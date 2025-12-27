Giải châu Á: Báo Trung Quốc lo ngại sức mạnh của U23 Việt Nam, chỉ ra bí kíp đằng sau kỳ tích ngược dòng

Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc dành nhiều sự chú ý đến U23 Việt Nam. Trong năm 2025, U23 Trung Quốc đã 2 lần mời U23 Việt Nam tham dự các giải giao hữu tại Trung Quốc. Kết quả, U23 Việt Nam thắng 1 và hòa 1 ngay trên sân khách. Mới đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại gây ấn tượng với màn ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan để giành HCV SEA Games 33.

Bài viết trên trang Baidu (Trung Quốc) khen ngợi U23 Việt Nam: “Đừng chỉ nhìn vào tỉ số; chi tiết mới là điều quan trọng. Thái Lan đã chơi cực kỳ xuất sắc trong hiệp một, dẫn trước hai bàn. Nhưng trong bóng đá, điều tồi tệ nhất là nghĩ rằng: "Tôi nghĩ rằng hết hi vọng rồi".

Các chàng trai trẻ trong đội tuyển Việt Nam đã không từ bỏ hi vọng. Họ thi đấu như những chiến binh, chạy khắp sân với sức bền đáng kinh ngạc. Từ tỉ số 0-2 biến thành 3-2, đây không chỉ là một chiến thắng về mặt chiến thuật nữa, mà là một thành công về mặt ý chí”.

U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Bài viết cũng chỉ “bí kíp” đằng sau kỳ tích lội ngược dòng của tuyển Việt Nam: “Bóng đá Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều trong những năm gần đây, và chương trình đào tạo cầu thủ trẻ cũng khá thành công. Nhưng khi tham gia các giải đấu lớn, tôi luôn cảm thấy U23 Trung Quốc thiếu sót gì đó. Điều họ thiếu có thể chính là tinh thần kiên cường kiểu "Tôi không chấp nhận bỏ cuộc" mà đội tuyển U23 Việt Nam sở hữu”.

Baidu cho rằng, ở giải U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có thể tạo nên những bất ngờ thú vị:

“Các đội bóng Đông Nam Á không còn là mục tiêu dễ lấy điểm như trước nữa. Họ đã trải qua những thời kỳ khó khăn và phát triển một tinh thần mạnh mẽ, kiên cường.

U23 Thái Lan sẽ mang đến giải châu Á khao khát chứng minh sau thất bại trong trận chung kết SEA Games; còn U23 Việt Nam sẽ có được sự tự tin của nhà vô địch Đông Nam Á.

Kỹ thuật, tư duy chiến thuật và tinh thần chiến đấu đáng nể mà đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện cho thấy một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Họ đang sẵn sàng thách thức các đối thủ mạnh ở tầm cỡ châu lục”.