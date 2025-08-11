Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm

11-08-2025 - 20:25 PM | Lifestyle

Hình ảnh mới nhất của bố bỉm Huy Trần khiến netizen vừa thương vừa buồn cười.

Sau 3 năm bên nhau, tình yêu của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã kết "trái ngọt". Bé gái đầu lòng tên thân mật là Gạo chào đời trong sự hân hoan, đón chờ của vợ chồng "đả nữ" cũng như gia đình, bạn bè thân thiết. Từ khi Ngô Thanh Vân công bố mang thai đến ngày sinh nở, nữ diễn viên luôn được chồng bên cạnh đồng hành, chăm sóc từng chút một. Huy Trần cũng ra dáng bố bỉm quốc dân khi sắm đồ cho ái nữ không thiếu thứ gì, thậm chí anh còn tiết lộ bán một con mô tô để đầu tư cho "thiên thần nhỏ" có cuộc sống tốt nhất khi chào đời. 

Mới đây nhất, Ngô Thanh Vân khiến nhiều người "dở khóc dở cười" khi tung hình ảnh khó ngờ của Huy Trần khi chăm sóc con gái. Trong bức ảnh, chàng CEO điển trai ngồi trên ghế, tay ôm trọn thiên thần nhỏ vào lòng. Không vest lịch lãm, không tóc vuốt keo bóng mượt, Huy Trần xuất hiện với mái tóc rối, gương mặt bơ phờ nhưng ánh mắt lại trông rất hạnh phúc, mãn nguyện. 

Hoá ra cũng giống như bao ông bố trẻ khác, anh dường như chưa kịp làm quen với những đêm mất ngủ, những giờ phút túc trực bên vợ con. Khoảnh khắc này còn chứng minh sự yêu thương, quan tâm và trách nhiệm của Huy Trần với vợ trong những ngày đầu cả hai làm bố mẹ. 

Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm- Ảnh 1.

Huy Trần mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù khi chăm con gái sơ sinh

Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm- Ảnh 2.
Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm- Ảnh 3.

Hình ảnh Huy Trần khi làm bố bỉm khắc hẳn với nam CEO Việt kiều bảnh bao trước kia 

Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm- Ảnh 4.

Suốt hành trình của Ngô Thanh Vân, Huy Trần luôn bên cạnh chăm sóc

Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm- Ảnh 5.

Lần đầu làm bố nhưng Huy Trần rất khéo léo trong khâu chăm sóc con cái

Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm- Ảnh 6.

Huy Trần còn chi hẳn số tiền bằng một chiếc mô tô để mua đồ chào đón ái nữ

Trước khi lên chức bố, Huy Trần vốn đã nổi tiếng là "ông chồng quốc dân" nhờ loạt hành động ngọt ngào dành cho Ngô Thanh Vân, từ những lần đồng hành trong sự kiện, những chuyến du lịch lãng mạn đến lời nhắn nhủ xúc động trong ngày kỷ niệm cưới. Giờ đây, danh xưng ấy có lẽ nên được "nâng cấp" thành "ông bố quốc dân" khi anh tiếp tục ghi điểm tuyệt đối ở vai trò mới.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần "về chung một nhà" từ năm 2022, từng gây chú ý khi tổ chức hai lễ cưới, một buổi riêng tư ở Na Uy và một buổi sang trọng bên bờ biển Đà Nẵng. Dù chênh lệch 11 tuổi, cả hai vẫn được khen ngợi vì sự đồng điệu trong lối sống, luôn đặt gia đình lên hàng đầu và giữ kín đời tư. Trên mạng xã hội, vợ chồng "đả nữ" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, đồng hành trong công việc lẫn đời sống, xây dựng một mối quan hệ bền chặt dựa trên sự thấu hiểu và tình yêu sâu đậm.

Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm- Ảnh 7.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân trải qua hơn 1000 ngày để chờ đón con gái

Đúng ngày kỷ niệm 3 năm cưới, Ngô Thanh Vân bất ngờ xác nhận mang thai con đầu lòng. Suốt thời gian bầu bí, cặp đôi dành trọn thời gian ở bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên và chăm sóc lẫn nhau. Trước khi bé Gạo chào đời, "đả nữ" hài hước kể: "Chưa gì hết mà phòng để đồ ba em bị bắt dọn đi chỗ khác, nhường một phòng riêng cho em. Phòng ngủ ba mẹ chất đầy đồ của em, phòng tắm của mẹ dẹp hết son phấn thay bằng đồ cá nhân của em. Nhà cửa, máy quay, wifi… đều đổi tên theo em. Chưa có mặt mà còn hơn 'trùm cuối' chuẩn bị xuất hiện ở cuối phim, làm chao đảo cả cuộc sống của hai người trưởng thành tự lập vậy đó. Có mặt rồi thì còn gì nữa đây".

Ngày con gái chào đời, Huy Trần chia sẻ: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình, đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay". 

Giật mình với hình ảnh của chồng Ngô Thanh Vân sau khi nhập hội bố bỉm- Ảnh 8.

Ngô Thanh Vân hạnh phúc khi được lên chức mẹ ở tuổi 46

Khách Nga sẵn sàng chờ đợi và liên tục vỗ tay khi xem 1 loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam: Mỗi ngày chỉ có đúng 6 suất diễn

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế gần 500 triệu đồng: Chuyện gì đã xảy ra?

Công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế gần 500 triệu đồng: Chuyện gì đã xảy ra? Nổi bật

Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng”

Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng” Nổi bật

Nữ ca sĩ mua nhà cửa, xe cộ, đi hát nhận hàng cây vàng: Hơn 1 thập kỷ bị hỏi chuyện chồng con

Nữ ca sĩ mua nhà cửa, xe cộ, đi hát nhận hàng cây vàng: Hơn 1 thập kỷ bị hỏi chuyện chồng con

20:15 , 11/08/2025
Con gái MC giàu nhất showbiz 15 tuổi đã có Rolls-Royce riêng: phong thái tài phiệt trong cốt cách, 1 cử chỉ ở sân bay nhận mưa lời khen vì cách giáo dục của mẹ

Con gái MC giàu nhất showbiz 15 tuổi đã có Rolls-Royce riêng: phong thái tài phiệt trong cốt cách, 1 cử chỉ ở sân bay nhận mưa lời khen vì cách giáo dục của mẹ

19:41 , 11/08/2025
5 sai lầm CHÍ MẠNG khiến người lương dưới 10 triệu mãi không khá lên

5 sai lầm CHÍ MẠNG khiến người lương dưới 10 triệu mãi không khá lên

19:08 , 11/08/2025
Tùng Dương hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trong concert quốc gia gây sốt

Tùng Dương hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trong concert quốc gia gây sốt

18:35 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên