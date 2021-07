Giải mã hệ thống kinh tế ngầm đằng sau những bữa tiệc xa xỉ và trụy lạc của cánh nhà giàu (phần 1)

Bài viết của Ashley Mears, một nhà văn, nhà xã hội học và cựu người mẫu thời trang, được đăng tải trên The Economic trong chuyên mục Góc nhìn vui về kinh tế. Hiện tại, Mears là Phó giáo sư Xã hội học tại Đại học Boston, tác giả cuốn sách "Pricing Beauty: The Making of a Fashion Model", và thường xuyên được giới truyền thông lấy ý kiến như một chuyên gia học thuật về văn hóa và kinh tế thời trang.