Giải mã tốc độ tăng giá của căn hộ cao cấp tại Nam Sài Gòn

Theo các chuyên gia bất động sản, giá căn hộ cao cấp tại Nam Sài Gòn đang có tốc độ tăng cao trong thời gian ngắn bởi nguồn cung rất ít, nhưng nhu cầu nhiều.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I/2023 của Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM giảm 25% theo năm. Trong khi đó, số liệu của DKRA, trong quý I/2023, thị trường căn hộ TP.HCM và vùng giáp ranh ghi nhận 9 dự án mở bán trong quý vừa qua, giảm 67% so với quý trước và giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong tháng 4/2023, nguồn cung mới căn hộ tại TP.HCM toàn thị trường có 5 dự án, giảm 77% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh nguồn cung mới khan hiếm, nhiều nhà đầu tư phải chật vật tìm kiếm nguồn hàng để giao dịch, mua bán. Theo thống kê, những tháng đầu năm 2023 nhu cầu tìm mua căn hộ tăng 74% và nhu cầu tìm thuê căn hộ tăng đến 24%, giá thuê cũng đồng loạt tăng từ 12%-16%.

Nguồn cung khan hiếm khiến cho phân khúc căn hộ cao cấp tiếp tục tăng giá. Cụ thể, Quý I/2023, giá căn hộ cao cấp tăng 2% so với quý 4/2022 và tăng 10,2% so với cùng kỳ. Các chuyên gia cho biết, lượng tìm mua căn hộ cao cấp tại TP.HCM tăng mạnh nhất ở các dự án tại Nam Sài Gòn. Thậm chí, dự báo những dự án còn ở ngưỡng giá từ 50-60 triệu/m2 có thể tiếp tục đà tăng mạnh khi mà phân khúc giá này đang dần trở thành "hàng hiếm" tại TP.HCM.

Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế có tín hiệu lạc quan, lực lượng lao động tại các tỉnh miền tây quay trở lại TP.HCM sau dịch tăng cao dẫn đến nhu cầu thuê căn hộ tăng mạnh, đặc biệt là Nhà Bè, thị trường căn hộ cho thuê sôi động hơn hẳn.

Hơn hết, cùng với vị trí kết nối giao thương chiến lược, lực đẩy hạ tầng đang giúp thị trường bất động sản khu vực Nhà Bè bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. Theo đó, Nhà Bè đang vượt mặt các khu vực khác khi hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng giao thông "tỷ đô" của Nam Sài Gòn như: cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua Long An - TP.HCM - Đồng Nai, cầu Thủ Thiêm 4 kết nối quận 2 - quận 7, hệ thống hầm chui và cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, vành đai 3 và 4; …

Ngoài ra, nhiều công trình khác cũng được kỳ vọng thay đổi bộ mặt khu vực, tạo sự thuận lợi kết nối các tuyến đường trung tâm thành phố tới khu Nam Sài Gòn như tuyến metro số 4, Cầu Long Kiểng mới, cầu Nguyễn Khoái, cầu Phước Long, cầu Rạch Dơi, cầu Rạch Đỉa, cầu Rạch Tôm, trục đường Bắc – Nam…. và dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Tất Thành,… cũng đang gấp rút thi công.

Đặc biệt, dự án Cầu Long Kiểng mới nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương đã hoàn thành hơn 75% tổng khối lượng công trình và đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành thông xe vào dịp 2/9 sắp tới.

Theo các chuyên gia, khi cầu Long Kiểng mới hoàn thiện sẽ là mắt xích quan trọng giúp Nhà Bè tăng sức mạnh kết nối liên vùng, liên tỉnh; rút ngắn thời gian di chuyển đến Phú Mỹ Hưng cũng như trung tâm TP.HCM, từ đó giúp bất động sản khu vực này thiết lập mặt bằng giá mới.

Cùng với sức bật hạ tầng, khu vực Nhà Bè còn nằm trong định hướng phát triển thẳng lên thành phố vệ tinh của TP.HCM để đón đầu xu hướng giãn dân về phía Nam. Theo đó, ngoài các khu công nghiệp lớn đã hiện hữu như cảng Hiệp Phước, khu vực này có 2 trường đại học lớn đầu tiên chuẩn bị đi vào hoạt động là Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường, Đại Học Thể Dục Thể Thao... sẽ thu hút hàng nghìn sinh viên, giảng viên và chuyên gia đến học tập, giảng dạy và sinh sống mở ra nhu cầu nơi ở tăng cao trong thời gian tới.

Cộng hưởng lợi thế, Nhà Bè sẽ phát huy tối đa vị thế của đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai; đồng thời giúp thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp tạo ra bước đột phá với khả năng tăng giá nhanh chóng và bền vững.

Nằm ngay mặt tiền trục đường huyết mạch Lê Văn Lương – Nhà Bè, La Partenza là căn hộ resort và hồ muối khoáng đầu tiên tại Nam Sài Gòn sở hữu vị trí chiến lược liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng và Zeitgeist thừa hưởng hệ tiện ích đẳng cấp và đa dạng đã hiện hữu.

Không chỉ là một trong những dự án đầu tiên tại Nam Sài Gòn được cấp giấy phép xây dựng trong năm 2023, có pháp lý hoàn chỉnh, La Partenza còn là dự án hiếm hoi sở hữu hồ bơi muối khoáng công nghệ châu Âu cùng hệ thống tiện ích tiêu chuẩn resort, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sống chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng bậc nhất và giá trị thương mại với khả năng sinh lời vượt trội.



Thông tin dự án: Cao ốc căn hộ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè - La Partenza