visual xinh đẹp, thành tích cực "khủng"! Nổi bật

Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi

Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi Nổi bật

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình liên tiếp có người mắc ung thư: Đây là 6 bệnh ung thư có tính di truyền rõ rệt

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình liên tiếp có người mắc ung thư: Đây là 6 bệnh ung thư có tính di truyền rõ rệt

20:48 , 27/12/2025
Người phụ nữ 101 tuổi vẫn tham gia Đại hội thể thao: Bí quyết sống thọ không phải là thuốc bổ, càng không cần phòng gym đắt tiền

Người phụ nữ 101 tuổi vẫn tham gia Đại hội thể thao: Bí quyết sống thọ không phải là thuốc bổ, càng không cần phòng gym đắt tiền

20:37 , 27/12/2025
Gia đình “ăn vạ bảo hiểm” quái nhất: 12 năm bị thương 500 lần, lừa 14 công ty 23 tỷ đồng, đổi được 260 thỏi vàng và 7 căn nhà

Gia đình “ăn vạ bảo hiểm” quái nhất: 12 năm bị thương 500 lần, lừa 14 công ty 23 tỷ đồng, đổi được 260 thỏi vàng và 7 căn nhà

20:10 , 27/12/2025
Chủ căn nhà 153m² từ chối hơn 3,1 tỷ đồng tiền đền bù, kiên quyết không di dời còn tuyên bố: “Phải trả 9,3 tỷ cùng 1 căn 3 phòng ngủ mới xứng đáng”

Chủ căn nhà 153m² từ chối hơn 3,1 tỷ đồng tiền đền bù, kiên quyết không di dời còn tuyên bố: “Phải trả 9,3 tỷ cùng 1 căn 3 phòng ngủ mới xứng đáng”

20:07 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên