GIREALTY phân phối The Gió Riverside, khẳng định sự uy tín và chuyên nghiệp

GIREALTY – đối tác phân phối chuyên nghiệp, đáng tin cậy

GIREALTY đã và đang khẳng định vị thế của mình bằng sự chuyên nghiệp trong từng quy trình làm việc, từ nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược phân phối, đến tư vấn khách hàng. Không chỉ đơn thuần là một đơn vị môi giới, GIREALTY cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu an cư và đầu tư.

Tập thể nhân viên GI Realty

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và tác phong làm việc bài bản, GIREALTY đã thành công phân phối nhiều dự án lớn và tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác với các chủ đầu tư uy tín. Việc trở thành đại lý chiến lược phân phối The Gió một lần nữa khẳng định năng lực của GIREALTY trong việc kết nối những dự án bất động sản chất lượng đến tay khách hàng.

Vì sao chọn The Gió Riverside!?

The Gió Riverside là dự án căn hộ cao cấp được An Gia phát triển tại TP. Dĩ An, Bình Dương, đây cũng là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Dự án không chỉ sở hữu vị trí chiến lược với khả năng kết nối linh hoạt đến TP.HCM mà còn được đầu tư bài bản về thiết kế, tiện ích và chất lượng xây dựng.

GI Realty chính thức trở thành đại lý chiến lược của chủ đầu tư An Gia tại dự án The Gió Riverside

Điểm đặc biệt của The Gió Riverside chính là không gian sống hiện đại, hài hòa với thiên nhiên cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp như hồ bơi tràn, công viên xanh, khu thể thao, trung tâm thương mại… đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao cho cư dân. Với sự đồng hành của GIREALTY, dự án hứa hẹn sẽ được phân phối một cách bài bản, hiệu quả và đúng định hướng thị trường.

Là đơn vị phân phối tiên phong với chiến lược kinh doanh chuyên nghiệp, GIREALTY không chỉ tập trung vào việc đưa sản phẩm ra thị trường mà còn đặt trọng tâm vào trải nghiệm và lợi ích của khách hàng. Sự minh bạch trong thông tin, quy trình tư vấn rõ ràng, và dịch vụ chăm sóc tận tâm chính là những yếu tố giúp GIREALTY tạo dựng niềm tin trên thị trường.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, cổ đông sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT GIREALTY ông Đào Văn Bình khẳng định: "Chúng tôi không chỉ phân phối bất động sản mà còn mang đến những giải pháp đầu tư và an cư tối ưu nhất cho khách hàng. Việc hợp tác với An Gia trong dự án The Gió Riverside là một trong những bước tiến quan trọng giúp GIREALTY tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế của mình trong ngành."

Ông Đào Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bất động sản GI Realty

Với sự hợp tác chiến lược này, GIREALTY kỳ vọng sẽ đưa The Gió Riverside trở thành dự án tâm điểm trên thị trường Bình Dương, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế là một trong những đại lý phân phối bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu.

Chỉ mới ở đầu năm nhưng thị trường bất động sản đang có những khởi sắc rõ nét. Với chiến lược phân phối chuyên nghiệp và đã có thành tựu đáng chú ý với các chủ đầu tư uy tín khác như Vinhomes, Gamuda Land hay Masterise Homes, thì đội ngũ GIREALTY cam kết sẽ đưa dự án đến gần hơn với khách hàng, mang lại giá trị thực cho người mua và nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0988.333.678

Website: https://girealty.vn/

GIREALTY - 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM