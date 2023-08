Gỗ An Cường (ACG) bị xử phạt và truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, CTCP Gỗ An Cường (mã: ACG) công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Công ty đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, do đó bị xử phạt gần 326 triệu đồng.

Đồng thời, Gỗ An Cường còn phải nộp lại đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT gần 413 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, An Cường cần nộp thêm tiền chậm nộp thuế tối thiểu là 81 triệu đồng. Số tiền thuế chậm nộp này tính đến hết ngày 3/8. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ sau ngày 3/8 đến thời điểm thực nộp.

Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp gỗ này bị xử phạt và truy thu lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần 968 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. LNST theo đó giảm gần 32% xuống còn 109 tỷ đồng. Trong bản giải trình, công ty lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm do tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu, cộng thêm chi phí bán hàng tăng do công ty chủ động mở rộng hệ thống phân phối.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần 1.648 tỷ đồng và lãi ròng 145 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 48% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu ACG chốt phiên 16/8 đạt 44.950 đồng/cp, táng 27% từ đầu năm 2023.