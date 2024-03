Giữa sự cố Facebook sập toàn cầu, Elon Musk đăng bài "cà khịa" Mark Zuckerberg

Trong một diễn biến mới nhất giữa sự cố sập mạng toàn cầu ảnh hưởng đến Facebook vào tối 5/3, người dùng cuối cùng đã có thể hồi phục và sử dụng lại mạng xã hội này sau khoảng gần một giờ truy cập bị gián đoạn. Đáng chú ý, trong khi cộng đồng mạng vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân của sự cố, Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để "cà khịa" Facebook trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Elon Musk, với tính cách hài hước và thẳng thắn thường thấy của mình, đã đăng một bài viết với nội dung: "If you're reading this post, it's because our servers are working" (Tạm dịch: Nếu bạn đọc được bài này, đó là bởi máy chủ của chúng tôi không bị sập) - một cách ám chỉ rằng, trái với Facebook, các dịch vụ do ông quản lý không gặp phải sự cố tương tự. Dòng trạng thái này không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng mà còn làm dấy lên nhiều phản ứng khác nhau, từ sự thích thú đến những cuộc thảo luận sôi nổi về độ ổn định và an toàn của các nền tảng mạng xã hội hiện đại.

Bài đăng "cà khịa" Facebook của Elon Musk, người đứng sau mạng xã hội X (Twitter)

Tại thời điểm bài viết này, bài đăng của Elon Musk đã thu hút gần 10 triệu lượt xem, hơn 400.000 lượt thả tim, gần 30.000 lượt bình luận sôi nổi cũng như gần 100.000 lượt chia sẻ.

Sự cố sập của Facebook không chỉ làm lộ ra những lo ngại về độ tin cậy của các dịch vụ trực tuyến mà còn mở ra cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh và nhân vật nổi tiếng như Elon Musk thể hiện quan điểm của mình một cách tinh tế và thông minh. Việc Musk chọn cách "cà khịa" Facebook thông qua một bài đăng trên X cho thấy một khía cạnh thú vị của cuộc chiến không ngừng giữa các gã khổng lồ công nghệ, nơi mà mỗi sự kiện, dù là tiêu cực, đều có thể được biến thành công cụ marketing mạnh mẽ.

Tính đến thời điểm hiện tại, mạng xã hội Facebook đã có thể truy cập lại một cách bình thường, tuy nhiên đối với Instagram và Threads, người dùng vẫn không thể đăng nhập vào 2 nền tảng mạng xã hội này do "không thể kết nối tới máy chủ".