Giải mã quốc gia duy nhất trên thế giới không có người mắc ung thư trong gần 40 năm: Bí quyết nằm ở công thức sống tích cực rất đơn giản

Ung thư là cơn ác mộng đối với nhiều người. Hơn nữa một khi đã được chuẩn đoán là ung thư có nghĩa là sự sống của bạn chỉ còn là những ngày đếm ngược. Các quốc gia có nền y học phát triển dường như vẫn ''góp mặt'' trong danh sách ''Những quốc gia có tỷ lệ người mắc ung thư cao''. Tuy nhiên, một quốc đảo lạc hậu, có trình độ y khoa kém phát triển - Fiji lại là nơi duy nhất của thế giới không tồn tại bệnh nhân ung thư.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Liên hợp quốc, trong giai đoạn 1971-2010, quốc gia này không ghi nhận một bệnh nhân ung thư nào trong 900.000 người dân đang sinh sống tại đây. Bên cạnh đó, Fiji cũng là một trong những ''đất nước trường thọ'' nhất thế giới.

Fiji hay còn được biết đến là nước Cộng hoà Quần đảo Phi-gi, là một đảo quốc tại châu Đại Dương, toạ lạc ở tây nam Thái Bình Dương, giáp lần lượt 3 nước: Vanuatu, Tonga và Tuvalu. Quốc gia này có diện tích rất nhỏ, chỉ 18.333km2, xung quanh được bao bọc bởi 332 hòn đảo lớn nhỏ.

Vậy tại sao một quốc gia kém phát triển lại không có người mắc ung thư?

1. Tinh thần lạc quan

Fiji được đánh giá là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao bậc nhất thế giới. Một phần là do quốc đảo này có diện tích nhỏ, nên người dân vẫn còn sống theo kiểu tự cung tự cấp. Họ không bị áp lực về kinh tế, công việc, học tập... đè nặng lên cuộc sống. Do đó tâm trọng người dân nơi đây luôn thoải mái, lạc quan. Do cuộc sống ít áp lực và có sức khoẻ tốt, khả năng mắc bệnh ung thư của họ đương nhiên sẽ ít hơn.

Ngược lại các nhà khoa học từng khẳng định những người thường xuyên lo lắng, tiêu cực sẽ có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 3 lần bình thường.

2. Bơi lội thường xuyên

Vì vị trí địa lý nằm ngay giữa đại dương nên hầu hết các hoạt động của người dân quốc đảo Fiji đều gắn liền với biển khơi. Để phục vụ cho cuộc sống của bản thân mình, họ đều phải học bơi từ nhỏ. Hoạt động này không chỉ giúp người dân nơi đây đánh bắt hải sản mà còn là một môn thể thao lành mạnh giúp họ kiểm soát cân nặng, cải thiện xương khớp và tăng cường sức sức khỏe một cách có hiệu quả.

3. Ăn hải sản tươi sống

Là một quốc đảo, đương nhiên các loại hải sản là thành phần chính trong khẩu phần ăn hàng ngày của người Fiji. Tuy nhiên điểm đặc biệt là người dân nơi đây chỉ ăn hải sản tươi sống chưa trải qua quá trình bảo quản hay phơi khô.

Hải sản tươi có chứa hàm lượng protein cao, ngoài ra còn có axit béo không bão hòa, vitamin và các nguyên tố vi lượng cần thiết để duy trì sức khỏe, đồng thời củng cố hệ miễn dịch của cơ thể.

Kẽm là một nguyên tố vi lượng có nhiều trong hải sản. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, kém có tác dụng kích thích tăng trưởng, tăng miễn dịch, phòng chống các bệnh nhiễm trùng.

Từ năm 2001-2003, Tạp chí Nghiên cứu về Ung thư của Mỹ đã công bố nhiều nghiên cứu phát hiện ra vai trò của kẽm trong phòng chống ung thư thực quản.

Tác dụng của kẽm trong phòng chống ung thư đường tiêu hóa đã được chứng minh là liên quan tới hiện tượng chết theo lập trình (Apoptosis) của tế bào biểu mô thực quản, khi tiếp xúc với chất gây ung thư. Nếu ăn đủ kẽm sẽ giúp loại trừ những tế bào bất thường bị nhiễm độc.

Một đánh giá và phân tích tổng hợp các nghiên cứu được thực hiện cho đến năm 2012 cho thấy, những người ăn nhiều cá có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn khoảng 21%.

Ăn nhiều hải sản, nhất là các loại cá cũng là chìa khóa giúp phòng ngừa bệnh tật của người Nhật Bản và Địa Trung Hải.

4. Ăn kiều mạch

Một trong những loại ngũ cốc thô mà người Fiji yêu thích là kiều mạch. Nó cũng là một loại hạt thô phổ biển trên thế giới.

Loại ngũ cốc này rất giàu cellulose, vitamin B và nguyên tố vi lượng selenium. Ngoài ra, kiều mạch còn có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn nhiều loại ngũ cốc khác. Thậm chí, thực phẩm này còn có khả năng ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả.

Theo trang Healthline, kiều mạch có thể điều chỉnh lượng đường trong máu, rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Hơn nữa, nó có thể tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách ổn định huyết áp và lipid trong máu.

5. Môi trường sống lành mạnh

Người dân ở quốc đảo Fiji luôn có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này được mệnh danh là "thiên đường địa giới" khi sở hữu các bãi tắm sạch đẹp và bầu không khí trong lành. Đã có rất nhiều du khách trên khắp thế giới đến Fiji để nghỉ dưỡng và hồi sức sau khi trải qua quá trình điều trị bệnh.

Một điều đặc biệt nữa đó là nguồn nước của Fiji vô cùng tinh khiết. Cũng chính vì vậy, nước đóng chai của quốc gia này luôn được đánh giá là có chất lượng hàng đầu và có giá thành đắt nhất thế giới.

