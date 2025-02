Giải thưởng Marketing bất động sản tốt nhất thế giới vinh danh Việt Nam

Ngày 20/02/2025, tại Lễ trao giải Bất động sản Thế giới IPA 2024 – quy mô toàn cầu tại London (Anh), International Property Awards 2024-2025 – Giải thưởng bất động sản (BĐS) uy tín bậc nhất Thế giới - đã vinh danh WeLand ở 2 hạng mục giải thưởng "Đơn vị Tư vấn Marketing BĐS tốt nhất thế giới" và "Website Đơn vị Tư vấn BĐS tốt nhất thế giới" (với website www.weland.com.vn).

Đây là đơn vị tư vấn duy nhất tại Việt Nam được vinh danh ở cấp độ thế giới của giải thưởng này. Với hạng mục "Đơn vị Tư vấn Marketing BĐS tốt nhất thế giới", WeLand đã xuất sắc đại diện châu Á - Thái Bình Dương vượt qua 2 ứng cử viên nặng ký đại diện khu vực Ả Rập và đại diện khu vực châu Âu để giành chiến thắng.

Trước đó, tại Lễ trao giải IPA 2024 – 2025 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), WeLand là đơn vị duy nhất của Việt Nam giành cả 3 giải thưởng "The best of Vietnam" cho đơn vị tư vấn phát triển BĐS và trở thành đại diện của châu Á - Thái Bình Dương tham dự International Property Awards 2024-2025 cấp độ thế giới.

Năm 2021 – 2023, WeLand cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đang nắm giữ kỷ lục 3 năm liên tiếp là đơn vị tư vấn phát triển BĐS tốt nhất trong khuôn khổ DOT Property Award - Hệ thống giải thưởng quốc tế uy tín khác bên cạnh IPA.

International Property Awards (IPA), được ví như "Grammy của bất động sản", ra đời từ đầu thập niên 90, với hệ thống đánh giá khắt khe và đội ngũ giám khảo chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Trong suốt ba thập kỷ, IPA đã trở thành bảo chứng uy tín cho năng lực của các doanh nghiệp bất động sản và cũng là giải thưởng mà bất kỳ một đơn vị BĐS nào, từ Chủ đầu tư đến Đơn vị tư vấn đều khao khát có được. Tại Việt Nam, IPA đã từng vinh danh các Chủ đầu tư top đầu thị trường, nhưng đây là lần đầu tiên một đơn vị tư vấn được vinh danh ở cấp độ cao nhất của giải - "the world’s best", khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Từ tiên phong với mô hình chuyên nghiệp

Thành lập năm 2017 khi thị trường chưa có nhiều công ty tư vấn BĐS chuyên nghiệp, WeLand tiên phong mang đến mô hình tư vấn phát triển bất động sản khác biệt – như một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái chủ đầu tư.

WeLand là đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ phát triển bất động sản toàn diện

Với đội ngũ lãnh đạo từng công tác tại các chủ đầu tư hàng đầu, WeLand thấu hiểu nhu cầu thị trường, từ đó xây dựng dịch vụ tư vấn – triển khai tối ưu, khớp nối hoàn hảo vào hệ thống của họ. WeLand phát triển bền vững với triết lý tạo giá trị gia tăng vượt trội cho dự án và chia sẻ một phần giá trị thặng dư với chủ đầu tư, thay vì chỉ phát sinh chi phí.

Hệ thống sản phẩm, dịch vụ của WeLand đi theo vòng đời của một dự án bất động sản với 4 cột mốc trọng yếu: Phát triển doanh nghiệp; Phát triển quỹ đất; Phát triển dự án; Phát triển kinh doanh; và tổng hợp lại thành dịch vụ Phát triển bất động sản toàn diện.

WeLand khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và triển khai bất động sản với chiến lược khác biệt, dựa trên ba trụ cột cốt lõi: chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing.

Định vị bất động sản theo hướng tiêu dùng, WeLand tập trung phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực, phù hợp với đặc thù từng địa phương. Thay vì áp đặt mô hình từ các đô thị lớn hay thị trường quốc tế, WeLand nghiên cứu sâu sắc từng khu vực để tối ưu hóa tiềm năng, nâng cao giá trị sử dụng và gia tăng tính thanh khoản cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, WeLand chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt, đảm bảo tốc độ bán hàng tối ưu và gia tăng giá trị dự án. Việc lựa chọn thời điểm ra mắt hợp lý, cập nhật chính sách bán hàng theo sát diễn biến thị trường giúp các chủ đầu tư tối đa hóa hiệu quả kinh doanh, đồng thời duy trì sức hút bền vững cho sản phẩm.

Khác biệt trong cách tiếp cận thị trường, WeLand tạo dấu ấn với chiến lược marketing bài bản, kết hợp giữa tư duy sáng tạo và công nghệ. Các chiến dịch tiếp thị được triển khai có trọng tâm, bám sát nhu cầu thực tế của khách hàng và điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn. Việc ứng dụng hệ thống dữ liệu chuyên sâu cùng các nền tảng công nghệ hiện đại không chỉ giúp tối ưu hiệu suất marketing mà còn mang lại giá trị bền vững cho các chủ đầu tư.

Với cách thức tiếp cận này, WeLand đã đồng hành cùng hơn 30 dự án phát triển kinh doanh và hơn 50 dự án phát triển sản phẩm tiêu biểu, nhiều dự án ghi dấu ấn với tốc độ bán hàng kỷ lục như: Diamond Crown Hai Phong, The Sapphire Mansion, Tấn Đức Central Park…

Kết quả triển khai như hoàn thành 100% quỹ hàng căn hộ và xác lập phân khúc căn hộ hạng sang tại Hải Phòng với Diamond Crown Hai Phong trong 16 tháng, cán đích xuất sắc dự án siêu dinh thự The Sapphire Mansions từ 40 - 125 tỷ đồng/căn tại Hạ Long, hoàn thành trên 90% sản phẩm tại Tấn Đức Central Park với tỷ lệ tạo thị tốt nhất Tp Phổ Yên… đã chứng minh công thức bộ ba này vững chắc và tạo ra những kết quả vượt trội cho sự hợp tác giữa WeLand và các chủ đầu tư.

Tới sự khác biệt trong bối cảnh thị trường biến động

Trong khuôn khổ của Lễ trao giải Bất động sản Thế giới IPA 2024, các chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới đã quy tụ tại tọa đàm IPAX Talks - Real Estate: Transforming Real Estate - The power of the virtual tour, AI and data in shaping our markets (Chuyển đổi số trong bất động sản - Sức mạnh của thực tế ảo, AI và data trong định hình thị trường).

CEO WeLand vinh dự góp mặt cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới tại hội thảo Bất động sản toàn cầu diễn ra tại London ngày 20/02/2025.

IPAX Talks – Real Estate có sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu thế giới được đánh giá là những đại diện doanh nghiệp mang tính dẫn dắt tại các thị trường phát triển trên toàn cầu: Ông Michael Jalber, CEO Forbes Global Properties; Bà Evelyn Hendrich – Chuyên gia bất động sản từ Áo; Bà Kelcie Sellers, PGĐ nhóm Nghiên cứu toàn cầu từ Savills và đại diện duy nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông Nguyễn Việt Hùng, CEO WeLand.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh vai trò tiên phong của WeLand trong việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn và kinh doanh bất động sản. Với nền tảng Weconnect, WeLand đã xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên sâu, giúp hàng nghìn nhân viên kinh doanh nâng cao năng lực trước khi triển khai dự án. Bên cạnh đó, WeLand cũng không ngừng tối ưu hóa quy trình kết nối giữa đại lý và khách hàng, đảm bảo sự nhanh chóng, chính xác và phù hợp với nhu cầu thị trường. Những bước đi này thể hiện cam kết của WeLand trong việc đổi mới, thích ứng và dẫn dắt xu hướng bất động sản tại Việt Nam.

Chiến thắng tại Giải thưởng bất động sản International Property Awards 2024-2025 cấp độ thế giới đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của WeLand. Không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực tư vấn, WeLand tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, đồng hành cùng các chủ đầu tư tạo nên những giá trị bền vững cho thị trường.