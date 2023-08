Giải thưởng Haute Grandeur Global Awards 2023 vinh danh bà Lew Yen Ping

Thành tựu này là minh chứng cho sự lãnh đạo xuất sắc của bà Lew Yen Ping tại Ascott và là thành quả của những đóng góp không ngừng nghỉ của vị Tổng Quản lý Vùng trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú.



Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ lưu trú, bà Lew đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Ascott tại khu vực Việt Nam, Campuchia và Miến Điện. Dưới sự lãnh đạo của bà, Ascott trở thành nhà cung cấp dịch vụ lưu trú chất lượng cao tại thị trường Việt Nam với các sản phẩm lưu trú đa dạng. Bằng những kiến thức sâu rộng về ngành của mình, bà đã giúp Ascott tối ưu hóa doanh thu và mở rộng danh mục phát triển cho tất cả các tòa nhà mà bà quản lý. Dưới sự dẫn dắt của bà Lew Yen Ping, các danh mục thương hiệu của Ascott đã phát triển mạnh mẽ với hơn 10.000 căn hộ tại 45 dự án khác nhau ở các thành phố cửa ngõ, bao gồm Sapa, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cam Ranh, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phnom Penh và Yangon.

"Giải thưởng này không phải là chiến thắng cá nhân mà là thành quả của một tập thể bao gồm những đồng nghiệp đáng mến, các chủ đầu tư và đối tác đáng quý cũng như những vị khách thân yêu đã tin tưởng và lựa chọn Ascott," bà Lew Yen Ping chia sẻ. "Thành tựu này đến cùng những danh hiệu danh giá khác mà Ascott đã nhận được tại Haute Grandeur Awards 2023, bao gồm "Giải thưởng cho Dịch vụ Căn hộ Đẳng cấp Nhất" (Best Serviced Apartments), "Giải thưởng cho Căn hộ Dịch vụ Sang trọng Nhất" (Best Luxury Serviced Apartment) và "Giải thưởng cho Khách sạn Mới Tốt Nhất" (Award for Best New Hotel). Chúng tôi luôn tự hào trong việc mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng. Thành công này chính là sự ghi nhận và củng cố niềm tin của họ với các dịch vụ lưu trú mà Ascott đem lại."

Haute Grandeur Awards 2023 cũng đã bổ sung vào bộ sưu tập các giải thưởng được trao cho Bà Lew Yen Ping và các dự án mà bà quản lý. Có thể kể đến các giải thưởng như Giải thưởng Du lịch Thế giới cho "Thương hiệu Căn hộ Dịch vụ dẫn đầu ở Việt Nam" (Vietnam’s Leading Serviced Apartment Brand), Giải thưởng Rồng Vàng cho "Căn hộ Dịch vụ Tốt Nhất" (Best Serviced Residence), Giải thưởng The Guide cho "Hiệu suất Xuất sắc" (Excellent Performance) và "50 Doanh nghiệp Tốt Nhất ở Việt Nam". Năm 2019, tạp chí Wanderlust Tips cũng đã vinh danh bà Lew với danh hiệu "Giám đốc Quốc gia Xuất sắc nhất" (Best Country General Manager).

Ngoài những thành tựu về lãnh đạo, bà Lew Yen Ping còn là một người ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến về bền vững. Dưới sự hướng dẫn của bà, đội ngũ nhân viên Ascott đã tích cực đóng góp cho cộng đồng địa phương và môi trường thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tập trung vào giảm lượng rác thải, tuyên truyền lối sống bền vững và hỗ trợ cho nhóm người khó khăn.

The Ascott Limited - Tiên phong trong mô hình căn hộ dịch vụ cao cấp

Kể từ khi tiên phong ra mắt mô hình căn hộ dịch vụ đẳng cấp quốc tế tại khu vực châu Á Thái Bình Dương – The Ascott Singapore vào năm 1984, Ascott đã phát triển nhanh chóng, trở thành nhà điều hành dịch vụ lưu trú quốc tế uy tín với hơn 900 cơ sở trên toàn cầu. Trụ sở chính của Ascott được đặt tại Singapore với sự hiện diện tại hơn 220 thành phố, 40 quốc gia thuộc châu Á Thái Bình Dương, Trung Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Hoa Kỳ.

Các sản phẩm dịch vụ lưu trú đa dạng của Ascott bao gồm căn hộ dịch vụ, Co-living, khách sạn, căn hộ cho người cao tuổi, ký túc xá cho sinh viên và nhà ở cho thuê. Các thương hiệu lưu trú thuộc Ascott bao gồm Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu, Yello; và thương hiệu liên kết Domitys. Thông qua Ascott Star Rewards (ASR) - chương trình khách hàng trung thành của Ascott, các hội viên ASR sẽ được tận hưởng các ưu đãi độc quyền tại các tòa nhà của Ascott tham gia chương trình này.

Tại Việt Nam, Ascott là chủ sở hữu đồng thời là nhà điều hành kinh doanh căn hộ dịch vụ quốc tế lớn nhất với gần 9,000 phòng tại 33 khu căn hộ dịch vụ, khách sạn tại Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Để biết thêm thông tin về hành trình 40 năm và chương trình bền vững của Ascott, vui lòng truy cập www.discoverasr.com/the-ascott-limited.

Quy mô giải thưởng Haute Grandeur Global Hotel Awards

Giải thưởng Haute Grandeur Global Hotel Awards được thành lập vào năm 2014 trên quy mô toàn cầu, hiện hoạt động dưới sự điều hành của CEO - bà Marinique De Wet. Giải thưởng này là một sáng kiến nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc nhất của ngành công nghiệp khách sạn trên toàn thế giới. Hệ thống Giải thưởng danh giá này thuộc sở hữu độc quyền của thương hiệu Haute Grandeur và được coi là một Giải thưởng độc nhất bởi cách thức hoạt động đặc biệt của nó. Kết quả của Giải thưởng được đánh giá công bằng dựa trên phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của thương hiệu, thay vì được quyết định dựa trên số lượng bình chọn từ ban giám khảo hoặc công chúng.