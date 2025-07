Giám đốc công an tỉnh huy động khẩn cấp lực lượng cảnh sát, bắt Mai Đức Giang

Tối 21/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, trước đó 2 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo từ Công an xã Hiền Quan về vụ việc một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại khu vực cầu Ngọc Tháp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh, cùng Đại tá Trương Quang Hải – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác xử lý, tổ chức lực lượng, phương án và các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin và người dân xung quanh.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả lớn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động khẩn cấp lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra, Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an địa phương tổ chức phong tỏa hiện trường, thiết lập khu vực an toàn, đồng thời triển khai đồng bộ, linh hoạt và kiên quyết các biện pháp nghiệp vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh (mặc áo sơ mi trắng) trực tiếp vận động, thuyết phục đối tượng hạ vũ khí, thả nạn nhân (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Sau hơn 3 giờ đồng hồ căng thẳng, đến khoảng 2h30' sáng ngày 21/7, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Mai Đức Giang (33 tuổi, trú tại xã Trạm Thản), giải cứu an toàn con tin, không để xảy ra thương vong.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Tối 20/7, do mâu thuẫn cá nhân, Mai Đức Giang đã điều khiển xe máy đuổi theo xe taxi do anh Nguyễn Mạnh C. (29 tuổi, trú tại phường Âu Cơ) điều khiển, chở chị Mai Thị Thu Tr. (29 tuổi, trú tại xã Trạm Thản).

Khi đến khu vực cầu Ngọc Tháp, Giang áp sát, dùng gậy kim loại đập vỡ kính xe taxi, sau đó dùng dao nhọn tấn công tài xế, gây thương tích. Tiếp theo, đối tượng xông vào xe, dùng dao khống chế, đe dọa chị Tr., cắt tóc và tiếp tục gây thương tích khiến nạn nhân hoảng loạn.

Đối tượng Mai Đức Giang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối tượng Mai Đức Giang để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".