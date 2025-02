Giải mã 5 "vũ khí" Thủ tướng Nga gợi ý cho Việt Nam: Lời đáp cho nỗi lo của hàng trăm quốc gia!

Liên quan đến chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-15/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, vào chiều ngày 15/1/2025 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Nga Boris Yuryevich Titov để trao đổi về hợp tác trong các khuôn khổ quốc tế, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, VOV thông tin.

Đặc phái viên Boris Yuryevich Titov cho biết, để bảo đảm sự phát triển bền vững, Nga tập trung triển khai các chính sách về chống biến đối khí hậu và bảo vệ môi trường. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn hai nước tiếp tục trao đổi, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác toàn cầu nhằm thực hiện tốt hơn các mục tiêu bảo đảm môi trường, giảm phát thải khí carbon, biến đổi khí hậu.

Mục tiêu phát triển bền vững - theo Liên Hợp Quốc - là lời kêu gọi hành động cấp bách của tất cả các quốc gia (phát triển và đang phát triển) trong một quan hệ đối tác toàn cầu, nhằm chấm dứt đói nghèo, cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu cùng nỗ lực bảo tồn đại dương, rừng của chúng ta.

Trong đó, Liên Hợp Quốc xác định biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu cấp bách có tác động lâu dài đến sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Bài toán này là vấn đề quyết định của thời đại chúng ta và chúng ta đang ở thời điểm quyết định.

Nhấn mạnh vấn đề giải quyết biến đổi khí hậu, ngay trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên này, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đưa ra những giải pháp như (1) cô lập carbon, (2) sử dụng năng lượng hạt nhân (3) kết hợp năng lượng tái tạo, (4) kinh tế tuần hoàn, (5) sản xuất nhiên liệu xanh.

Vậy 5 giải pháp này được hiểu như thế nào, làm sao chúng có thể giúp con người ứng phó với bài toán thời đại mang tên biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu?

1. Cô lập carbon

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, CO2 là loại khí nhà kính (GHG) chính được tạo ra phổ biến nhất, do đó chúng ta cần loại bỏ khí này càng sớm càng tốt nếu muốn đạt được các mục tiêu khí hậu vào giữa thế kỷ này.

Cùng với quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch và khử carbon trong các hoạt động phát thải cao – chẳng hạn như lĩnh vực xây dựng hoặc vận tải – loài người đang nỗ lực chung để loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển của chúng ta. Một trong những cách đó là cô lập carbon.

National Grid - Công ty cung cấp điện và khí đốt quốc gia Anh - cho biết, cô lập carbon hiểu đơn giản là quá trình thu giữ, loại bỏ và lưu trữ CO2 khỏi bầu khí quyển vĩnh viễn.

Đất cũng có thể thành bể chứa carbon. Nguồn hình ảnh: Vaclav Volrab/Shutterstock

Cô lập carbon được công nhận là phương pháp chính để loại bỏ carbon khỏi bầu khí quyển của Trái đất. Điều này rất quan trọng vì khoảng 45% CO2 do con người thải ra vẫn nằm trong khí quyển. Đây là yếu tố quan trọng gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Quá trình cô lập carbon có thể diễn ra theo hai hình thức cơ bản: Cô lập carbon sinh học & cô lập carbon địa chất. Trong đó, quá trình cô lập carbon sinh học xảy ra khi CO2 được lưu trữ trong môi trường tự nhiên, như rừng, đồng cỏ, đất, đại dương và các vùng nước khác.

Quá trình cô lập carbon địa chất xảy ra khi CO2 được lưu trữ ở những nơi như các khối địa chất ngầm hoặc đá. Quá trình này phần lớn là nhân tạo, thể hiện một cách hiệu quả để trung hòa khí thải từ các hoạt động của con người, chẳng hạn như sản xuất hoặc xây dựng.

2. Năng lượng hạt nhân

Một viên uranium đã làm giàu (đường kính gần 1 cm, dài 1,5 cm) có thể tạo ra năng lượng tương đương với gần 3 thùng dầu; hoặc hơn 350 mét khối khí đốt tự nhiên; và khoảng nửa tấn than - Rafael Mariano Grossi - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trích một phần bài viết của Rafael Mariano Grossi - Tổng giám đốc IAEA - năm 2024 về 5 lý do nhân loại không thể bỏ qua năng lượng hạt nhân trong việc giảm thiểu, thích ứng và giám sát biến đổi khí hậu. Nội dung như sau:

Năng lượng hạt nhân, với 20.000 năm kinh nghiệm hoạt động tích lũy trên toàn thế giới, có 5 lợi thế riêng biệt:

1. Từ lúc sinh ra đến lúc chết, năng lượng hạt nhân có lượng khí thải carbon thấp nhất, cần ít vật liệu và ít đất hơn các nguồn tạo điện khác. Ví dụ, để sản xuất một đơn vị năng lượng, năng lượng mặt trời cần nhiều vật liệu hơn 17 lần và nhiều đất hơn 46 lần so với năng lượng hạt nhân.

2. Uranium trong lớp vỏ Trái đất và đại dương dồi dào hơn vàng, bạch kim và các kim loại hiếm khác. Chúng ta sẽ mất khoảng 100 đến 150 năm để khai thác hết các nguồn tài nguyên uranium mà chúng ta cho là có thể khai thác được về mặt kinh tế ngày nay.

3. Năng lượng hạt nhân không phụ thuộc vào thời tiết. Các nhà máy điện hạt nhân được vận hành tốt hoạt động đáng tin cậy ít nhất gấp 3 lần trong 3 năm so với các nguồn carbon thấp không liên tục.

Ảnh minh họa một nhà máy điện hạt nhân. Nguồn: The Sydney Morning Herald

4. Năng lượng hạt nhân an toàn như năng lượng mặt trời. An toàn hơn nhiều so với than, khí đốt và dầu, và an toàn hơn hầu hết mọi nguồn năng lượng thay thế khác. Mỗi năm, các nhà máy điện hạt nhân sản xuất một phần tư lượng điện ít carbon của thế giới, cứu sống nhiều sinh mạng vốn sẽ bị cắt ngắn bởi ô nhiễm chết người mà nhiên liệu hóa thạch thải ra bầu khí quyển.

5. Đúng là nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có tính phóng xạ cao và tỏa nhiệt. Nhưng nó cũng tương đối nhỏ gọn, được quản lý và điều chỉnh cực kỳ cẩn thận. Các quốc gia như Phần Lan và Thụy Điển sắp đưa vào sử dụng các kho chứa địa chất sâu để xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng.

Nhìn chung, năng lượng hạt nhân là một trong những nguồn năng lượng an toàn nhất, sạch nhất, ít gây ô nhiễm môi trường nhất và — xét cho cùng, trong suốt vòng đời của một nhà máy điện hạt nhân — là một trong những nguồn năng lượng rẻ nhất hiện có.

3. Năng lượng tái tạo

Liên Hợp Quốc xác định, năng lượng là trọng tâm của thách thức về khí hậu - đồng thời cũng là chìa khóa giải quyết bài toán thế kỷ.

Khoa học đã chứng minh rõ ràng: Để tránh những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, lượng khí thải toàn cầu cần phải giảm gần một nửa vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Gió và Mặt trời là 2 trong số những nguồn năng lượng tái tạo dồi dào trên Trái đất. Ảnh minh họa: Enelgreenpower

Các nguồn năng lượng tái tạo – từ mặt trời, gió, nước, chất thải và nhiệt từ Trái đất – có sẵn ở mọi quốc gia và tiềm năng của chúng vẫn chưa được khai thác hết. Năng lượng tái tạo là con đường đưa nhân loại hướng đến một hành tinh khỏe mạnh.

Việc chuyển sang các nguồn năng lượng sạch không chỉ giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu mà còn cả ô nhiễm không khí và sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, khoảng 99% người dân trên thế giới hít thở không khí vượt quá giới hạn chất lượng không khí đảm bảo.

Bởi vậy, nhân loại cần đầu tư khoảng 4,5 nghìn tỷ USD mỗi năm vào năng lượng tái tạo cho đến năm 2030 - bao gồm đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng - để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

4. Kinh tế tuần hoàn

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) định nghĩa nền kinh tế tuần hoàn giảm việc sử dụng vật liệu, thiết kế lại vật liệu, sản phẩm để ít sử dụng tài nguyên hơn và thu hồi "chất thải" dưới dạng tài nguyên để sản xuất vật liệu cũng như tạo ra sản phẩm mới.

Nói một cách ngắn gọn, nền kinh tế tuần hoàn giúp vật liệu và sản phẩm lưu thông lâu nhất có thể. Kinh tế tuần hoàn là một phần quan trọng trong việc làm chậm quá trình biến đổi khí hậu.

Ủy ban Tài nguyên Quốc tế của Liên Hợp Quốc kết luận rằng khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên gây ra khoảng một nửa lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Nền kinh tế tuần hoàn có thể giảm thiểu chất thải và vật liệu độc hại, đồng thời tái sử dụng các khoáng chất quan trọng trong quá trình sản xuất và chế biến.

Ví dụ, nếu chất thải thủy tinh được thu gom và chế biến thành vật liệu tái chế và được sử dụng làm nguyên liệu thô thứ cấp để sản xuất thủy tinh mới, thì ngành công nghiệp thủy tinh không chỉ tiết kiệm nhiều năng lượng hơn (so với năng lượng được sử dụng để sản xuất cùng loại thủy tinh từ vật liệu nguyên sinh) mà còn bảo vệ môi trường khỏi chất thải độc hại.

Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) cung cấp các chiến lược tăng cường tính tuần hoàn trong chuỗi sản phẩm qua biểu đồ sau:

5. Nhiên liệu xanh

Nhiên liệu xanh (Green Fuels) là loại nhiên liệu được sản xuất bằng các nguồn năng lượng tái tạo hoặc ít carbon và có thể thay thế cho các nguồn dầu mỏ hóa thạch trong các lĩnh vực vận tải hoặc công nghiệp.

Có 3 loại nhiên liệu xanh: (1) Nhiên liệu sinh học, chẳng hạn như khí sinh học hoặc khí sinh học có nguồn gốc từ vật chất hữu cơ; (2) Hydro xanh, được tạo ra từ quá trình điện phân nước được cung cấp năng lượng bởi điện tái tạo; và (3) nhiên liệu điện tử (e-fuels), một loại nhiên liệu tổng hợp chẳng hạn như amoniac tổng hợp (hydro xanh và nitơ) và e-methanol (hydro xanh và CO2 thu được từ quá trình cô lập carbon).

Nhiên liệu xanh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người khử carbon trong các ngành công nghiệp trên toàn thế giới và hạn chế sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch, góp phần đưa nhân loại đạt được mục tiêu về khí hậu.

Nhu cầu nhiên liệu xanh trên toàn thế giới sẽ tăng 41 tỷ lít hoặc 28% vào năm 2026 - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Theo Kịch bản Net Zero vào năm 2050 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhiên liệu xanh dự kiến sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân cho đến năm 2050. Ví dụ, khí sinh học và Hydro dự kiến sẽ chiếm 70% sản lượng khí đốt vào năm 2050 (so với <1% hiện nay).

Khi nhu cầu về các loại nhiên liệu này tiếp tục tăng, điều quan trọng là các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân phải đầu tư và áp dụng các công nghệ nhiên liệu xanh. Làm như vậy không chỉ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy kỷ nguyên mới của các giải pháp năng lượng bền vững vừa dễ tiếp cận vừa hiệu quả.

Tham khảo: USGS, UN, VOV, WEF