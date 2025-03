Giải mã sức hút Eco Retreat - Đô thị "rừng retreat" của Ecopark tại miền Nam

"Rừng retreat" độc đáo cho mọi thế hệ

Nếu bắt gặp một hình ảnh đô thị, nơi chỉ thấy cây xanh, hoa cỏ, mặt nước uốn lượn, những mái nhà thấp thoáng giữa tầng tầng lớp lớp cây cối như một khu rừng nguyên sinh, thì đó chính là Eco Retreat – dự án đô thị sinh thái lớn bậc nhất miền Nam của nhà sáng lập Ecopark, quy mô lên đến 220 ha, trong đó có hơn 170 ha dành cho cảnh quan, hạ tầng và tiện ích, còn lại nhà ở chỉ vỏn vẹn 19,5%.

Không "xanh" đơn thuần, Ecopark tiên phong mang cả khu rừng retreat đa tầng, nơi hội tụ của hơn 300 chủng loài thực vật phong phú xuất hiện tại Eco Retreat. Hơn cả một bất động sản wellness, dự án định hình chuẩn mực mới cho không gian sống, nơi cư dân bước vào hành trình trị liệu - phục hồi - tái tạo toàn diện bộ chỉ số phát triển về AQ, IQ, EQ, SQ, CQ, PhQ.

Có thể nói, Eco Retreat tập trung hoàn toàn trong việc "chạm" đến những khách hàng tìm kiếm cảm giác được sống và tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa. Hay nói cách khác là nhu cầu sở hữu thiên nhiên, không khí sạch, an toàn, không xa phố thị, đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là sức khỏe thể chất, tinh thần và trí tuệ được chăm sóc trọn vẹn ngay tại gia.

Hệ cảnh quan sinh thái "retreat" đa dạng dành cho mọi thế hệ

Để "Nhà là nơi retreat mỗi ngày", cư dân của Eco Retreat không chỉ được tận hưởng cảm giác "một bước chạm thiên nhiên" với diện tích cảnh quan lên đến 121 ha, 4 triệu cây hoa, 8 tầng thực vật phong phú, mà còn đặc quyền sử dụng các tiện ích retreat khác biệt như: cung đường tắm rừng 8km, tắm khoáng, thiền, yoga, spa trị liệu, tư vấn dinh dưỡng & tâm lý... Đặc biệt và không thể thiếu là hệ thống trường liên cấp, bệnh viện quốc tế sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ cư dân tương lai.

"Home retreat" nào dành cho riêng bạn?

Bên cạnh hệ thống tiện ích đa dạng, Eco Retreat còn được đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng trong từng loại hình, công năng. Tại đây, 5 dòng sản phẩm là 5 không gian chủ đề khác biệt, nơi ai cũng tìm thấy được "home retreat" cho riêng mình.

Đúng với tên gọi, các căn nhà phố (town house) và biệt thự phố (town villa) sẽ nằm ở vị trí đắc địa giúp cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích nội khu, vườn chủ đề, công viên cây xanh và là nơi cộng đồng cùng gu gắn kết.

Đối với biệt thự (villa), hơn cả chốn an cư mà còn là một kiệt tác "độc bản" thể hiện phong cách sống của chủ sở hữu, mang đến không gian riêng tư, an ninh và biệt lập hiếm nơi nào có được. Bao quanh là mảng xanh thiên nhiên rộng lớn, có cây hoa, mặt nước cùng khoảng sân vườn riêng, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí "sống tận hưởng, sống an dưỡng". Đây là loại hình sản phẩm hứa hẹn sẽ thu hút tại Eco Retreat bởi tính độc đáo, đẳng cấp, cộng hưởng trọn vẹn giá trị của toàn khu đô thị tiên phong tại thị trường phía Nam.

"Nhà dưới tán rừng" độc đáo sắp xuất hiện tại Eco Retreat

Riêng các shophouse, shop villa nằm ngay tâm điểm sôi động và sầm uất nhất đô thị, sở hữu vỉa hè rộng rãi và hệ thống đường nội khu được thiết kế theo những đường cong mềm mại giúp tăng độ nhận diện tự nhiên. Cùng với đó là điểm xuyết cảnh quan, nhằm nâng tầm trải nghiệm mua sắm và mở ra không gian "xanh hơn resort, vui hơn phố."

Tất cả những điều trên kiến tạo một bức tranh đô thị toàn diện, nơi cộng đồng cư dân khó rời đi vì đã tìm thấy chốn thuộc về. Điều này lý giải vì sao các sản phẩm của nhà sáng lập Ecopark luôn giữ đà tăng trưởng tốt và bền vững theo thời gian. Đây cũng chính là tiền đề tạo nên giá trị đầu tư cốt lõi của Eco Retreat: khan hiếm, độc đáo, khó thay thế.

Vị trí đón "điểm rơi" hạ tầng cửa ngõ Tây TP HCM

Với triết lý "biến đất thành vàng, biến vàng thành kim cương", nhà sáng lập Ecopark không chỉ kiến tạo những khu đô thị sinh thái đáng sống mà còn mang đến giá trị đầu tư gia tăng theo từng bước phát triển của hạ tầng. Eco Retreat chính là minh chứng điển hình, vừa sở hữu vị trí độc tôn ngay cửa ngõ Tây TP HCM, vừa đón đầu hàng loạt cú hích hạ tầng mang tính đột phá.

Đơn cử, trong khi hạ tầng phía Tây TP HCM chủ yếu là các tuyến cao tốc, vành đai thì vị trí của Eco Retreat trở thành "điểm sáng" khó thay thế. Đây là khu đô thị hiếm hoi tọa lạc ngay cạnh giao điểm của Vành đai 3, Cao tốc TP HCM - Trung Lương và Cao tốc Bến Lức - Long Thành, giúp di chuyển thuận tiện và nhanh chóng đến các quận của TP HCM, sân bay Tân Sơn Nhất, các tỉnh Tây Nam Bộ, đặc biệt là sân bay Long Thành chỉ trong khoảng 30 phút.

Eco Retreat nằm ngay giao điểm của Vành đai 3 và 02 tuyến cao tốc quan trọng bậc nhất miền Nam

Dự án cũng được hưởng lợi trực tiếp khi đón đầu "điểm rơi" hạ tầng phía Tây TP HCM vào năm 2026, khi sân bay Long Thành chính thức hoạt động. Cột mốc đánh dấu các công trình trọng điểm quốc gia đồng loạt hoàn thiện như: Cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 thông xe, Cao tốc TP HCM - Trung Lương, Quốc lộ 1 lần lượt được mở rộng lên 8 và 12 làn xe, khởi công đường Vành đai 4…

Một bất động sản đầu tư chưa chắc đã đáng sống, nhưng một bất động sản đáng sống chắc chắn rất đáng đầu tư. Năm 2025 là giai đoạn tốt để sở hữu Eco Retreat với mức giá hợp lý, và nắm bắt cơ hội đầu tư vững chắc tại khu vực đón đầu "điểm rơi" hạ tầng Tây Nam TP HCM.

