Giữa "bão" livestream ồn ào, vì sao Đổng Khiết chỉ cần ngồi im thủ thỉ cũng bán được trăm tỷ?

Nếu ví thị trường livestream hiện nay như một cái chợ náo nhiệt với đủ loại âm thanh "3-2-1 lên đơn", thì phòng live của Đổng Khiết lại giống như một buổi trà chiều thanh tao giữa những người tri kỷ. Hai buổi phát sóng với doanh thu (GMV) vượt mốc 200 triệu NDT (hơn 600 tỷ VNĐ) là con số biết nói, nhưng điều khiến người ta bàn tán không chỉ là tiền, mà là cách cô ấy kiếm tiền. Từ một diễn viên, Đổng Khiết đã biến tên mình thành một tính từ, một phong cách sống. Hãy cùng giải mã xem, điều gì ở người phụ nữ dịu dàng ấy đã khiến người dân xứ Trung sẵn sàng "rút ví" trong hạnh phúc đến thế?

Từ đầu năm 2023, cái tên Đổng Khiết không còn gói gọn trong danh xưng diễn viên nữa, mà nó đã trở thành một định nghĩa mới về phong cách bán hàng - "Đổng Khiết style". Buổi livestream đầu tiên với doanh số phá vỡ kỷ lục đã đưa cô trở thành một chủ tiệm, một "người tuyển chọn" (buyer) đầy uy tín trong mắt phái đẹp, mở ra lối đi riêng trong hai lĩnh vực khó nhằn là thời trang và làm đẹp. Gần đây, khi ngắm nhìn cô ấy nhẹ nhàng giới thiệu một món trang sức thiết kế, tôi bỗng nhận ra mình đã bị thuyết phục hoàn toàn. Không phải vì món đồ đó quá lấp lánh, mà vì cái cách cô ấy trân trọng nó khiến tôi hiểu ra bí quyết thành công của người phụ nữ này.

Bài học 1: Bắt đầu từ sự không hoàn hảo - Nơi nào cũng có thể là "chiến trường"

Chúng ta thường hay chờ đợi. Chờ đủ vốn, chờ đủ giỏi, chờ một studio lộng lẫy rồi mới dám bắt đầu. Nhưng Đổng Khiết đã nói một câu khiến tôi bừng tỉnh: "Buổi live đầu tiên của tôi chỉ có đúng một chiếc điện thoại. Khi cần quay toàn cảnh, tôi bẻ điện thoại ra xa; khi ngồi xuống trò chuyện, tôi lại bẻ nó lại gần. Mọi thứ đơn giản đến mức tối thiểu". Cô ấy bước vào lĩnh vực mới này với một tâm thế nhẹ nhàng, chấp nhận những điều chưa biết và đặt ra cho mình một yêu cầu thấp nhất để không bị áp lực đè nén, rồi từ đó cứ thế mà tốt lên từng ngày.

Câu chuyện của Đổng Khiết là minh chứng sống động nhất cho việc chúng ta không cần một sự khởi đầu hoàn hảo. "Chiến trường" không phải là một căn phòng được decor tiền tỷ, mà là bất cứ nơi nào bạn đặt trọn cảm xúc và tâm huyết của mình. Chỉ cần bạn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, biết yêu lấy những gì mình làm, thì cơ hội sẽ luôn nảy mầm từ những điều giản dị nhất. Phụ nữ hiện đại, dám nghĩ dám làm, nhưng đừng để sự cầu toàn cản bước chân mình.

Bài học 2: Sự chân thành là vũ khí tối thượng, là liều thuốc "chữa lành"

Nếu đã từng ghé qua phòng live của Đổng Khiết, bạn sẽ cảm nhận được một bầu không khí "thoát tục" hiếm có. Ở đó không có sự thúc ép, không có cảm giác lo sợ bỏ lỡ (FOMO) mà các streamer khác thường tạo ra. Cô ấy giống như một người bạn gái thân thiết đang đi dạo phố cùng bạn, thủ thỉ tâm tình về một chiếc áo đẹp. Thay vì hét lên "Mua ngay kẻo hết", cô ấy lại điềm đạm bảo: "Mọi người cứ đi xem thêm, so sánh kỹ lưỡng rồi hãy quyết định có mua hay không". Chính câu nói đó lại là đòn chí mạng, đánh gục sự phòng vệ của khách hàng.

Trong thời đại mà niềm tin trở nên xa xỉ, sự chân thành của Đổng Khiết như một dòng nước mát lành. Cô ấy không ngại nói về ưu điểm và cả những hạn chế của sản phẩm, để người mua tự cân nhắc xem nó có phù hợp với mình không. Kiểu bán hàng "như không bán" này thực chất là đỉnh cao của nghệ thuật thuyết phục: Tôn trọng trí tuệ của khách hàng. Và khi khách hàng cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ trả lại bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Đổng Khiết không chỉ bán hàng, cô ấy bán sự an tâm và cảm giác được thấu hiểu.

Bài học 3: Chủ nghĩa dài hạn - Tinh tế trong từng lựa chọn

Lý do lớn nhất khiến nhiều người thích "nằm vùng" trong livestream của Đổng Khiết chính là gu thẩm mỹ "Less is more" (Ít là nhiều) của cô ấy. Không chạy theo số lượng, Đổng Khiết chọn lọc sản phẩm cực kỳ kỹ lưỡng. Khi bán quần áo, cô ấy thử từng bộ, không chỉ để khoe dáng mà để chia sẻ triết lý ăn mặc. Cô ấy nói: "Tôi luôn muốn chọn những món đồ cơ bản, dễ phối, vì tần suất sử dụng mới là thước đo giá trị của một bộ quần áo. Đồ đẹp đến mấy mà mua về chỉ để treo trong tủ kính thì thật lãng phí".

Cách cô ấy miêu tả về chất liệu vải, về đường kim mũi chỉ, hay gợi ý món đồ này nên mặc đi đâu, phối với gì... tất cả đều toát lên sự am hiểu và trải nghiệm thực tế. Cô ấy dùng chính gu thẩm mỹ và phong cách sống của mình để đảm bảo cho sản phẩm. Mua đồ của Đổng Khiết, người ta cảm giác như đang mua một phần khí chất của cô ấy: Thanh lịch, không phô trương nhưng đầy nội lực. Đó là tư duy của người theo đuổi chủ nghĩa dài hạn, biết trân trọng giá trị cốt lõi thay vì những hào nhoáng nhất thời.

Yêu thích Đổng Khiết, có lẽ là vì chúng ta đang yêu thích phiên bản điềm tĩnh, dịu dàng mà mình luôn hướng tới. Nhìn cô ấy, phụ nữ học được cách chấp nhận và khẳng định bản thân, học được cách tìm thấy niềm vui từ sự tĩnh lặng. Mong rằng, dù bạn có đang làm công việc gì, hãy cứ giữ cho mình một tâm thế "Đổng Khiết": Làm việc mình yêu với sự chân thành nhất, sống một cuộc đời thư thái một chút, để rồi từ tốn đón nhận những thành quả ngọt ngào. Biết đâu đấy, sự nghiệp rực rỡ của riêng bạn cũng đang chờ đợi ở ngay phía trước, bắt đầu từ sự chân thật mộc mạc nhất.