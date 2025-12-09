Giúp việc cho cụ ông 70 tuổi, lương 50 triệu/tháng nhưng hết sức vì nhu cầu quá cao của 3 cô con dâu

*Câu chuyện được cô Hạ (56 tuổi, ở Tân Cương, Trung Quốc) đăng tải lên mạng xã hội thu hút lượng tương tác cao.

"Chị ơi mai dậy lúc 4h sáng nhé em muốn ăn món gà hầm nhưng đừng để qua đêm", "Chị đẩy ông đi dạo rồi đón bé về luôn cũng được chứ ở nhà chị có chuyện gì để làm đâu", "Cầu thang chị phải lau bằng vải nhỏ, đi từng kẽ hở mới sạch",.. . Hạ mở đầu bài đăng về những câu chuyện "ối giời ơi" khi làm giúp việc.

Ảnh minh họa.

Hạ cho biết ban đầu cô ứng tuyển làm giúp việc cho một cụ ông 70 tuổi, vẫn còn minh mẫn nhưng đi lại gặp khó khăn nên cần có người chăm sóc, đẩy xe lăn, mức lương khoảng 13 nghìn nhân dân tệ (khoảng 50 triệu đồng) - rất cao. Bởi thế, khi nghe thấy việc các con sẽ đến ở hàng tháng để phụ chăm ông thì cô cũng gật đầu ngay.

Ban đầu, cô nghĩ việc nhà chỉ là phụ thêm, vẫn có thể nấu ăn thêm bữa hoặc dọn dẹp vài chỗ, không khó khăn gì. Nhưng thực tế nhanh chóng vượt xa tưởng tượng. Gia đình cụ ông gồm ba con trai, ba cô con dâu, và theo thông lệ, cứ cách 3 tháng cụ ông sẽ di chuyển giữa các nhà để sống cùng con. Lịch trình sinh hoạt này không ảnh hưởng nhiều đến cụ ông, nhưng với cô Hạ, đồng nghĩa với việc phải thích nghi liên tục và làm việc không ngừng, từ chăm sóc cụ ông đến đáp ứng nhu cầu của các cô con dâu.

CHạ thừa nhận, bản thân được thuê để chăm sóc cụ ông, nhưng thực tế cô cảm giác mình như làm giúp việc cho cả gia đình.

Các cô con dâu liên tục đưa ra yêu cầu: nấu nướng theo ý, lau dọn từng chi tiết, đón con từ trường học hay lớp học thêm, thậm chí sắp xếp đồ đạc theo đúng “chuẩn” của họ. Có cô còn yêu cầu cô kiểm tra từng chiếc đũa, từng ngăn tủ, đảm bảo mọi thứ phải đặt đúng vị trí; có lần cô Hạ vừa xong bữa tối, cô con dâu thứ hai lại nhắn tin nhắc lau sàn cầu thang một lần nữa, và kiểm tra lại phòng khách xem bụi bẩn còn sót không.

Mỗi yêu cầu tưởng chừng nhỏ, nhưng lặp đi lặp lại khiến cô gần như kiệt sức về tinh thần lẫn thể xác. Người giúp việc 56 tuổi kể rằng những ngày đến nhà cô con dâu thứ ba là căng thẳng nhất: nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, quần áo và đồ chơi của con cái vương vãi khắp nơi, tủ bếp lộn xộn, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã ngay trước mặt cô, còn cô con dâu cả thì liên tục soi xét từng chi tiết nhỏ, từ việc nấu ăn, xếp chén bát cho tới cách cô gấp chăn màn.

Trong khi cô Hạ cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ, các cô con dâu lại đưa ra thêm những yêu cầu đột xuất: hôm nay cần chuẩn bị trà chiều, ngày mai dậy từ 4h sáng vì họ thích ăn gà hầm, hoặc thậm chí đưa các con đi học. Cô nhận thấy công việc đã vượt khỏi giới hạn chăm sóc cụ ông, trở thành phục vụ toàn bộ gia đình, từ sáng tới tối, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Cô Hạ cho biết có những ngày bản thân phải làm việc không ngơi nghỉ từ sáng sớm dến tối khuya. Ảnh minh họa.

Những giờ làm thêm vì khách đến nhà, hoặc các tình huống đột xuất do con cái hay bạn bè của gia đình, khiến cơ thể cô mệt mỏi tột độ. Dù lương cao, nhưng áp lực và trách nhiệm quá nhiều khiến cô Hạ không dám phàn nàn, bởi biết rằng việc làm này không hề dễ tìm và bỏ việc đồng nghĩa với mất nguồn thu nhập lớn.

Song cô Hạ cho biết, cứ mỗi lần có ý kiến hay đề nghị giảm bớt một số yêu cầu, các cô con dâu lại phản ứng gay gắt. Họ thường bảo rằng việc cô làm là công việc của người giúp việc, đã được trả lương cao thì phải thực hiện đầy đủ, không được than phiền hay từ chối.

Những phản ứng này khiến cô Hạ càng cảm thấy áp lực. Mỗi lời nói ra, dù nhẹ nhàng, đều bị hiểu lầm hoặc coi là “làm không trọn vẹn công việc”. Cô chia sẻ: "Đôi khi tôi cảm thấy mình không còn là người giúp việc nữa, mà giống như phải vừa chăm sóc cụ ông, vừa phục vụ ý thích của cả ba gia đình. Thực sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần".

Câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội thu hút lượng tương tác cao. Nhiều người khuyên cô Hạ rằng, nếu cảm thấy không thể đáp ứng được nhu cầu quá cao của các cô con dâu, thì có thể tìm một công việc khác với mức lương thấp hơn nhưng phù hợp hơn với sức lực và thời gian của bản thân. Còn nếu vẫn quyết định ở lại, cô sẽ phải chấp nhận áp lực, học cách dung hòa giữa việc chăm sóc cụ ông và đáp ứng những yêu cầu vô cùng khắt khe từ gia đình.

Nguồn: Xiaohongshu