Giống lúa ST25 sản xuất bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu

Ngày 6-12, UBND TP Cần Thơ đã có cuộc họp với các sở, ngành để thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp

Ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, cho biết kết quả tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 7,23%, trong đó khu vực 1 đạt 3,79%, khu vực 2 đạt 8,01%, khu vực 3 đạt 8,79%; thuế sản phẩm đạt 4,99%.

So với kịch bản phấn đấu, tăng trưởng năm 2025 hụt khoảng 2,77 điểm %. Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP Cần Thơ trình HĐND thành phố phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 10 - 10,5% trở lên.

Ông Quang cho rằng mức tăng trưởng năm 2025 dù chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhưng đã thể hiện rõ sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP Cần Thơ. Đồng thời, phần nào thể hiện được thực trạng sự phát triển của thành phố trong bối cảnh vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh.

Ông Thiều Vĩnh An, Trưởng Thống kê TP Cần Thơ, phân tích: "Nguyên nhân chính khiến tăng trưởng kinh tế không đạt kỳ vọng nằm ở 2 lĩnh vực. Trong lĩnh vực công nghiệp thì điện chiếm 19% giá trị sản xuất của toàn ngành nhưng quý IV giảm tới 18%, công nghiệp chế biến có tăng trưởng tốt nhưng một số ngành không đạt như kỳ vọng".

CLIP: Ông Thiều Vĩnh An, Trưởng Thống kê TP Cần Thơ, phân tích nguyên nhân GRDP của thành phố không đạt như kỳ vọng

Ngoài ra, ông An cho rằng khu vực dịch vụ thì tốc độ tăng trưởng của ngành lưu trú trong quý IV không đạt; một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này có độ giảm cao, trên 30%.

Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngành xác định năm 2026 sẽ tập trung sản xuất giống lúa chất lượng cao và áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nuôi trồng.

"Năm nay, trung tâm giống đã phối hợp với ông Hồ Quang Cua để sản xuất giống lúa ST25. Giống lúa này làm ra bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu" – ông Chân nói.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giống lúa ST25 sản xuất ra bao nhiêu gần như bán hết bấy nhiêu

Kết luận cuộc họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh từ năm 2011 đến nay, giai đoạn 2021-2025 là tăng trưởng cao nhất nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị ngành nông nghiệp khi làm kế hoạch thì giao nhiệm vụ cho cán bộ chỉ đạo cấp xã rà soát số liệu chặt chẽ. Riêng khu vực 2, đối với các dự án trong khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp cũng cập nhật kịp thời số liệu cho Cục Thống kê.

"Người dân mong chờ chúng ta phải làm với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt thì mới hoàn thành nhiệm vụ của năm 2026" – ông Trương Cảnh Tuyên nhìn nhận.