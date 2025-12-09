Giao thông 'tê liệt' tại nhiều tuyến phố giao cắt với công trường đường Vành đai 2,5

Ùn tắc đang diễn ra xung quanh công trường thi công đường Vành đai 2,5 và cả các tuyến đường, cầu lân cận.

Công trường dự án đi trùng một đoạn với phố Định Công và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Thực trạng nút giao giữa đường dự án và phố Định Công, giao thông luôn ùn ứ, khó khăn trong giờ cao điểm.

Tại công trường thi công vượt qua sông Lừ, hàng rào đang gây ùn tắc cho cả phố Trần Điền, phố Định Công và cầu Định Công.

Toàn cảnh ùn tắc tại khu vực thi công cầu vượt sông Lừ và các khu vực lân cận như cầu Định Công, phố Trần Điền, phố Định Công.

Hiện dự án đang được các nhà thầu thi công tổng thể trên dọc dự án đoạn từ Đầm Hồng đến nút giao với QL1A, dài hơn 2 km.

UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện mặt bằng, đẩy nhanh thi công để hoàn thành đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 dài 2 km trong quý I/2026.

Dự án đường vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) được khởi công năm 2013, tiến độ hoàn thành năm 2016 (chậm 9 năm). Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.317 tỷ đồng theo hình thức BT. Đơn vị thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội



