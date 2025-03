Giải mã sức hút của The Charm An Hưng

Xếp hàng thăm quan, "giành" suất mua nhà

Ngày nay, khẩu vị của lớp khách hàng hiện đại khi lựa chọn mua căn hộ không đơn thuần chỉ để ở, mà còn "mua" cả môi trường sống, không gian cảnh quan và những mối quan hệ cộng đồng, khiến nhu cầu sở hữu dòng sản phẩm căn hộ cao cấp vẫn trên đà tăng trưởng, dù thị trường có trải qua nhiều biến động.

Điều này được minh chứng liên tiếp trong các ngày 3/3; 5/3 và 7/3/2025, tại sự kiện ra mắt nhà mẫu dự án The Charm An Hưng do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư trên mặt tiền đường Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội đã có khoảng hơn 1.300 khách hàng quan tâm đến thăm quan mỗi ngày và đã có 165 khách hàng chốt mua thành công 165 căn ra giỏ hàng đầu tiên.

Sự kiện ra mắt nhà mẫu dự án The Charm An Hưng do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư trên mặt tiền đường Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Những diễn biến trên đã tạo nên dấu ấn trên thị trường chung cư Hà Nội vốn được đánh giá là đang có phần chững lại do quá nóng khi nguồn cung mới ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá bán đang được neo cao.

Thực tế cho thấy, việc một dự án thu hút được sự quan tâm đông đảo của khách hàng chỉ có thể được giải thích bởi chính những giá trị nội tại mà các sản phẩm bất động sản mang lại xét theo các yếu tố từ vị trí, tiện ích đến chất lượng hoàn thiện,… và quan trọng nhất là sự bảo đảm tuyệt đối về pháp lý.

Bảy mảnh ghép tạo nên The Charm An Hưng

Sức nóng của The Charm An Hưng có thể được lý giải thông qua 7 yếu tố đã được các khách hàng kiểm chứng.

Yếu tố thứ nhất, sự khan hiếm nguồn cung dự án mở bán mới khi hiện nay trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung đang có rất ít chủ đầu tư mở bán.

Yếu tố thứ hai, The Charm An Hưng đã hoàn thiện tính pháp lý 100 % theo yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản công nhận dự án đủ điều kiện bán hàng và Hợp đồng mua bán đã được đăng ký mẫu tại Sở Công Thương Hà Nội.

Yếu tố thứ ba, thời điểm mở bán, dự án đã hoàn thành cất nóc trước đó một năm (từ ngày 26/3/2024) trong khi thực tế hầu hết các chủ đầu tư đã bán hàng khi mới chỉ thi công xong phần đài móng của công trình.

Yếu tố thứ tư, là cơ cấu căn hộ tại chung cư rất hợp lý, mỗi tầng chỉ có 11 căn với diện tích từ 54 m2 cho đến 96 m2, hành lang thì bố trí rộng rãi đến 1,8 mét và đặc biệt không có căn hộ tiếp giáp với thang máy.

Yếu tố thứ năm, dự án đã hoàn thiện phần thô, cất nóc do đó khách hàng có thể mục sở thị trực tiếp quan sát về chất lượng hoàn thiện của công trình.

Khu vực Lễ tân – Sảnh đón tiếp của dự án The Charm An Hưng (ảnh phối cảnh)

Yếu tố thứ sáu, theo đánh giá của các khách hàng thăm quan, chủ đầu tư đã rất chú trọng trong việc hoàn thiện căn hộ mẫu tại tầng 5 của dự án The Charm An Hưng từ khâu thiết kế, bố trí không gian chức năng, chất lượng của vật tư, vật liệu hoàn thiện sử dụng, những gam màu trong từng phòng chức năng của căn hộ đều hợp lý. Khu vệ sinh, không gian bếp đều được trang bị các thiết bị của những hãng nổi tiếng được lắp đặt đã làm hài lòng bất cứ ai dù là khó tính nhất.

Yếu tố thứ bảy, việc chủ đầu tư An Hưng đang hướng đến mục tiêu có thể làm thay đổi tư duy của những khách hàng đang có ý định mua chung cư để sinh sống với một loại hình căn hộ với phong cách hoàn toàn mới mang tên Boutique Home.

Khu vực hành lang căn hộ của dự án The Charm An Hưng (ảnh phối cảnh)

Được biết, Boutique Home được kế thừa và phát triển từ phong cách The Charm Boutique Hotel đã rất thành công tại Vương quốc Anh. Hiện An Hưng là một trong những chủ đầu tư đầu tiên đưa phong cách này về Hà Nội. Chủ đầu tư mong muốn đưa The Charm An Hưng ra thị trường không chỉ là một căn hộ chung cư mà còn là một căn hộ khách sạn.

Có thể nói, bảy "mảnh ghép" hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nói trên có thể đã lý giải cho sức nóng của The Charm An Hưng.