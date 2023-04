Giới sáng tạo tìm đến Sunset Town: người say nghệ thuật, kẻ vẽ tương lai

Thỏi nam châm của giới sáng tạo



"Hai đêm diễn của Fashion Voyage 5 đã khép lại, nhưng ngay cả khi đã trở về với Hà Nội thì dường như một phần trái tim tôi vẫn còn ở lại Phú Quốc, ở lại khoảnh khắc lặng người khi chứng kiến sàn diễn Kiss The Stars huyền ảo đẹp đến ngoạn mục, ở lại khoảnh khắc trái tim lỡ nhịp khi chứng kiến tình yêu lên ngôi trên Cầu Hôn, là Thị trấn Hoàng Hôn đẹp như những thước phim." - chị Minh Anh một trong những khách mời tham dự Fashion Voyage 5 tại Nam Phú Quốc xúc động chia sẻ.

Ánh hoàng hôn đảo Ngọc, khoảnh khắc nghệ thuật, tình yêu lên ngôi giữa không gian lãng mạn của Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town có lẽ sẽ là những dư âm còn được nhắc đến nhiều hậu "chuyến viễn du" Fashion Voyage 5 - Dating with a Kiss được Sun Group và Sun Property độc quyền tài trợ đưa đến Phú Quốc đầu tháng 4 vừa qua.



Tham dự sự kiện, ông Graham Cooke - Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập World Travel Awards - WTA cũng không tiếc những lời có cánh dành cho biểu tượng Cầu Hôn: "Tôi hình dung trong 100 năm tới, Cầu Hôn sẽ trở thành một điểm đến biểu tượng. Sun Group thực sự đi đầu trong việc xây dựng các công trình biểu tượng."

Cầu Hôn truyền cảm hứng sáng tạo cho giới thời trang

Có thể thấy, tại Fashion Voyage 5, bên cạnh những bộ sưu tập thời trang, Sun Group với sự đầu tư công phu, tỉ mỉ, đã chinh phục những vị khách bằng loạt công trình đẳng cấp. Qua đó, trình làng một phiên bản mới của Nam Phú Quốc. Tại đây, Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town - Điểm du lịch mới của thế giới, miền đất hứa của giới sáng tạo đang dần hoàn thiện diện mạo.



Điểm du lịch mới của thế giới

Tới Thị trấn Hoàng Hôn, dưới bóng chiều tà, những du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng bữa tiệc thị giác của thiên nhiên và kiến trúc khi những dãy phố mang phong cách Địa Trung Hải với những bức tường theming giả cổ kỳ công lần lượt được thay áo mới theo sắc trời: khi vàng, khi hồng nhạt, khi cam đỏ, khi tím biếc.

Cũng tại đây, những công trình biểu tượng đậm chất duy mỹ như Cầu Hôn - biểu tượng du lịch mới của thế giới, show diễn công nghệ đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á Kiss The Stars, "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery, tháp đồng hồ Central Village, đài phun nước "King of The Sun" hay tới đây là khách sạn La Festa… cũng đã và đang được gấp rút hoàn thiện để mang đến vẻ ngoài cuốn hút cho Sunset Town.

Thị trấn Hoàng Hôn - vùng đất của nghệ thuật và sáng tạo

Không chỉ nghệ thuật thăng hoa, Thị trấn Hoàng Hôn với tâm điểm Cầu Hôn - "Điểm chạm không biên giới", nối mọi khoảng cách, cảm xúc và nền văn hóa cũng sẽ là điểm hẹn mới của tình yêu, tình hữu nghị. Tương lai, nơi đây sẽ ghi dấu không ít những khoảnh khắc để đời của các cặp đôi hay thậm chí là cả những cú bắt tay lịch sử giữa các chính khách.



Đồng thời, các lễ hội, sự kiện trải dài suốt 4 mùa, các show diễn đẳng cấp cùng dịch vụ nghỉ dưỡng và ẩm thực - thương mại cũng được bổ sung từng ngày để góp phần làm nên sức sống sôi động và sắc màu phồn hoa nơi vùng đất của nghệ thuật và lễ hội.

Những sự kiện đình đám hút dòng khách cao cấp đến với Sunset Town

Suốt gần một thập kỷ, dưới bàn tay "khai mở" và tư duy duy mỹ của Sun Group, Nam Phú Quốc từ một làng chài nghèo đã lột xác ngoạn mục, trở thành "thủ phủ du lịch" mới của đảo Ngọc. Ở đó không chỉ có Thị trấn Hoàng Hôn hay quần thể nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng tại Bãi Kem mà trong tương lai, sự hiện diện của Vịnh Ban Mai - Makaio Park tại Bãi Sao - một trong những bãi biển đẹp nhất đảo Ngọc cũng được nhiều người yêu mến TP đảo đón chờ.



Được biết, tới đây, 2 chân kiềng thuộc hệ sinh thái Sun Group là Sun Property và Sun World sẽ cùng góp sức tiên phong dành tặng cho Bãi Sao "món quà" Makaio Park với một Công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm mang tinh thần Hawaii.

Dự án cũng đánh dấu bước đi tiên phong về mô hình thương mại kết hợp giải trí độc đáo RD&E+ được đưa tới Việt Nam để kiến tạo một tổ hợp "all-in-one" đáp ứng đa dạng nhu cầu thương mại, ẩm thực, nghỉ dưỡng, giải trí tương tác của mọi lứa tuổi trong không gian tựa resort rộng lớn.

Sun Group phát triển công viên chủ đề sáng tạo Makaio Park tại Bãi Sao, Phú Quốc

Không chỉ vậy, Makaio Park cũng đồng thời tiên phong giới thiệu ra thị trường loại hình Park house - BĐS công viên. Tại đây các bất động sản sẽ là một phần tiện ích bổ trợ cho công viên, cung cấp dịch vụ, hạ tầng cho kinh doanh thương mại, F&B, hay nghỉ dưỡng.



Hành trình "Làm đẹp những vùng đất" của Sun Group sẽ còn được viết tiếp tại đảo Ngọc Phú Quốc. Với tâm huyết, sự đầu tư bài bản cùng kinh nghiệm của "người khai mở", những quần thể chất lượng - đẳng cấp - khác biệt như Sunset Town, hệ sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Kem hay sắp tới là siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island và cả Vịnh Ban Mai Makaio Park sẽ trở thành những mắt xích quan trọng giúp củng cố vị thế của Phú Quốc - một trong "25 hòn đảo tốt nhất thế giới".