Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán đối diện "cơn gió ngược", tập trung đi tìm những nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số trong quý 2

Trong tuần giao dịch vừa qua từ ngày 15/6 đến 19/6, thị trường chứng khoán mở cửa trong trạng thái chịu áp lực bán lớn. Tuy vậy, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc đã giúp thu hẹp biên độ giảm và giữ nhịp thị trường, đưa chỉ số có thời điểm bật tăng chạm mốc 1.835 điểm. Kết phiên cuối tuần, VN-Index tăng 32,88 điểm, tương đương mức tăng 1,84% so với tuần trước và đóng cửa tại 1.824,53 điểm. Dù vậy, giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi nhóm này duy trì đà bán ròng 2.960 tỷ đồng trong 5 phiên.

Trạng thái xanh vỏ đỏ lòng và tâm lý phòng thủ

Đánh giá về nhịp phục hồi vừa qua, ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng VN-Index đang trải qua trạng thái xanh vỏ đỏ lòng đầy khó chịu. Chỉ số gần như chỉ được neo giữ bởi một vài cổ phiếu trụ, dẫn đầu là nhóm Vingroup và ngân hàng, trong khi phần lớn các mã còn lại chìm trong sắc đỏ. Ngay trong phiên cuối tuần, VN-Index chỉ giảm 5 điểm nhưng lại có tới hơn 200 mã giảm giá, minh chứng rõ nét cho việc đà tăng của chỉ số không phản ánh đúng sức khỏe thực sự của thị trường.

Đồng quan điểm về sự thận trọng của dòng tiền, ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Agriseco nhận định đà tăng của thị trường chưa thực sự vững chắc. Thanh khoản toàn thị trường tuần qua dù có cải thiện nhưng vẫn thấp hơn 22,4% so với mức bình quân hai mươi tuần. Phần lớn nhà đầu tư lựa chọn quan sát thay vì gia tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu. Dòng tiền chỉ đang co cụm vào các nhóm vốn hóa lớn có câu chuyện riêng, đồng thời một bộ phận không nhỏ đang tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như tiền gửi, vàng và bất động sản thực.

Bước sang tuần giao dịch mới từ 22/6 đến 26/6, ông Phong dự báo trạng thái phân hóa mạnh này sẽ tiếp diễn. Dòng tiền tiếp tục rút về phòng thủ, chần chừ không dám giải ngân khi thanh khoản đã cạn kiệt rõ rệt và duy trì dưới mức trung bình. Để hình thành một xu hướng tăng bền vững, thị trường cần sự trở lại mạnh mẽ hơn của lực cầu và sự lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì chỉ tập trung ở một số cổ phiếu dẫn dắt.

Rủi ro từ các biến số vĩ mô quốc tế

Nút thắt lớn nhất tác động lên tâm lý thị trường lúc này đến từ các yếu tố quốc tế. Các chuyên gia dự báo giá dầu có thể leo thang, gây áp lực lên lạm phát toàn cầu và nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực tới chứng khoán thế giới, từ đó lan sang VN-Index ngay trong những phiên đầu tuần.

Bên cạnh đó, tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục là một đám mây mù che phủ triển vọng dòng vốn. Việc FED giữ nguyên lãi suất nhưng nâng dự báo cho cuối năm đã củng cố sức mạnh của đồng USD, tạo áp lực lớn lên tỷ giá USD/VND và thúc đẩy khối ngoại miệt mài bán ròng. Áp lực này thu hẹp dư địa duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước, đặt ra thách thức cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Thị trường cũng đang nín thở chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 của Mỹ. Nếu áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, kỳ vọng hạ lãi suất sẽ bị đẩy lùi, tiếp tục giáng đòn tiêu cực đến dòng vốn ngoại đang bám trụ tại các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Chiến lược đãi cát tìm vàng mùa báo cáo tài chính

Điểm sáng hiếm hoi trên thị trường hiện tại là bức tranh kết quả kinh doanh quý 2 đang dần lộ diện. Theo ông Nguyễn Anh Khoa, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột lợi nhuận nhờ tăng trưởng tín dụng cải thiện và chất lượng tài sản ổn định. Nhóm bất động sản và vật liệu xây dựng cũng đón nhận những chuyển biến tích cực khi các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ cùng lực đẩy giải ngân đầu tư công.

Ngoài ra, nhóm dầu khí tiếp tục là điểm nhấn nhờ chênh lệch giá các sản phẩm lọc hóa dầu cải thiện. Xu hướng phục hồi sức mua nội địa bắt đầu phản ánh vào kết quả của các doanh nghiệp bán lẻ, trong khi nhóm chứng khoán được kỳ vọng có một mùa báo cáo tích cực nhờ thanh khoản thị trường nhỉnh hơn quý trước và câu chuyện nâng hạng.

Về chiến lược hành động trong bối cảnh tranh tối tranh sáng, chuyên gia Pinetree khuyến nghị nhà đầu tư nên chủ động giao dịch ngắn hạn, đặt yếu tố quản trị rủi ro danh mục lên hàng đầu. Dòng tiền giải ngân đón sóng báo cáo tài chính chỉ nên ưu tiên các doanh nghiệp có lợi nhuận cốt lõi tăng trưởng thực chất, nền tảng tài chính vững mạnh và tuyệt đối tránh mua đuổi bằng đòn bẩy cao trong các nhịp hồi phục ngắn hạn.