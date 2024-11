Giới siêu giàu chỉ quan tâm đến vàng

Doanh thu thấp kỷ lục

Theo Prazzle , thị trường nghệ thuật toàn cầu đang đối mặt với sự suy thoái chưa từng có. Mùa đấu giá đầu năm 2024 có báo cáo tài chính thấp kỷ lục, dấy lên mối lo ngại trong giới sưu tập, phòng trưng bày và nhà đấu giá.

Việc thiếu tác phẩm lớn của nghệ sĩ nổi tiếng như Picasso, Van Gogh và Warhol làm giảm sự phấn khích của người mua. Các nhà đấu giá phải vật lộn để duy trì đà tăng trưởng. Mức giá ngất ngưởng hơn 6 triệu USD cho quả chuối dán tường được đấu giá ở Sotheby's vẫn không làm thay đổi sự ảm đạm của thị trường nghệ thuật.

Các nhà đấu giá vật lộn để duy trì đà tăng trưởng.

"Doanh số bán tác phẩm nghệ thuật cao cấp sụt giảm. Người bán rút các tác phẩm nổi bật khỏi các cuộc đấu giá lớn vào phút cuối. Hơn 10 phòng trưng bày đã đóng cửa ở Manhattan (Mỹ). Cuộc sa thải bắt đầu lan rộng trong ngành công nghiệp trị giá 65 tỷ USD, khi một trong những công ty lớn nhất của ngành là Christie's chứng kiến doanh thu lao dốc. Nhà đấu giá này chỉ thu về 2,1 tỷ USD từ các cuộc đấu giá trong sáu tháng đầu năm 2024, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2022", The New York Times mô tả.

Nguồn cung khan hiếm trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ là một phần nguyên nhân. Không nhiều nhà sưu tập muốn bán tác phẩm do lo ngại tình hình kinh tế biến động theo kết quả bỏ phiếu.

Một khảo sát cho thấy giới nhà giàu chủ yếu quan tâm đến vàng hay những tài sản có tính thanh khoản cao hơn các tác phẩm nghệ thuật. Họ cũng e ngại tình trạng thổi giá, thật giả lẫn lộn trên thị trường.

Các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Banksy, Pablo Picasso, Andy Warhol, Van Gogh và Gustav Klimt cũng bị làm giả.

Giữa tháng 11, hơn 2.100 tác phẩm giả mạo với giá trị thị trường ước tính khoảng 200 triệu euro (khoảng 5.500 tỷ đồng) đã bị cảnh sát Carabinieri (Italy) tịch thu. Các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Banksy, Pablo Picasso, Andy Warhol, Van Gogh và Gustav Klimt cũng bị làm giả.

Chờ chính sách từ nhiệm kỳ của ông Trump

Theo số liệu của Bloomberg, tổng giá trị 10 tác phẩm nghệ thuật đắt nhất được đấu giá thành công năm 2022 là 760 triệu USD. Con số này đã giảm xuống chỉ còn 403 triệu USD năm 2023 và 312 triệu USD trong năm 2024.

Alex Glauber - Chủ tịch Hiệp hội cố vấn nghệ thuật chuyên nghiệp - nói với CNN rằng chiến thắng của ông Donald Trump "có khả năng sẽ truyền thêm sức mạnh và động lực cho thị trường nghệ thuật".

Theo CNN , chính quyền Trump sẽ ưu tiên giảm thuế, tạo tín hiệu vui cho các cuộc đấu giá. Nhà sưu tập Adam Lindemann cho rằng phần lớn người mua tác phẩm nghệ thuật sẽ ủng hộ ông Trump.

Chiến thắng của ông Donald Trump có khả năng sẽ truyền thêm sức mạnh và động lực cho thị trường nghệ thuật.

Giữa khó khăn chung, thị trường tranh Đông Dương cũng hạ nhiệt. Đến năm 2023 và bước sang năm 2024, thị trường tranh Đông Dương có nhiều biến động. Từ 2019 đến nay, năm nào thị trường cũng có ít nhất một giao dịch được gõ búa triệu USD. Nửa đầu năm 2024, phải chờ đến phiên đấu giá bức Người hát dân ca vào đầu tháng 6, tranh Đông Dương mới có tác phẩm trị giá triệu USD.

Hôm 26/11, bức Hai người phụ nữ của Lê Phổ được bán thành công ở mức 6,9 tỷ đồng. Tranh Mẹ và con của Mai Trung Thứ bán với giá chưa đến 2 tỷ đồng. Hai con số đều khiêm tốn.

Các quy định mới về đặt cọc tiền để tham gia buổi đấu giá cũng là trở ngại. Các mã tranh thấp gần như không có người tham gia bởi lẽ nhà đấu giá yêu cầu cọc quá cao. Cuộc đua đấu giá chỉ dành cho một vài vị khách với nhau.