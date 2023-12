Giải mã số liệu CPI tháng 11 của Mỹ: Nhấn mạnh bản chất khó lường của việc đưa lạm phát về mức mục tiêu, chưa mong chờ FED giảm lãi suất

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 11 tăng do chi phí nhà ở và các ngành dịch vụ khác tăng lên. Con số này cho thấy lạm phát đủ mạnh để cản trở bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào của FED trong thời gian tới. Dù CPI tổng ít thay đổi so với tháng 10 nhưng khi loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng, cái gọi là CPI lõi vẫn tăng theo tháng. Các nhà kinh tế coi CPI lõi là thước đo tốt hơn về xu hướng lạm phát so với chỉ số CPI chung.

Theo Bloomberg, dữ liệu được công bố ngày 12/12 nhấn mạnh bản chất khó lường của việc đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu, đặc biệt là ở trong lĩnh vực dịch vụ - lĩnh vực mà FED coi là “chặng cuối” trong cuộc chiến chống lạm phát. Trong khi áp lực về giá phần lớn đã giảm bớt so với mức cao nhất nhiều thập kỷ, thị trường lao động vẫn mạnh mẽ và tiếp tục thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung.

CPI tháng 11 được công bố ngay trước thời điểm Uỷ ban Thị trường mở Liên bang của FED bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Thị trường dự báo, FED sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức hiện tại. Chủ tịch FED Jerome Powell có thể sẽ nhắc lại rằng ông và các đồng nghiệp muốn thấy giá giảm bền vững hơn trước khi nới lỏng chính sách tiền tệ.

“Tình hình đang tốt hơn so với một năm trước nhưng tôi không nghĩ chúng ta sớm đạt tới ngưỡng nới lỏng chính sách tiền tệ của FED. Lạm phát bây giờ vẫn còn khá xa so với mức mục tiêu 2% mà FED đề ra. Tôi coi sự lạc quan của thị trường về việc FED cắt giảm lãi suất là quá sớm ở thời điểm hiện tại”, ông Stephen Stanley, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Santander US Capital Markets LLC, nhận định.

Tham khảo: Bloomberg