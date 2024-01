Giảm chậm, hủy chuyến bay dịp Tết

Xử lý nghiêm nạn cò mồi, xe dù trong sân bay

Để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết 2024, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Nam và các lực lượng chức năng chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, quy trình, phương án khai thác, sắp xếp nguồn lực; có kế hoạch, xây dựng phương án bảo đảm khai thác, giao thông, các kịch bản đối phó với những tình huống bất thường.

"Tổ chức, bố trí quân số Tổ phản ứng nhanh kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, phối hợp Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng. Đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời xử lý đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại sân bay" - đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết.

T.Phương