Góc nhìn chuyên gia: Thị trường đang ở giai đoạn đầu của con sóng mới, VN-Index có thể rung lắc trước khi hướng tới mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán có tuần giao dịch đầu tháng 1-5/12 với mức tăng hơn 50 điểm tính từ mốc kết tuần trước. Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là điểm nhấn nâng đỡ chỉ số chinh phục lại các vùng kháng cự cũ với tiêu điểm là "họ" Vingroup, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ ở nhóm ngân hàng, bán lẻ. Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này bất ngờ trở lại mua ròng trong tuần này sau chuỗi hàng tháng liên tục xả hàng. Trong đó, 3 phiên giữa tuần lực mua mạnh trước khi quay đầu bán ròng vào ngày cuối tuần.

Rung lắc có thể sớm trở lại trong đầu tuần tới trước khi thị trường công phá mốc 1.800 điểm trong phần còn lại của tháng 1 2

Theo ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc FIDT, sau nhịp điều chỉnh gần 200 điểm, thị trường bước vào giai đoạn dò đáy và tích lũy lại quanh vùng 1.580–1.650. Từ nền đó, chỉ số đã dần chuyển sang trạng thái cân bằng và bứt phá rõ rệt trong tuần đầu tháng 12. Tuy nhiên, diễn biến nội tại không hoàn toàn đẹp như điểm số, thị trường ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh và thanh khoản chỉ cải thiện dần nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn sôi động trước đó. VN-Index phải dựa nhiều vào lực kéo của một vài cổ phiếu trụ để giữ nhịp tăng điểm. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang dần hình thành rõ ràng hơn, nhưng độ lan tỏa và tính bền vững vẫn còn cần thời gian kiểm chứng, đúng với đặc trưng của giai đoạn đầu của một con sóng mới sau cú sốc giảm mạnh.

Chuyên gia đưa ra kịch bản xác suất cao là chỉ số có thể tiếp tục tăng rướn vào vùng cản 1.750–1.760 điểm rồi xuất hiện một nhịp điều chỉnh kỹ thuật, với vùng 1.710–1.730 điểm đóng vai trò là vùng hỗ trợ, đan xen các phiên rung lắc, củng cố quan trọng cho xu hướng tăng hiện tại. Nhịp điều chỉnh nếu xảy ra sớm ngay từ đầu tuần nhiều khả năng sẽ kích hoạt lực cầu giá thấp quay trở lại, qua đó tạo dư địa tốt hơn để VN-Index tiến dần tới vùng mục tiêu 1.800 điểm trong phần còn lại của tháng 12.

Với bối cảnh đó, ông Huy cho rằng câu chuyện hiện tại không còn xoay quanh việc thị trường có đang nằm trong một bulltrap hay không, mà là đánh giá chất lượng của nhịp hồi phục. Về trung hạn, xác suất VN-Index đã bước qua vùng đáy trung hạn quanh 1.580–1.600 là tương đối cao; nhưng ở ngắn hạn, sau nhịp tăng hơn 10% từ đáy, việc chỉ số phải đối mặt với các nhịp rung lắc, thậm chí điều chỉnh vài chục điểm quanh vùng kháng cự là hoàn toàn bình thường.

Xét về dòng tiền, thanh khoản tuần vừa qua đã cải thiện so với giai đoạn hoảng loạn bán tháo trước đó nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trong năm và trung bình quý trước đó. Điều này phản ánh tâm lý đã bớt bi quan, dòng tiền bắt đáy và dòng tiền tổ chức quay lại, nhưng phần đông nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ thái độ thận trọng sau giai đoạn thua lỗ nặng trước đây.

Ông Huy chỉ ra có ba nguyên nhân chính khiến thanh khoản chưa bùng nổ tương xứng với nhịp tăng điểm của chỉ số. Thứ nhất, VN-Index hiện đang tiến sát vùng đỉnh cũ, định giá không còn thực sự rẻ. P/E trailing của thị trường đã lên quanh 16–17 lần, cao hơn mặt bằng một số thị trường khu vực và cao hơn trung bình lịch sử gần đây, trong khi tăng trưởng lợi nhuận 2025–2026 dù được kỳ vọng phục hồi nhưng vẫn đi kèm không ít ẩn số.

Thứ hai, mức độ phân hóa rất cao, nhóm cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện riêng, điển hình là Vingroup, một số ngân hàng, bán lẻ đầu ngành đã tăng mạnh, trong khi nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ, hoặc các nhóm ngành từng được kỳ vọng như chứng khoán, bất động sản đầu cơ, vật liệu… vẫn chưa thu hút được dòng tiền rõ ràng, khiến nhiều nhà đầu tư do dự trong việc đuổi giá.

Thứ ba, yếu tố vĩ mô và tiền tệ cuối năm cũng tạo ra một lớp lực cản vô hình. Trong bối cảnh đó, bộ phận nhà đầu tư tổ chức có xu hướng ưu tiên các cổ phiếu chất lượng cao, thanh khoản tốt, trong khi nhà đầu tư cá nhân giảm sử dụng margin so với giai đoạn trước, khiến thanh khoản chung khó bùng nổ ngay cả khi chỉ số đi lên.

Tóm lại, thanh khoản hiện tại phản ánh một trạng thái tăng nhưng đang dè chừng, dòng tiền đi trước vào các cổ phiếu dẫn dắt, nhưng phần đông thị trường vẫn đứng ngoài quan sát, sẵn sàng tham gia khi xuất hiện các nhịp điều chỉnh hợp lý hoặc khi có tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn về một mặt bằng giá mới bền vững.

Với bức tranh trên, chiến lược phù hợp trong bối cảnh hiện tại là đi cùng xu hướng nhưng cần phải quản trị rủi ro chủ động. Ở tầm chiến lược, nhà đầu tư đã lỡ nhịp bắt đáy không nên cố gắng mua đuổi, mà nên xác định mặt bằng mới của thị trường đã dịch chuyển lên một vùng cao hơn; từ đó, cơ cấu danh mục theo hai lớp. Lóp cốt lõi nắm giữ trung–dài hạn ở các doanh nghiệp đầu ngành, hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng 2025–2026. Lớp giao dịch ngắn hạn với tỉ trọng nhỏ hơn để tận dụng các nhịp rung lắc T+. Tỷ trọng cổ phiếu tổng thể có thể duy trì ở mức vừa phải, không sử dụng đòn bẩy quá cao khi chỉ số đang ở sát vùng kháng cự lịch sử.

Nhà đầu tư k hông cần quá để tâm đến điểm số VN-Index mà hãy tập trung vào danh mục riêng

Theo ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree , VN-Index về mặt điểm số đang có diễn biến vô cùng tích cực với 8 phiên tăng điểm liên tiếp cũng như tiệm cận lại vùng đỉnh thời đại 179x nhưng đa số nhà đầu tư đang trải qua giai đoạn “xanh vỏ đỏ lòng” khá khó chịu. Những nhóm cổ phiếu tăng tốt ở đầu tuần như ngân hàng, bán lẻ hay thực phẩm đồ uống đều đồng loạt điều chỉnh ở 2 phiên cuối tuần cho thấy áp lực chốt lời tại vùng cản trên của chỉ số chính. Trong khi những nhóm cổ phiếu beta khác như chứng khoán, bất động sản vẫn đang trong quá trình tạo đáy.

Về xu hướng tuần tới, ông Phong cho rằng đà tăng của VN-Index vẫn duy trì thời gian qua bất chấp nhiều thông tin tiêu cực báo hiệu cho thấy thị trường đã phản ánh toàn bộ những yêu tố bất lợi này và tạo đáy trung hạn ở 1.580 điểm. Bên cạnh đó, một loạt những hành động hỗ trợ thanh khoản thị trường trong ngắn hạn cũng như ổn định tỷ giá từ NHNN như mua USD giao ngay, bán lại kỳ hạn sau 14 ngày cho NHTM hay tăng lãi suất OMO lên 4.5% kể từ lần cuối là tháng 5/2024 là những thông tin tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù đã tạo đáy thành công, nhưng chuyên gia Pinetree thận trọng cho rằng nhiều khả năng thị trường chứng khoán chưa thể bứt phá ngay từ giờ đến hết năm, mà phải cần thêm thời gian tích lũy. Bởi vậy, đối với những nhà đầu tư đã bắt đáy thành công có thể chốt lãi một phần để bảo vệ thành quả và cơ cấu danh mục.

Về giải ngân mới, ông Phong khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh các cổ phiếu beta như ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản do lượng hàng kẹp bên trên khá lớn và cần nhiều thời gian hồi phục. Về điểm số chung, VN-Index bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nhóm Vingroup do đó nhà đầu tư không cần để tâm mà hãy tập trung vào danh mục và diễn biến từng nhóm cổ phiếu mình đang nắm giữ, đề cao quản trị rủi ro và không nên tham lam tại thời điểm hiện tại.