Giao thông Hà Nội trong ngày đầu dự kiến vận hành 1.837 camera AI

Anh Nguyễn Hoàng Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Những ngày gần đây, tôi thấy báo đài và mạng xã hội liên tục thông tin về việc hệ thống camera AI sẽ được vận hành đồng loạt trong hôm nay, nên khi ra đường tôi cũng ý thức hơn, tránh những lỗi vi phạm không đáng có”.