Giữa lúc giá bất động sản liên tục tăng, người mua vận dụng phương án này để có nhà nhanh

"Đừng chờ đến khi có đủ tiền"

Trong chia sẻ mới đây về kế hoạch mua/thuê nhà trong bối cảnh thị trường bất động sản liên tục tăng giá, ông Lê Quốc Kiên, cố vấn đầu tư bất động sản, cũng là nhà đầu tư kì cựu trong lĩnh vực này cho rằng, giá nhà thường tăng nhanh hơn mức tăng thu nhập.

Vì thế, người mua đừng chờ đủ 100% tiền mới mua nhà. Nếu chờ đến khi có đủ tiền thì người mua có thể bỏ lỡ cơ hội sở hữu nhà ở mức giá hợp lý. Thay vào đó, hãy đặt mục tiêu tích lũy khoảng 30% giá trị căn nhà trong 10 năm đầu đi làm, phần còn lại có thể vay ngân hàng với kế hoạch trả nợ phù hợp.

Hiện nay, các chủ đầu tư hỗ trợ chính sách bán hàng rất tốt cho người mua nhà. Ngoài việc đóng khoản cố định ở mức thấp thì doanh nghiệp còn liên kết ngân hàng hỗ trợ về lãi suất, ân hạn nợ gốc, giãn thanh toán kéo dài hoặc chiết khấu “mạnh tay”. Chưa kể, lãi suất vay hiện nay đang duy trì ổn định càng tăng thêm cơ hội cho người mua nhà. Những người có tài chính khiêm tốn, vẫn có thể tham gia thị trường. Theo đó, thay vì chờ đủ tiền thì người mua nên tìm các giải pháp hỗ trợ từ phía chủ đầu tư, ngân hàng, cơ hội có nhà sẽ nhanh hơn chờ tích lũy đủ.

Theo ông Lê Quốc Kiên, nếu chờ đến khi có đủ tiền thì người mua có thể bỏ lỡ cơ hội sở hữu nhà ở mức giá hợp lý. Ảnh: Minh họa

Khảo sát cho thấy, ngay đầu năm 2025, một số dự án căn hộ tại thị trường phía Nam lên kế hoạch mở bán và ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ động thái tung chính sách bán hàng đột phá. Chẳng hạn, tại mặt tiền đường QL13 và đường Vĩnh Phú 16, dự án căn hộ The Emerald 68 của Tập đoàn Lê Phong và Coteccons do DKRA Realty triển khai chào giá từ 1,9 tỉ đồng/căn đi kèm chính sách hấp dẫn. Theo đó, khách mua thanh toán chỉ 10% (tương đương 190 triệu đồng) là ký hợp đồng mua bán; thanh toán trước 20% đến khi nhận nhà, và chỉ cần hoàn thành 50% giá trị căn hộ (khoảng 1 tỷ đồng). Điều này giúp giảm tải cho những khách hàng còn hạn chế về thu nhập và tích lũy như khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng,… giúp họ có thêm thời gian để chuẩn bị dòng tiền cho các khoản chi tiếp theo.

Đợt này, chủ đầu tư còn ra chính sách ưu đãi 1% trên tổng giá trị căn hộ cho những booking sớm. Hỗ trợ kéo giãn tiến độ thanh toán lên tới 33 tháng, có nghĩa là khách hàng có thể hoàn thành 50% giá trị căn hộ trước khi nhận nhà vào tháng 9/2026, và tiếp tục trả phần còn lại trong 13 tháng sau khi nhận bàn giao căn hộ. Trường hợp vay, ngân hàng hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, mức trả trước chỉ 25% trong vòng 20 tháng đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ với ưu đãi 24 tháng không lãi suất, không trả gốc. Đồng nghĩa, căn hộ 2 phòng ngủ giá dưới 2 tỉ đồng, đôi vợ chồng trẻ chỉ cần trả góp từ 9 - 12 triệu đồng mỗi tháng.

Đây là dự án có vị trí liền kề Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), sở hữu 3 mặt tiền đường, trong đó mặt tiền QL13 với lộ giới mở rộng lên 60m. Dù thuộc địa phận Bình Dương nhưng cự ly/tốc độ và hạ tầng giao thông khi di chuyển từ dự án về Quận 1 tốt hơn nhiều so với khoảng cách di chuyển từ các quận, huyện vùng ven của Tp.HCM lên khu trung tâm. Từ dự án, mất tầm 5 đến 20 phút để đến ngã tư Hàng Xanh, sân bay Tân Sơn Nhất và đến khu trung tâm quận 1, quận 3, quận 5... của Tp.HCM. Với cự ly này, dự án vừa là nơi an cư hợp lý cho giới trẻ làm việc tại Tp.HCM - Bình Dương và các khu vực lân cận; vừa sinh lợi đầu tư cho thuê tốt khi kết nối dễ dàng đến tiện ích ngoại khu của các khu vực Tp.Thuận An, Tp.Dĩ An, Tp.Thủ Dầu Một và Tp.Thủ Đức.

Theo ông Lê Quốc Kiên, “mạnh dạn” vay mua nhà để không bỏ lỡ cơ hội giá hợp lý trong bối cảnh giá nhà đô thị liên tục gia tăng là một giải pháp đối với người trẻ. Tuy nhiên, ngoài chính sách hỗ trợ từ ngân hàng, chính phủ, chủ đầu tư hay gia đình thì bản thân người mua vẫn phải chủ động gia tăng thu nhập để đáp ứng mức tối thiểu có thể mua nhà.

Đồng thời, người mua nên cân nhắc mua nhà ở các khu vực lân cận hoặc xa trung tâm Tp.HCM, nơi có giá cả phù hợp hơn. Thay vì cứ chăm chăm vào địa phận Tp.HCM thì Bình Dương, Đồng Nai là một lựa chọn cho người mua, trong khi mặt bằng giá các khu vực này còn thấp hơn khá nhiều so với Tp.HCM. Tốc độ phát triển hạ tầng sẽ khiến khoảng cách giữa các khu vực ngày càng “siết lại” gần nhau. Việc di chuyển vào trung tâm Tp.HCM sẽ không còn là rào cản.

Một giải pháp khác theo ông Kiên là mua nhà ở lân cận trung tâm để giữ tài sản và cho thuê. Sau đó thuê lại nhà trong trung tâm để tiện cho công việc và sinh hoạt (nếu muốn). Đây là cách giúp người mua sở hữu tài sản mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hay công việc hàng ngày.

Ngoài ra, nếu phải vay ngân hàng, số tiền trả nợ ngân hàng hàng tháng đừng vượt quá 40% thu nhập. Ví dụ tổng thu nhập của hai vợ chồng là 40 triệu, thì tiền trả ngân hàng hàng tháng không quá 16 triệu. “Căn nhà vừa là nơi để ở, vừa có khả năng gia tăng giá trị trong tương lai. Chính yếu tố “hai trong một” này đã khiến nhiều người có cơ hội gia tăng tài sản bằng lần khi quyết định sở hữu bất động sản sớm”, ông Kiên cho hay.

Càng chờ đợi, giá càng tăng! 

“Vì sao bất động sản luôn tăng giá?” trở thành câu hỏi muôn thuở, dù đã có câu trả lời.

Theo ông Lê Quốc Kiên, Hà Nội và Tp.HCM là hai đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh, thu hút dòng người nhập cư. Tuy nhiên, quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, trong khi việc triển khai dự án mới lại gặp nhiều rào cản về pháp lý và quy hoạch. Điều này khiến nguồn cung nhà ở không theo kịp nhu cầu thực tế. Đặc biệt, thị trường hiện nay đang thiên về các dự án cao cấp, trong khi nguồn cung căn hộ trung cấp và bình dân - phân khúc phục vụ phần lớn nhu cầu ở thực ngày càng khan hiếm. Những dự án vừa túi tiền không đủ nhiều để đáp ứng nhu cầu, khiến giá nhà và giá thuê ngày một leo thang.

Nhìn vào số liệu CBRE để thấy, giá tăng ở hầu hết các phân khúc bất động sản.

Vị này cho rằng, chi phí phát triển dự án ngày càng tăng khiến giá thành bất động sản không thể giảm. Giá đất, chi phí vật liệu xây dựng, nhân công và lãi suất vay vốn đều tăng trong những năm gần đây, đẩy giá thành xây dựng lên mức cao hơn. Để đảm bảo lợi nhuận, các chủ đầu tư buộc phải định giá bán cao, kéo theo giá thuê nhà cũng tăng. Điều này dẫn đến một vòng xoáy tăng giá liên tục.

Cùng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc mảng dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và phát triển kiêm Giám đốc đầu tư DKRA Group nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn của thị trường, những tưởng giá giảm, song thực tế giá không những không giảm mà còn tăng lên ở thị trường sơ cấp. Nguyên nhân chính khiến giá bất động sản liên tục đi lên là nguồn cung khan hiếm, các yếu tố đầu vào gia tăng, thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý kéo dài...

Nguồn cung BĐS Tp.HCM trong quý 4/2024 thấp nhất 10 năm qua, khiến mặt bằng giá tăng cao đã thúc đẩy người mua tìm kiếm nhà giá phù hợp tại khu vực lân cận. Nguồn CBRE

Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến mặt bằng giá liên tục neo cao là nhu cầu sở hữu bất động sản vẫn còn rất lớn trên thị trường. Đây cũng là yếu tố động lực giúp thị trường có thể duy trì qua giai đoạn khó khăn. Hạ tầng giao thông có sự thay đổi lớn vừa là yếu tố tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển, nhưng cũng là nguyên nhân đẩy mặt bằng giá tăng.

Từ thực tế về giá cho thấy, việc người mua chờ đợi giá giảm là rất khó. Trong nhận định mới đây, một người có nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản phải thừa nhận rằng, giá bất động sản rất khó lường. Có không ít người vì chờ giá giảm mà hơn 10 năm vẫn chưa mua được nhà. Có giai đoạn giá chững, có giai đoạn giá bất động sản tăng vọt rất nhanh. “Suốt 20 năm qua, tôi chưa bao giờ thấy thị trường bất động sản giảm giá đồng loạt. Có chăng là giảm theo một số dự án, khu vực ở thị trường thứ cấp…”, vị này khẳng định.

Cũng giống như việc chờ đủ tiền để mua nhà, thì việc chờ bất động sản giảm giá là điều “bất khả thi”. Thực tế thị trường đã chứng minh suốt nhiều năm qua, cơ hội sẽ đi qua, nếu người mua trong tâm thế chờ đợi. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cố “liều” để mua được nhà, trong khi người mua không có khả năng chi trả cho khoản vay mua.