Giáo viên tại Thalic Voice: người là MC VTV, người là thạc sĩ tâm lý

Công cuộc "trồng người" trước nay chưa bao giờ đơn giản. Đó là cả một quá trình đòi hỏi tổ chức phải lấy cái tâm làm giá trị cốt lõi, lấy sự cố gắng và tư duy sáng tạo để phát triển. Giáo dục, cốt lõi là làm chăm cái gốc thật mạnh. Với Học viện giọng nói và kỹ năng Thalic Voice, để chăm gốc, là luôn chỉn chu trong cách xây dựng sản phẩm, là đem lại những giá trị thực cho học viên. Và để làm được điều đó, không chỉ có một giáo án tốt, thiết kế tối ưu hoá dựa trên từng học viên mà chất lượng giáo viên cũng được đầu tư và lựa chọn kỹ lưỡng.



Về chuyên môn, các giáo viên tại Thalic Voice đều xuất thân là MC/BTV tại các đài truyền hình lớn như VTV, VTC, VOV,..., với nhiều năm kinh nghiệm dẫn chương trình. Không khó để bắt gặp hình ảnh của giảng viên Hoàng Hùng đang tác nghiệp trên sóng VTV khi anh từng là một trong những gương mặt sáng giá của đài trong nhiều năm và là BTV/ MC chính luận trẻ tuổi của VTV; một giảng viên Ngọc Trần với giọng nói truyền cảm trên sóng VOVGT; sự quyết đoán, mạnh mẽ khi dẫn các tin thể thao trên VTVCab của giảng viên Ngọc Anh hay nét dí dỏm của giảng viên Ngọc Ánh ở các chương trình Đẹp 247, Mãi Mãi Thanh Xuân.



Hơn thế nữa, học viên cũng dành nhiều lời khen cho sự đĩnh đạc hút hồn của BTV Hải Linh tại K , sự điềm tĩnh sâu sắc của nữ MC Thời tiết Ngọc Châm hay sự bứt phá giọng nói đỉnh cao của anh chàng MC với kinh nghiệm 7 năm dẫn sự kiện - Vũ Quang.

MC Ngọc Trần với chất giọng gây lưu luyến

Không chỉ chuyên môn giỏi, hầu hết các giáo viên tại Thalic Voice cũng gây nhiều ấn tượng khi "bỏ túi" cho mình nhiều thành tựu đáng kể, từ quán quân của các cuộc thi lớn về MC, Voice Talent, như MC Thuỳ Linh (TOP 6 The Next MC 2018); MC/ BTV Quang Huy (Top 10 MC Spotlight 2018), hay chủ nhân giọng đọc của Bộ Y tế nhắc nhở mọi người không ra khỏi nhà khi dịch Covid-19: MC My Lê - Giọng nói thương hiệu của Viettel - Tập đoàn Viễn thông lớn nhất Việt Nam. Thậm chí còn có cả Thạc sĩ tâm lý học luôn sẵn sàng lắng nghe và trở thành một người đồng hành trong quá trình hoàn thiện bản thân của mỗi học viên như MC Nguyễn Bảo Huệ. Nhiều gương mặt trẻ cũng tài sắc vẹn toàn không kém: MC Vũ Đinh - chàng sinh luật điển trai mê nghề dẫn, MC Thanh Huyền - Quý quân MC Sparkling 2021.



Thời gian gần đây, Thalic Voice cũng có thêm 1 số gương mặt giáo viên mới nổi bật như anh giáo Nhữ Ngọc Nguyên Trực - MC trải nghiệm VTV, MC Thời tiết VTV Minh Châu, MC Huyền Trang - Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Thạc sĩ tâm lý học - MC Bảo Huệ

Để trở thành học viện uy tín hàng đầu Việt Nam, một phần công lớn là đội ngũ các giáo viên đang giảng dạy tại Thalic Voice. CEO của Học viện giọng nói và kỹ năng Thalic Voice, anh Nguyễn Hà Duy luôn tâm niệm: "Không khó tính thì đừng làm giáo dục". Làm nghề giáo, là những người có trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn học viên trong quá trình học tập, là người truyền cảm hứng tới học viên thì ngoài cái "tầm" mình đã trau dồi kỹ lưỡng thì cũng cần có một cái tâm tận tụy với nghề.



Khó ở đây, trước tiên là khó với chính mình. Mình phải có kiến thức tốt, có nền tảng vững vàng, có phương pháp giảng dạy hiệu quả để hỗ trợ học viên học tập tốt và thích thú với việc học hơn. Tiếp đến là phải có đam mê, có sự nhiệt huyết để mỗi bài giảng là một câu chuyện tâm tình mình dành riêng cho từng học viên. Và tất nhiên không thể thiếu tinh thần, thái độ tích cực để những gì mình nói, mình truyền đạt đều hướng học viên đến chân thiện mỹ, hoàn thiện cả thân tâm lẫn tuệ.

Giảng viên Ngọc Anh luôn có những bài giảng trực quan thú vị và truyền cảm hứng tới học viên

Và cũng chính bởi tầm nhìn sáng tạo và nhiệt huyết ấy, đội ngũ giáo viên tại Thalic Voice đã giúp rất nhiều học viên trên khắp đất nước trau dồi, phát triển giọng nói, kỹ năng, tư duy giao tiếp, thuyết trình của mình và nhận được nhiều phản hồi tích cực.



Niềm vui trong lớp tổng kết của thầy Anh Vũ