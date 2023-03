Giảm giá kích cầu toàn diện, Hyundai tăng mạnh doanh số tại Việt Nam: Accent, Santa Fe và Stargazer cùng bứt phá

Ảnh minh họa.

TC Group (Tập đoàn Thành Công) vừa thông báo kết quả bán hàng tháng 2/2023. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 2 đạt 5.467 xe, tăng gần 2.000 xe so với tháng liền trước.



Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 2 với 1.564 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 52,7% so với tháng 1. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 1.027 xe bán ra, tăng trưởng 75,5% so với tháng 1. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 với kết quả bán hàng khả quan, đặt 949 xe, tăng 50,1% so với tháng bán hàng trước đó.

Xếp ở vị trí tiếp theo về tăng trưởng doanh số trong tháng 2 gồm Hyundai Santa Fe với doanh số 511 xe, tăng trưởng 58,2% so với tháng trước. Tiếp đến là Hyundai Stargazer với 253 xe, Hyundai Elantra với 250 xe với tỉ lệ tăng trưởng lần lượt đạt 39,1% và 17,2% so với tháng 1.

Ảnh minh họa.

Chiều ngược lại, Hyundai Tucson với ghi nhận doanh số tháng 2 đạt 199 xe, sụt giảm 13% so với tháng trước. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 714 xe bán ra trong tháng 2, tăng trưởng hơn 2 lần so với tháng 1/2023.



Theo TC Group, tháng 2/2023 ghi nhận sự tăng trưởng doanh số đáng khích lệ khi thị trường được ổn định trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Đây là tiền đề để kì vọng vào mức doanh số tăng trưởng cao hơn trong các tháng kinh doanh tiếp theo.

Bước sang tháng 3/2023, nhiều mẫu xe của Hyundai thay vì phải mua "bia kèm lạc" như năm ngoái thì nay tiếp tục giảm sâu hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử như, Hyundai SantaFe - mẫu xe ghi nhận mức giảm sâu nhất lên tới 160 triệu đồng tiền mặt kèm quà tặng phụ kiện. Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi giá bán của Hyundai SantaFe dao động trong khoảng 1,215-1,295 tỷ đồng.

Các đại lý cho biết mức giảm sâu này chỉ áp dụng cho phiên bản số VIN 2022 nhằm mục đích kích cầu doanh số và dọn kho. Với xe sản xuất năm 2023, mức giảm giá tiền mặt chỉ dao động từ 30-50 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Tương tự, Hyundai Tucson là dòng Crossover hạng C duy nhất bị làm giá tại thị trường Việt Nam năm 2022. Khách mua hàng thời điểm đó đã phải chấp nhận bỏ thêm 80 triệu đồng đối với bản máy dầu và khoảng 150 triệu đồng khi mua bản 1.6 Turbo. Tuy nhiên, thời điểm này, Tucson lại đang được nhận ưu đãi sâu tới 100 triệu đồng kèm quà tặng phụ kiện tại đại lý.

Đồng thời, Hyundai Accent – mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam cũng giảm giá mạnh tại đại lý. Phiên bản tiêu chuẩn giảm từ 426 triệu còn 395 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất có giá niêm yết 542 triệu nhưng có đại lý chào bán chỉ 495 triệu đồng. Những xe được giảm giá nhiều nhất thuộc lô sản xuất năm 2022, tuy nhiên có trang bị không khác gì xe sản xuất 2023.