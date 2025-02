Giết người, trốn khỏi nơi giam giữ còn làm giám đốc nhiều công ty bảo vệ

Ngày 18-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh gia Lai cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Đình Bình (SN 1979, thường trú huyện Ia Grai) sau 24 năm giết người, trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 4-2000, Đặng Đình Bình bị TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai tuyên án 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đến tháng 9-2000, khi đang bị giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Pleiku, Bình đã cùng 4 người khác ra tay đánh bạn tù là H.V.H khiến người này tử vong.



Đặng Đình Bình bị bắt sau 24 năm giết người, trốn khỏi nơi giam giữ - Ảnh Công an Gia Lai

Sau khi xảy ra vụ việc, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đặng Văn Bình tổng cộng 20 năm tù về tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản". Đến ngày 15-12-2001, Đặng Đình Bình cùng 2 đối tượng khác phá chốt cửa buồng giam, trốn khỏi nơi giam giữ. Hôm sau, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai ra lệnh truy nã Đặng Đình Bình về tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".

Sau 24 năm, ngày 11-2-2025, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ Đặng Đình Bình đang lẩn trốn tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và di lý về Gia Lai để xử lý.

Tại cơ quan công an, Đặng Đình Bình khai nhận sau khi trốn khỏi nơi giam giữ đã đến nhiều nơi tại các tỉnh, thành Cà Mau, Bình Dương, TP HCM... Để trốn tránh lực lượng chức năng truy bắt, Bình đã thay tên đổi họ, sử dụng giấy tờ giả mang tên Trương Đình Trung (SN 1977, quê quán xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Trong thời gian trốn chạy, Bình đã nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ tại TP HCM và tỉnh Bình Dương do đối tượng này làm tổng giám đốc.