GM Việt Nam 2025: Sự kiện blockchain quy mô hàng đầu Châu Á trước thềm kỷ nguyên vươn mình cho tài sản số

Trong hai ngày 1-2/8/2025, GM Việt Nam 2025 – sự kiện blockchain, tài sản số và công nghệ đầu tư hàng đầu Châu Á do SSI Digital và Kyros Ventures tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, khẳng định vị thế trung tâm tài sản số hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.

Chiến lược blockchain Quốc gia đã được ban hành, Luật Công nghiệp Công nghệ số chính thức được thông qua và dòng vốn quốc tế đang hướng tới Việt Nam… Một cách mạnh mẽ, “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam đang hòa cùng dòng chảy “kỷ nguyên số” của thế giới, với khát vọng vươn lên trở thành quốc gia tiên phong về kinh tế số trong khu vực. Những bước đi quyết liệt từ phía Chính phủ gần đây đã minh chứng cho quyết tâm đó và các thành viên thị trường cần mạnh mẽ chung tay để đưa Việt Nam khẳng định tên tuổi trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Đó cũng là tầm nhìn của hai đại diện nổi bật trên thị trường tài số: SSI Digital và Kyros Ventures khi quyết định bắt tay nhau tổ chức sự kiện về Blockchain – Tài sản số và Công nghệ đầu tư tầm cỡ - quy mô hàng đầu Châu Á tại Hà Nội.

Diễn ra trong hai ngày 1–2/8/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, GM Việt Nam 2025 thu hút hơn 20.000 người tham dự, quy tụ các công ty đầu tư, startup công nghệ, ngân hàng, cơ quan quản lý, cùng hàng ngàn nhà đầu tư cá nhân.

Tới tham dự khai mạc chương trình có Đồng chí Nguyễn Huy Dũng – Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – PCT Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia; Đồng chí Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – PCT Hiệp Hội An ninh mạng Quốc gia ; Đồng chí Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Nguyên Cục trưởng Cục A05 – PCT Thường trực Hiệp Hội An ninh mạng Quốc gia cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam và quốc tế.

Về quy mô, GM Việt Nam 2025 quy tụ đồng thời hơn 200 diễn giả hàng đầu trong nước và thế giới từ Hàn Quốc, Singapore, UAE, Hong Kong và Hoa Kỳ… là các nhân vật lãnh đạo doanh nghiệp, nhà phát triển, quỹ đầu tư, chuyên gia tài chính cùng nhiều cơ quan quản lý và chuyên gia. Tập hợp hơn 1.000 founder, quỹ đầu tư, angel investor, nhà phát triển và cố vấn. Đây không chỉ là nơi chia sẻ xu hướng mà còn là điểm hẹn chiến lược để hình thành những liên minh, dự án và định hướng chính sách cho một tương lai mà blockchain trở thành hạ tầng số phổ biến trong xã hội.

Điểm nhấn đặc biệt là sự hiện diện của nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới tài chính và công nghệ tại Việt Nam: Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Ông Thuật Nguyễn - Nhà sáng lập kiêm CEO Kyros Ventures.

GM Việt Nam 2025 còn quy tụ hàng loạt các gương mặt đặc biệt trong giới blockchain, công nghệ, tổ chức và cá nhân có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài sản số toàn cầu. Bà Quỳnh Lê - Giám đốc phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tether - tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, Giám đốc Công nghệ 13 tuổi của OplaCRM - Nguyễn Nam Long . Bà Virginie Barbot - Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương - Nasdaq Technology - tập đoàn cung cấp hạ tầng cho nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới sẽ có phần trình bày tại sự kiện. Ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện từ HashKey Exchange và các hệ sinh thái blockchain như Sui, BingX, MEXC, Aptos, Gate, TRON, Holdstation, Tether, ATX, Polkadot, Meta Earth, U2U Network, Manta Network, CoinEx, BITGP, AIDv2, HTX, UniLive, NEO, Scallop, BTSE, Bitunix, D'CENT, Coinsilium, io.net, HashKey Exchange, HiBT, Bullbit, Sogni, Tezos v.v…

Ở nhóm đầu tư và chiến lược thị trường, sự kiện GM Việt Nam 2025 còn có các diễn giả như ông Alexander Ye, Phó Chủ tịch của Republic, nền tảng đầu tư tư nhân quy mô toàn cầu; bà Belinda Zhou, sáng lập Sharding Capital; ông Đỗ Minh Đức, Giám đốc điều hành Animoca Brands – một trong những quỹ đầu tư Web3 lớn nhất thế giới; cùng bà Thảo Trần từ Vamient Capital…

GM Việt Nam 2025 không chỉ là sân khấu trình diễn công nghệ đầu tư, mà còn là bàn tròn chiến lược cho tương lai của tài sản số và blockchain, kỳ vọng mang đến những góc nhìn đa chiều từ các bộ phận thị trường, đồng thời khơi nguồn sáng kiến để định vị quốc gia trên bản đồ blockchain toàn cầu. Với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị đầu mối trong công tác xây dựng khung pháp lý cho tài sản số, cùng với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, cấu trúc nội dung trong 2 ngày diễn ra chương trình được thiết kế chuyên sâu, gồm các nội dung liên quan đến Khung pháp lý cho tài sản số và cơ chế sandbox, An toàn hệ thống và bảo mật, Giải mã bản đồ đầu tư, thấu hiểu khẩu vị “cá mập” để startup Việt đón thời cơ. Đây là những nội dung xoay quanh các xu hướng đang chi phối và định hình tương lai của ngành blockchain, mang đến chiều sâu và tính ứng dụng cao cho các phiên thảo luận

GM Việt Nam 2025 cũng đặt ra mục tiêu “đưa blockchain đến gần hơn với người dùng đại chúng”. Từ đó, hình thức tổ chức cũng được đổi mới theo hướng tạo trải nghiệm đa chiều, đưa blockchain trở nên trực quan, dễ hiểu, chứ không còn là một khái niệm trừu tượng.

Sự kiện có đến hơn 40 gian hàng triển lãm các giao thức, ví, nền tảng đầu tư và hệ sinh thái Web3, giới thiệu các sản phẩm ứng dụng blockchain trong tài chính, bán lẻ, bảo mật, dữ liệu, giải trí, y tế… Người tham dự không chỉ nghe thuyết trình mà còn trực tiếp tương tác, đăng ký dùng thử, kết nối với đội ngũ phát triển sản phẩm.