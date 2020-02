Gỗ Trường Thành (TTF) chuyển nhượng hơn 99% vốn tại công ty lâm nghiệp, dự thu hơn 50 tỷ đồng

Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Lâm nghiệp Trường Thành cho đối tác với tổng khối lượng 5,96 triệu cổ phiếu, tương đương với 99,33% vốn.



Giá chuyển nhượng Công ty đưa ra không thấp hơn 8.500 đồng/cp, tương đương số tiền thu về vào khoảng 50,66 tỷ đồng.

Về TTF, quý 4/2019, doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng khiến TTF báo lỗ 384 tỷ, cùng kỳ lãi 27,5 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm, doanh thu giảm gần 49% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ giảm. Mặt khác, TTF phải trích lập phải thu khó đòi cho các công ty con là 147,5 tỷ, dự phòng giảm giá hàng tồn kho bổ sung đối với hàng nguyên liệu, thành phẩm và hàng hoá gần 169 tỷ đồng. Cùng với đó, do đầu tư thêm nhà máy sản xuất hàng tủ bếp khiến chi phí quản lý tăng mạnh. Kết quả, Công ty báo lỗ hợp nhất hơn 881 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ năm 2018. Tính đến cuối năm 2019, lỗ lũy kế TTF đã tăng lên mức 2.926 tỷ đồng.

So với kế hoạch doanh thu 1.291,4 tỷ đồng, dự trù lỗ ròng 588 tỷ đồng; TTF chỉ mới thực hiện được hơn 57% chỉ tiêu doanh thu. Ngược lại, số lỗ thực tế cao hơn đáng kể do với mức dự kiến của ban lãnh đạo.

Năm qua, TTF đã đàm phán thành công với bầu Thắng – ông chủ Tập đoàn Đồng Tâm – và hợp tác với Sứ Thiên Thanh. Sau sáp nhập, Sứ Thiên Thanh sẽ là nhà cung cấp cho TTF. Sứ Thiên Thanh là mấu chốt rất quan trọng để đẩy mạnh sang thị trường Mỹ - nơi mà lãnh đạo ước chừng phải làm được 1-2 triệu USD nhưng vẫn chưa bán được đồng. Chưa kể, TTF không kỳ công xây dựng mạng lưới phân phối nhưng vẫn có được 39 cửa hàng của Đồng Tâm, ông Mai Hữu Tín từng chia sẻ.

Cũng tại ĐHĐCĐ 2019, ông Tín tuyên bố với cổ đông chính thức xác định TTF phải là công ty có giá trị 1 tỷ USD đến 2030, như vậy còn 11 năm để hoàn thành và Công ty đang tính chuyện M&A. Tuy nhiên, sau gần 1 năm cổ phiếu TTF vẫn chưa có tín hiệu mới, hiện vẫn loanh quanh dưới mốc 3.000 đồng/cp.