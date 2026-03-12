Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post và Vietnam Post đồng loạt áp dụng phụ phí xăng dầu

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) ra thông báo chính thức áp dụng phụ phí xăng dầu từ ngày 10/3/2026 nhằm phản ánh kịp thời biến động giá nhiên liệu trên thị trường và bảo đảm tính minh bạch trong chi phí vận chuyển của các shop.

Theo thông báo, mức phụ phí xăng dầu được áp dụng đối với các dịch vụ như sau: dịch vụ Express/Xfast ở mức 10,29%, trong khi dịch vụ BBS áp dụng mức 17,15%.

GHTK cho biết phụ phí xăng dầu được xác định theo cơ chế linh hoạt, căn cứ trên giá xăng dầu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố chính thức theo điều hành của Liên Bộ Công Thương – Tài chính. Mức phụ phí sẽ được cập nhật tương ứng với biến động giá xăng dầu trên thị trường và được thông báo công khai trong từng thời kỳ áp dụng.

Tương tự, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) cũng thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu đối với các dịch vụ chuyển phát trong nước.

Theo thông báo ngày 11/3/2026, Viettel Post sẽ áp dụng phụ phí xăng dầu bằng 10% cước vận chuyển đối với tất cả các dịch vụ chuyển phát trong nước do doanh nghiệp cung cấp. Trong một số trường hợp đặc biệt, Viettel Post cho biết sẽ có thông báo riêng tới từng khách hàng.

Thời gian áp dụng phụ phí này bắt đầu từ ngày 16/3/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cũng cho biết đã thực hiện điều chỉnh phụ phí xăng dầu trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và vận tải có nhiều biến động.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong gần một tuần qua giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng mạnh ba phiên liên tiếp theo đà tăng của thị trường thế giới. Chi phí nhiên liệu là yếu tố có tác động trực tiếp và lớn đến giá thành dịch vụ của các doanh nghiệp bưu chính, do đó mỗi lần giá xăng dầu tăng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ ngày 10/3, Bưu điện Việt Nam điều chỉnh phụ phí xăng dầu đối với dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn trong nước, với mức tăng 5%. Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế, từ ngày 12/3 phụ phí xăng dầu đối với dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện được điều chỉnh tăng 10% so với đơn giá hiện tại.

Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh lần này chỉ áp dụng đối với phụ phí xăng dầu, trong khi mức giá cước cơ bản của các dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế vẫn được giữ ổn định nhằm hạn chế tối đa tác động đến khách hàng.

Song song với việc điều chỉnh phụ phí, Bưu điện Việt Nam cho biết đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí và duy trì chất lượng dịch vụ. Trong đó có việc tăng cường vận tải đa phương thức kết hợp giữa đường bộ và đường sắt nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời tối ưu hoạt động tại các trung tâm chia chọn và nâng cao hệ thống giám sát hành trình bưu gửi theo thời gian thực.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh phụ phí xăng dầu là giải pháp linh hoạt theo biến động chi phí nhiên liệu, nhằm bảo đảm hoạt động chuyển phát được duy trì ổn định trong bối cảnh chi phí logistics tăng cao.