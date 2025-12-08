Giảm giá mạnh khi vừa ra mắt - Cuộc đua giá xe kiểu mới tại Việt Nam năm nay, phủ rộng từ phân khúc dưới 500 triệu đến tiền tỷ

Phân khúc phổ thông

Destinator giảm tới gần 50 triệu đồng trong tháng đầu mở bán. Ảnh: Đại lý

Đầu tháng 12, Mitsubishi đưa mẫu SUV 7 chỗ mới Destinator vào thị trường Việt Nam với giá niêm yết 780 đến 855 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ vừa công bố, mẫu xe này đã được áp dụng ưu đãi mạnh, đưa giá thực tế xuống còn 739 và 808 triệu đồng, tức giảm khoảng 41 đến 47 triệu so với mức niêm yết. Với giá bán thực tế này, Destinator trở nên cạnh tranh hơn với các mẫu xe đang "hot" trong phân khúc như Mazda CX-5 hay Ford Territory.

Việc một mẫu xe mới tinh giảm giá ngay trong thời điểm ra mắt dễ gây chú ý, nhưng đây không còn là trường hợp hiếm của thị trường năm nay.

Kushaq không chỉ có giá niêm yết cạnh tranh trong phân khúc mà còn giảm giá mạnh khi mới mở bán chưa lâu. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc B thấp hơn, Skoda Kushaq cũng từng gây bất ngờ về giá bán. Không chỉ có giá niêm yết ngang các mẫu xe Nhật và Hàn Quốc cùng phân khúc, mẫu xe châu Âu này còn được giảm tới 100% trước bạ sau khi ra mắt không lâu. Giá bán thực tế của 2 phiên bản Kushaq chỉ còn 539 triệu và 584 triệu đồng, tương đương nhóm xe phân khúc A thấp hơn. Hiện nay, đối thủ như Mitsubishi Xforce cũng có mức giảm tương tự.

Cùng thương hiệu Skoda, Slavia cũng được áp dụng cách "làm giá" tương tự. Mẫu sedan này có giá niêm yết 468 đến 568 triệu đồng, nhưng sau khi được hỗ trợ 100% trước bạ, giá thực tế chỉ còn 421 đến 511 triệu đồng. Mức khởi điểm 421 triệu đồng này rất cạnh tranh trong phân khúc, ngang ngửa giá thực tế của Toyota Vios và xuống gần hơn tới giá của Hyundai Accent.

Là mẫu xe có mức niêm yết đắt đỏ hơn các đối thủ nhưng giá sau giảm của Fronx trở nên cạnh tranh hơn. Ảnh: Đại lý

Xuống phân khúc A, Suzuki Fronx cũng được giảm giá khi vừa ra mắt. Ban đầu, mức hỗ trợ là 25 triệu đồng, và đến nay nâng lên tới 60 triệu đồng. Giá thực tế của xe còn 539-614 triệu đồng. Mức giá này đang dần tiệm cận so với mức niêm yết của các đối thủ như Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue.

Phân khúc xe cao cấp, xe sang

Mustang Mach-E có mức giảm nhiều nhất và chỉ áp dụng cho 300 người mua đầu. Ảnh: Đại lý

Ford Mustang Mach-E - mẫu xe điện hoàn toàn mới của hãng xe Mỹ mở bán tại Việt Nam với mức giảm 100 triệu đồng ngay sau khi ra mắt, cộng thêm một số quà tặng giá trị cao. Giá niêm yết của xe là 2,599 tỷ đồng, trong khi giá bán thực tế cho 300 người mua sớm là 2,499 tỷ đồng. Hiện mẫu xe này gần như chưa có đối thủ ngang hàng tại Việt Nam.

BMW là hãng xe sang hiếm hoi cũng áp dụng cách giảm giá khi vừa ra mắt. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc xe sang, BMW cũng áp dụng chiến lược giảm giá kiểu này cho 5 Series và X3 thế hệ mới. BMW 5 Series thế hệ mới vừa giới thiệu đã áp dụng mức giảm 90 triệu đồng cho hai phiên bản 520i và 100 triệu đồng cho bản 530i. BMW X3 2025 sau khi ra mắt với hai phiên bản mới cũng được giảm trước 80 triệu đồng cho khách đặt mua sớm, cho thấy ngay cả phân khúc cao cấp cũng không nằm ngoài cuộc đua giảm giá khi vừa xuất hiện trên thị trường.