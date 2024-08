Giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong 3 tháng

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 384 của Thường trực Chính phủ, trong đó thống nhất giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 3 tháng, thay vì 6 tháng như báo cáo trước đó.

Chính phủ giáo Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ và dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ chận nhất trong ngày 15/8/2024.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cưu, đề xuất chính sách phù hợp, khả thi, hiệu quả nhằm khuyến khích sản xuất và sử dụng xe điện tại Việt Nam, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong tháng 9/2024.

Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan khẩn trưởng rà soát các quy định pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc lắp đặt trạm/trụ sạc điện cho các phương tiện giao thông tại các cửa hàng xăng dầu, báo cao cấp có thẩm quyền trong tháng 8/2024.

Chính phủ đồng ý giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng, từ 1/8/2024 đến 31/1/2025.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ có tác động tích cực đối với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nhiều Bộ ngành lo ngại việc giảm 50% sẽ vi phạm cam kết quốc tế.

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhận định, giải pháp giảm mức thu lệ phí trước bạ là giải pháp tạm thời, chỉ thực hiện trong thời gian ngắn và đã được Chính phủ quyết định giảm 3 lần.

“ Theo nội dung báo cáo của Bộ Tài chính, có thể khẳng định Việt Nam vi phạm cam kết về hàng hóa mà Chính phủ đã đưa ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế khi tiếp tục gia hạn chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước ”, Bộ KH&ĐT nhận định.

Do đó, việc tiếp tục thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước dẫn tới nguy cơ bị xử phạt do vi phạm các hiệp định quốc tế. Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ Tài chính phân tích thêm lý do giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước trong 6 tháng, nghiên cứu bổ sung đánh giá việc có nên tiếp tục thực hiện chính sách này hay không.

Tương tự, tại văn bản góp ý, Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Tài chính rà soát kỹ các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có nguyên tắc đối xử quốc gia, kinh nghiệm quốc tế có liên quan. Từ đó phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao xây dựng các phương án chi tiết để chủ động ứng phó (trong trường hợp Chính phủ ban hành nghị định).

Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đề nghị đánh giá tác động đầy đủ, rà soát đối tượng giảm lệ phí trước bạ, đề xuất đối tượng được giảm cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng mực, quan điểm xây dựng nghị định, đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.