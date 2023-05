Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang có quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Nguyễn Văn Viện - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; T rung tá Nguyễn Tiến Dũng - Đội trưởng đội Tham mưu phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng cho Thượng tá Nguyễn Văn Viện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ công bố quyết định, Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chúc mừng và đề nghị Thượng tá Nguyễn Văn Viện và Trung tá Nguyễn Tiến Dũng sớm tiếp cận công việc, không ngừng tu dưỡng, nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo, chủ động làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang có quyết định về việc điều động Thượng tá Đinh Quang Hiệp - Trưởng Công an huyện Sơn Động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Bắc Giang. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Thành Nam - Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Sơn Động.

Thượng tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thành Nam.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, Thượng tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Ngụy Văn Tuyên - Bí thư Huyện ủy Sơn Động đã đánh giá cao phẩm chất, trình độ, năng lực và những cống hiến tích cực của Thượng tá Đinh Quang Hiệp và Thiếu tá Nguyễn Thành Nam trong thời gian qua đối với công tác bảo đảm ANTT và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang và Huyện ủy Sơn Động cũng giao nhiệm vụ đối với Thiếu tá Nguyễn Thành Nam trên cương vị công tác mới cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sơn Động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.