Giảm sàn liên tiếp trước ngày đình chỉ giao dịch, HoSE "réo tên" yêu cầu giải trình loạt cổ phiếu

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã có văn bản gửi một loạt công ty niêm yết cổ phiếu trên HoSE đề nghị giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 11/9/2023 đến 15/9/2023. Các công ty này bao gồm: CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã: IBC); CTCP The Golden Group (mã: TGG); CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã: AGM) .

Cập nhật đến chiều ngày 18/9, 2 doanh nghiệp là The Golden Group và Angimex đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE.

Theo văn bản giải trình của The Golden Group, do ảnh hưởng từ thông tin việc cổ phiếu của công ty bị đình chỉ giao dịch do vi phạm các quy định về công bố thông tin liên quan đến việc chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023. Ngoài ra, The Golden Group cho biết thêm giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp do cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu do các nhà đầu tư quyết định và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Đối với Angimex, doanh nghiệp cho hay nguyên nhân khiến giá cổ phiếu AGM giảm sàn 5 phiên liên tiếp là do ảnh hưởng từ thông tin: “HoSE chuyển cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, mã AGM từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9/2023 do Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.”

Tại văn bản giải trình, Angimex còn nêu rõ đã khắc phục hoàn tất các lỗi vi phạm trước ngày sẽ bị đình chỉ giao dịch và đã báo cáo việc này cho UBCKNN, SGDCK Việt Nam và SGDCK TP.HCM để xem xét không đưa cổ phiếu AGM vào diện đình chỉ giao dịch. “Thêm vào đó, giá cổ phiếu AGM giảm sàn 5 phiên liên tiếp là do cung cầu trên thị trường chứng khoán, các quyết định giao dịch của nhà đầu tư nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty, công ty không có sự tác động nào đến giá giao dịch cổ phiếu AGM trên thị trường”, văn bản ghi rõ.

Được biết, cả 3 cổ phiếu TGG, AGM và IBC trên đều nằm trong diện đình chỉ giao dịch kể từ phiên 18/9. Đồng trạng thái, cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát và TTB của Tiến Bộ cũng thuộc diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9. Lý do vì các doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Trong một diễn biến khác diễn ra tại cổ phiếu AGM, Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã APG) đã bán ra toàn bộ gần 1,5 triệu cổ phiếu AGM trong ngày 13/9 để giảm sở hữu từ 8,17%, về còn 0% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Chứng khoán APG chính thức không còn là cổ đông tại Angimex.

Với Hải Phát, sau khi HoSE quyết định đưa vào diện đình chỉ, Hải Phát đã công bố BCTC kiểm toán bán niên 2023, không chênh lệch nhiều so với báo cáo tự lập. Cụ thể, Hải Phát ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 896 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả LNST đạt hơn 57 tỷ, tăng tới 88% so với thực hiện nửa đầu năm 2022.