Giảm lãi vay cho 3 triệu khách hàng tại 22 tỉnh, thành chịu bão lũ

Tại họp báo Chính phủ ngày 6/12, nói về công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, theo thống kê các cơn bão và mưa lũ sau bão từ tháng 7/2025 đến nay gây ảnh hưởng tới khoảng 250.000 khách hàng với dư nợ gần 60.000 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng, trong đó có các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có 5 chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại khu vực có địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, khẩn trương trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng. Giảm lãi suất từ 0,5%-2%/năm trong 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng.

Triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng.

“Đến nay, các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng. Trong đó đối với ngành nông, lâm, thủy sản, các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay khoảng 600 tỷ đồng cho khoảng 4.000 khách hàng”, ông Hà thông tin.

Trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654, trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12/2025) đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Với 4 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi bão số 13, Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục trình Thủ tướng xem xét giảm 2% lãi suất cho vay trong 3 tháng, từ tháng 10-12/2025. Dự kiến, gói này sẽ áp dụng với gần 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng với số tiền lãi hỗ trợ gần 300 tỷ đồng.

Đã xuất 6.800 tỷ đồng ngân sách Trung ương

Về phía góc độ tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.

Với các chính sách thuế, phí, theo Thứ trưởng, Luật Quản lý thuế quy định rất rõ là những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng như bão lũ sẽ được xem xét và cho giãn thuế và gia hạn thời gian nộp thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng tương tự như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân nào bị thiệt hại được xem xét để tính giảm trừ. Bên cạnh đó, Luật Thuế tài nguyên cũng có quy định tương tự đối với những trường hợp tai nạn hoặc thiên tai bất ngờ, được xem xét miễn và giảm thuế...

“Bộ Tài chính cũng chủ động có những hướng dẫn rất cụ thể cho địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trên địa bàn để hiểu và nắm rõ các quy định đó để có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với thuế phí và chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai”, ông Chi cho biết.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn xảy ra thiên tai phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại và được bảo hiểm theo hợp đồng, hướng dẫn cụ thể nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất và nhanh nhất để bồi hoàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.