Giao thông Hà Nội trong ngày đầu dự kiến vận hành 1.837 camera AI
10-12-2025 - 14:10 PM |
Sống
Hà Nội dự kiến đưa vào vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu ứng dụng AI từ ngày 10/12 nhằm tăng cường giám sát và điều tiết giao thông. Trong ngày dự kiến vận hành đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, ý thức chấp hành của người dân cải thiện rõ rệt, giúp giao thông tại nhiều khu vực trọng điểm ổn định hơn.
VIDEO: Trật tự giao thông trong ngày đầu vận hành Camera AI.
Từ ngày 10/12, theo dự kiến của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hệ thống 1.837 camera cùng đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được đưa vào vận hành trên toàn địa bàn Thủ đô.
Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 10/12, tình hình giao thông có chuyển biến rõ rệt, nhiều phương tiện khi dừng, đỗ đã “ngay ngắn” đúng vạch hơn so với trước.
Anh Nguyễn Hoàng Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Những ngày gần đây, tôi thấy báo đài và mạng xã hội liên tục thông tin về việc hệ thống camera AI sẽ được vận hành đồng loạt trong hôm nay, nên khi ra đường tôi cũng ý thức hơn, tránh những lỗi vi phạm không đáng có”.
Người dân dừng chờ đèn đỏ trật tự tại nút giao Cầu Giấy – Phạm Văn Đồng trong sáng nay.
Hình ảnh trên đường Phạm Hùng vào giờ cao điểm sáng. Dù mật độ phương tiện đông, ý thức chấp hành của người đi đường đã được cải thiện rõ rệt.
Trong giờ cao điểm sáng 10/12, tình trạng ùn tắc tại các trục đường chính như Cầu Giấy, Trường Chinh, Nguyễn Trãi… vẫn diễn ra.
Tuy vậy, người dân kỳ vọng trong thời gian tới, hệ thống camera và đèn tín hiệu ứng dụng AI sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt hơn, đặc biệt là trong việc cảnh báo sớm các điểm có nguy cơ ùn ứ và hỗ trợ điều tiết giao thông. Phòng CSGT nhận định, camera AI giảm đáng kể nhu cầu bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý.
Một số vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ bảo hiểm, leo vỉa hè… vẫn tiếp diễn, dù hệ thống camera AI đã được lắp đặt dày đặc trên các tuyến phố.
Hai chủ phương tiện vẫn ngang nhiên sử dụng điện thoại khi di chuyển, không đội mũ bảo hiểm… ngay tại khu vực ngã tư Cầu Giấy.
Theo phòng CSGT TP Hà Nội, mục tiêu của hệ thống AI không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Theo Đức Nguyễn
Tiền phong
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/giao-thong-ha-noi-trong-ngay-dau-van-hanh-1837-camera-ai-post1803301.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM