Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao thông 'tê liệt' tại nhiều tuyến phố giao cắt với công trường đường Vành đai 2,5

09-12-2025 - 16:47 PM | Xã hội

Do bị hàng rào thi công chiếm dụng lòng đường, nút giao nên những ngày qua, giao thông trên các tuyến đường giao cắt với công trường dự án đường Vành đai 2,5 bị ùn tắc kéo dài, nhiều thời điểm phương tiện đứng yên.

Ùn tắc đang diễn ra xung quanh công trường thi công đường Vành đai 2,5 và cả các tuyến đường, cầu lân cận.

Công trường dự án đi trùng một đoạn với phố Định Công và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Sáng 9/12, phố Định Công ùn tắc trên cả hai chiều.

Thực trạng nút giao giữa đường dự án và phố Định Công, giao thông luôn ùn ứ, khó khăn trong giờ cao điểm.

Tại công trường thi công vượt qua sông Lừ, hàng rào đang gây ùn tắc cho cả phố Trần Điền, phố Định Công và cầu Định Công.

Toàn cảnh ùn tắc tại khu vực thi công cầu vượt sông Lừ và các khu vực lân cận như cầu Định Công, phố Trần Điền, phố Định Công.

Hiện dự án đang được các nhà thầu thi công tổng thể trên dọc dự án đoạn từ Đầm Hồng đến nút giao với QL1A, dài hơn 2 km.

UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện mặt bằng, đẩy nhanh thi công để hoàn thành đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 dài 2 km trong quý I/2026.

Dự án đường vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A) được khởi công năm 2013, tiến độ hoàn thành năm 2016 (chậm 9 năm). Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.317 tỷ đồng theo hình thức BT. Đơn vị thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai Hà Nội


Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người bán hàng trên cả nước

Thông báo quan trọng tới tất cả người bán hàng trên cả nước Nổi bật

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong: Cô dâu, chú rể cùng gia đình đang trên đường về Ninh Bình

Vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong: Cô dâu, chú rể cùng gia đình đang trên đường về Ninh Bình

15:43 , 09/12/2025
Ghế bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Sáu lần tòa gọi, sáu lần trống

Ghế bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Sáu lần tòa gọi, sáu lần trống

15:24 , 09/12/2025
Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi Đặng Thị Huệ ra đầu thú

Công an tỉnh Hưng Yên kêu gọi Đặng Thị Huệ ra đầu thú

15:08 , 09/12/2025
Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng: Thấy gì từ bài học Hàn Quốc, Nhật Bản?

Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng: Thấy gì từ bài học Hàn Quốc, Nhật Bản?

14:55 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên