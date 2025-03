Giữa tranh cãi ‘viên rau củ’, nghĩ ngay đến phát ngôn của ‘Vua tiêu’ Phúc Sinh: Ở Việt Nam hàng thực phẩm loại 1 và loại 2 lên kệ cũng như nhau

Những ngày gần đây, tranh cãi về thành phần chất xơ, dưỡng chất trong viên rau củ Kera do Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo đã thu hút sự quan tâm dư luận. Từ đó cũng cho thấy còn nhiều vấn đề liên quan đến việc công bố thông tin sản phẩm của các nhãn hàng, đặc biệt sản phẩm thực phẩm.

Tại tọa đàm Đón làn sóng lớn thuộc khuôn khổ Shark Tank Forum 7 mới đây, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group, đã có chia sẻ liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Theo người được mệnh danh là “vua tiêu” với 30 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, ở Việt Nam, các quy định về an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ. Vì vậy người dùng cũng khó phân biệt chất lượng của sản phẩm nếu chỉ dựa vào nhãn hiệu.

“Một nhãn hiệu bình thường ở một nhà máy với một nhãn hiệu cực kỳ hiện đại, xuất khẩu khắp nơi trên thế giới vẫn có thể cùng lên kệ. Nó không làm cho người mua nhận thấy khác nhau”, ông Thông chia sẻ.

Lấy ví dụ rõ hơn, ông Thông kể về trải nghiệm tại Mỹ trước và sau đại dịch. Các loại đồ uống, thực phẩm tại Walmart, Whole Foods sau đại dịch đều phải có chứng nhận rõ ràng. Đây là điều thay đổi chóng mặt, Việt Nam dù đi sau nhưng bắt buộc phải làm tốt việc chứng nhận chất lượng sản phẩm.

“Các sản phẩm kinh doanh phải có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm rõ ràng, loại bỏ hóa chất, hương liệu độc hại ra. Đó là yêu cầu hết sức bình thường trong ngành thực phẩm chứ không phải mới. Nhưng chúng ta 30 năm qua vẫn uống cà phê hương liệu, cà phê hóa chất thì sẽ không thể nào phát triển bền vững”, Chủ tịch Phúc Sinh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Thông cũng cho biết với doanh nghiệp chỉ làm thương mại thì việc đảm bảo an toàn thực phẩm hay phát triển bền vững rất khó. Bởi để đảm bảo tiêu chí này, tất cả thành phần trong chuỗi cung ứng phải liên kết chặt chẽ với nhau.

Đó là lý do khi xây dựng thành công thương hiệu K-Coffee với các sản phẩm rang xay, đóng gói xuất khẩu, Phúc Sinh quyết định bước vào thị trường F&B bằng việc liên tục mở các chuỗi cửa hàng cà phê. Theo ông Thông, việc này giúp đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, thương hiệu cũng đảm bảo việc quản lý chất lượng theo tiêu chí bền vững.

Vị doanh nhân nhận định xu hướng phát triển bền vững là tất yếu của toàn cầu, tác động đến mọi hoạt động, từ sản xuất, xuất nhập khẩu, kể cả tài chính. Doanh nghiệp muốn bán được hàng, thậm chí vay ngân hàng sắp tới cũng phải đảm bảo các tiêu chí phát triển bền vững. Các tiêu chí bền vững trong doanh nghiệp liên quan đến rất nhiều khía cạnh: đảm bảo an toàn môi trường, an toàn về hệ thống, an toàn con người...

“Mọi người phải dành thời gian đọc và tìm hiểu về các tiêu chí, quy định phát triển bền vững để hiểu và áp dụng trong hoạt động kinh doanh của mình”, ông Thông nhấn mạnh.