Giải pháp nào giúp hộ kinh doanh nhỏ lẻ tiếp cận nộp thuế số theo đúng quy định?

Hộ kinh doanh chuyển sang kê khai nhưng không biết bắt đầu từ đâu

Ghi nhận thực tế cho thấy phần lớn hộ kinh doanh còn bối rối khi tiếp cận quy trình mới. Không ít tiểu thương phân vân doanh thu nào cần kê khai, cách nhập số liệu ra sao để tránh sai sót; một số khác lo lắng vì chưa quen phần mềm hóa đơn hay không biết cách xuất hóa đơn hợp lệ. Tâm lý sợ làm sai, sợ bị phạt khiến nhiều người chậm bắt nhịp dù quy định đã được triển khai rộng rãi.

Để giúp họ tiếp cận nộp thuế số một cách đơn giản và đúng chuẩn, VNPAY mang đến trọn bộ giải pháp vận hành trên một thiết bị duy nhất – từ quản lý bán hàng- kê khai thuế, thanh toán, xuất hóa đơn đến chữ ký số. Cách tiếp cận "tất cả trong một" giúp hộ kinh doanh giảm thao tác, tiết kiệm chi phí và dễ dàng tiếp cận nộp thuế số theo đúng quy định.

Bộ giải pháp số của VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế số đơn giản và hiệu quả.

Bộ giải pháp bao gồm: phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, xuất hóa đơn điện tử (VNPAY-Invoice), hỗ trợ lưu trữ hóa đơn điện tử trên VNPAY Cloud; giải pháp truyền dữ liệu hóa đơn tự động lên cơ quan Thuế (VNPAY-TVAN); chữ ký số (VNPAY-CA ); hợp đồng và tài liệu điện tử (VNeDOC); cùng các giải pháp thanh toán như VNPAY-QR, VNPAY-PhonePOS, VNPAYSmartPOS giúp ghi nhận doanh thu theo thời gian thực.

Hệ thống đồng bộ giúp dữ liệu bán hàng, hóa đơn và kê khai liên kết liền mạch, tạo nền tảng để hộ kinh doanh vận hành chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ và sẵn sàng đáp ứng các quy định về thuế hiện hành.

Gói hỗ trợ nộp thuế số miễn phí đến 3 năm

Để thúc đẩy hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ, VNPAY triển khai gói ưu đãi tặng không giới hạn trong vòng ba năm, từ nay đến hết năm 2028. Cụ thể, hộ kinh doanh được tặng dịch vụ hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, chữ ký số VNPAY-CA, dịch vụ VNPAY-TVAN hỗ trợ truyền nhận dữ liệu hóa đơn lên cơ quan Thuế, dịch vụ lưu trữ hóa đơn điện tử trên nền tảng VNPAY Cloud và phần mềm quản lý bán hàng – kê khai thuế, giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, VNPAY tặng dịch vụ hợp đồng điện tử VNeDOC, cho phép hộ kinh doanh phát hành hợp đồng nhanh chóng, thuận tiện.

Giải pháp dễ tiếp cận, giúp mọi hộ kinh doanh sử dụng thuận tiện

Thực tế tại các khu chợ cho thấy tiểu thương có thể nhanh chóng làm quen với báo cáo doanh thu, hóa đơn điện tử và ký số sau một thời gian ngắn sử dụng. Công nghệ hỗ trợ từ đầu đến cuối, giúp họ nộp thuế minh bạch hơn, thuận tiện hơn và phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, VNPAY còn cử đội ngũ nhân sự trực tiếp xuống từng khu chợ để hướng dẫn thao tác, thiết lập hệ thống và giải đáp thắc mắc, giúp hộ kinh doanh tự tin triển khai ngay trong ngày.

Với bộ giải pháp đồng bộ và chính sách hỗ trợ dài hạn, VNPAY đang giúp hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi sang nộp thuế số, đáp ứng các quy định mới về kê khai thuế, hóa đơn điện tử theo chuẩn của cơ quan Thuế.